Kürzere Kita-Zeiten geplant

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Manche Kitas in der Gemeinde Stuhr sollen ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 ihre Betreuungszeiten kürzen. Sprich: Wer seinen Sohn oder seine Tochter länger als bis 14 Uhr in Obhut geben will, muss unter Umständen weitere Wege zur Kita in Kauf nehmen. Eine Betreuung nach 16 Uhr ist nirgendwo mehr vorgesehen, freitags ist überall um 15 Uhr Schluss. All das sieht zumindest das Entwicklungskonzept für die Stuhrer Kindertagesstätten vor. Über dieses berät der Ausschuss für Jugend, Freizeit und Kultur heute ab 18 Uhr im Rathaus, Raum 145/146.

Den Konzeptentwurf hat eine Arbeitsgruppe erstellt. Diese besteht aus Eltern, Politikvertretern, Verwaltungs- und Kita-Mitarbeitern sowie aus der Gleichstellungsbeauftragten. Die Mitglieder sind zu dem Schluss gekommen, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren versucht hat, alle Betreuungszeiten in allen Kitas anzubieten. „Dies führt zu Problemen, da nicht alle Standorte für alle Betreuungszeiten geeignet sind und mit dem vorhandenen Personal auch nicht alle Wünsche erfüllt werden können“, heißt es in dem Konzept. Aufgrund der Beitragsfreiheit würden diese Probleme in absehbarer Zeit größer werden.

„Es ist sinnvoller, weniger Betreuungsumfang verlässlich bereitzustellen, als mehr anzubieten, als man leisten kann“, heißt es auch seitens der Gemeindeverwaltung in der Vorlage zur heutigen Sitzung. Sie erinnert an Probleme, die immer wieder aufgetaucht sind: Es gab nicht genügend Plätze in den von den Eltern favorisierten Einrichtungen, und auch bezüglich der Betreuungszeiten blieben Wünsche unerfüllt. Es fehlte Personal. Und bei hohen Ausfällen mussten Betreuungszeiten reduziert oder Gruppen geschlossen werden.

„Im Laufe der Zeit wurden die Rahmenbedingungen in den Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr einerseits durch gesellschaftliche Entwicklungen, anderseits auch im Rahmen von Haushaltskonsolidierungen verschlechtert“, heißt es im Kita-Entwicklungskonzept.

Schlechte Rahmenbedingungen gibt es auch in Sachen Fachkräfte. Denn die Erzieherinnen fehlen nicht nur in Stuhr. In dem Konzept wird deutlich, dass die Arbeitsplätze in den Stuhrer Kitas – unter anderem durch die neuen Zeiten – attraktiver werden müssen. Für die, die bereits dort arbeiten, und die, die es zukünftig tun sollen: Der Vertretungspool soll personell aufgestockt werden. Für Ganztagsgruppen ist eine dritte Kraft vorgesehen.

Um den Bedarf an zusätzlichen Plätzen zu decken, werden laut Konzeptentwurf Gruppenräume angebaut. Ferner ist der Bau von zwei Kindertageseinrichtungen vorgesehen.

Die Gemeinde kann gegenwärtig 43 anmeldeten Kindern im Alter zwischen einem und drei Jahren keine Plätze in einer Krippe oder im Kindergarten anbieten. Im Bereich der drei- bis sechsjährigen Kinder fehlen 33 Plätze. Allerdings kann den aufgenommenen Kindern nicht immer die gewünschte Kita mit der gewünschten Betreuungszeit angeboten werden.

Folgende Betreuungszeiten sind im Entwicklungskonzept geplant: An allen Standorten von 8 bis 12 Uhr und von 8 bis 14 Uhr. Von 8 bis 16 Uhr nur in Kitas, die über entsprechende Nebenräume verfügen. Frühdienst in allen Einrichtungen von 7 bis 8 Uhr und von 7.30 Uhr bis 8 Uhr. Sonderöffnungszeiten zwischen 12 und 13 Uhr entfallen. Sonderöffnungszeit von 14 bis 16 Uhr an Standorten, die für den Ganztagsbetrieb geeignet sind. Ganztagsgruppen schließen freitags um 15 Uhr.

