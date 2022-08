Bürsteler Künstlerin Anke Nesemann verlagert Kurse vom Kreismuseum zu sich nach Hause

+ © Fabian Pieper Anke Nesemann sitzt mit einer von Kindern bemalten Skulptur in ihrem Garten. Die Künstlerin aus Stuhr zieht mit ihren Kunstkursen vom Kreismuseum zu sich nach Hause nach Bürstel um. © Fabian Pieper

17 Jahre lang hat Anke Nesemann aus Bürstel Kunstkurse für Kinder und Erwachsene im Kreismuseum gegeben. Damit ist nun Schluss, zumindest in der gewohnten Form. Denn die Kurse finden weiterhin statt, allerdings nicht mehr im Kreismuseum, sondern in ihrem eigenen Atelier bei sich zu Hause. Das bringt einige Vorteile.

Bürstel – Künstlerin Anke Nesemann steht in ihrem Atelier. In den Schränken und Regalen an den Wänden stapeln sich Farben, Pinsel, Bücher, Kunstwerke und vieles mehr. Durch die großen Fenster fällt das Sonnenlicht auf zwei runde Tische in der Mitte des Raumes. Hier sollen demnächst Kinder sitzen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Denn Nesemann bietet Kunstkurse an. Das macht die selbstständige Künstlerin bereits seit vielen Jahren, auch in ihren eigenen Räumen. Dorthin verlagert die Bürstelerin allerdings nun den Teil ihres Angebots, der zuvor im Kreismuseum in Syke seinen Platz hatte.

17 Jahre Kreismuseum

Ein kurzer Rückblick: Im Jahr 2005 machte sich Nesemann als Künstlerin selbstständig. Im selben Jahr hatte der Leiter des Kreismuseums Ralf Vogeding die Idee, ein neues Angebot für Kinder zu schaffen. Er sprach Nesemann an. Und so entwickelten beide ein Konzept, das sich 17 Jahre lang erfolgreich halten sollte. Zunächst immer freitags, doch aufgrund des großen Zulaufs auch auf den Montag ausgeweitet malte und bastelte Anke Nesemann mit unzähligen Kindern in ihrem Kurs an kleinen und großen Kunstwerken, an Einzel- und Gemeinschaftsarbeiten. Auch für Erwachsene entwickelte sie Konzepte.

„Aber jetzt ist Schluss“, sagt Nesemann. Zumindest in der altbekannten und bewährten Form. Denn mit der Verabschiedung von Ralf Vogeding in den Ruhestand (wir berichteten) standen Veränderungen an. Davon betroffen sind auch die Kunstkurse der Künstlerin, die ersatzlos gestrichen wurden. Nesemann wirkt gefasst, während sie davon erzählt, doch man merkt unterschwellig, wie schwer ihr der plötzliche Abschied nach 17 Jahren Kreismuseum fällt.

Eine große Portion Idealismus

Soll damit ein gut laufendes Konzept einfach begraben werden? Nein, sagte sich Anke Nesemann – und verlagert die Arbeit nun kurzerhand in die eigenen vier Wände. „Da schwingt eine große Portion Idealismus mit“, sagt sie und erklärt, dass der finanzielle Aspekt nur ein kleiner Teilaspekt für diese Entscheidung sei: „Wenn ich davon einigermaßen leben kann, ist das für mich okay.“

Völliges Neuland betritt Nesemann damit allerdings nicht; bereits in der Vergangenheit hat sie bei sich zu Hause gut besuchte Ferienkurse für Kinder und Erwachsene angeboten. Daher weiß sie, wie nützlich das neue Umfeld sein kann: „Man kann nebenan in den Wald gehen und mit den Materialien, die man dort findet, etwas bauen.“ Zu diesem Zwecke öffnet Anke Nesemann nicht nur ihr Atelier, sondern auch ihre Werkstatt im Keller, die vor allem für grobe Arbeit wie die Bildhauerei ausgestattet ist.

Leistung steht nicht im Vordergrund

Was genau in den einzelnen Stunden gemacht wird, das kann ganz unterschiedlich sein: „Wir haben auch schon Schneeflocken gemalt, Schokolade geschnitzt, Eisbomben gemacht und verschiedene Fruchtsäfte gemischt“, zählt Anke Nesemann auf. Jedoch ziehe sich das Thema „Mensch – Teil der Natur“ durch die Kurse hindurch. „Wir sprechen viel über Nachhaltigkeit, aber in erster Linie geht es um die Freude. Daher geht es auch nicht nach Leistung oder Noten“, sagt sie. Die Kunstwerke können die Kinder am Ende des Kurses mit nach Hause nehmen.

Losgehen soll es am Mittwoch, 14. September. Der erste Kurs besteht aus vier Terminen, jeweils Mittwoch von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Zwei weitere, umfangreichere Kurse starten im November und im Januar.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren. Auch für Kindergeburtstage stellt Nesemann ihre Räume, ihr Material und ihre Expertise zur Verfügung. Für Erwachsene gibt es ein offenes Atelier nach individueller Terminabsprache.

Teilnehmen und Info

Im Internet und www.anke-nesemann.de oder telefonisch unter 04206 / 9799 und 0177 / 5613604.