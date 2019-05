Kritik an Außengelände für 150 000 Euro

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Die Gemeinde Stuhr braucht neue Kindergartenplätze, und zwar schnell. Ein Anbau an die Kita Moordeich soll her. Außerdem ist geplant, jeweils zwei neue Gruppen in dem Anbau der Dorfschule Blocken und in einem Trakt der Grundschule Heiligenrode unterzubringen. Das alles soll noch zum Kita-Jahr 2019/20 passieren (wir berichteten). Der Stuhrer Rat gab am Mittwoch grünes Licht für die nötigen Bauarbeiten – und damit für außerplanmäßige Ausgaben von mehr als 2,3 Millionen Euro.

Die Besser-Fraktion stimmte gegen den Umbau in Blocken. Der Fraktionsvorsitzende Gerd-Wilhelm Bode vermisste angesichts der Kosten von 1 240 000 Euro eine Beratung im Fachausschuss. Wie ist die Bausubstanz? Und wie sieht es mit Schimmel aus? Angesichts dieser Fragen werde er nicht „auf Teufel komm raus“ zustimmen. Rolf Meyer (SPD) war anderer Meinung: „Die Kinder wollen betreut werden, ob mit Beratung im Fachausschuss oder ohne.“ Kerstin Frohburg von der Verwaltung sagte bezüglich der Bausubstanz: „Alle, die mich mit Sach- und Fachverstand beraten haben, haben gesagt, dass wir das guten Gewissens machen können.“ Alexander Carapinha Hesse (FDP) zweifelte nicht daran: „Ich glaube, dass das vernünftig ausgelotet worden ist.“ Schon gar nicht zustimmen wolle Bode einem „übertriebenen“ Außenspielgelände in Blocken für 150 000 Euro. „Wir brauchen nicht nur Fünf-Sterne-Kindergärten“, sagte er. Auch Frank Schröder (CDU) merkte an, dass man über die 150 000 Euro noch diskutieren müsse. „Mit Hurra sollten wir das nicht beschließen“, meinte Schröders Fraktionskollege Finn Kortkamp. Die Um- und Anbauten seien sicher keine Ideallösungen, sondern dem Zeitdruck geschuldet. Unter den gegebenen Umständen „ziemlich ideal“ fand die Lösungen Kristine Helmerichs (Grüne). „Es wird Blocken guttun, für viele Jahre einen Kindergarten zu haben.“ Susanne Cohrs (SPD) dankte den Künstlerinnen von Mach Art, weche die Räume in Heiligenrode räumen müssen, ebenso wie dem Dorfschul-Verein. Andere Fraktionen und die Verwaltung schlossen sich dem an. Rubriklistenbild: © dpa