Kriminalität in Stuhr: „Alles sehr unauffällig“

Von: Andreas Hapke

Teilen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist nach der pandemiebedingten Zeit der Lockdowns in Stuhr von acht Fällen 2021 auf 45 Delikte 2022 angestiegen. Symbo © Philipp von Ditfurth/dpa

Selten stimmt die gefühlte Sicherheit mit dem tatsächlichen kriminellen Geschehen überein, die Statistik gibt das jedenfalls nicht her. Da bildet auch Stuhr keine Ausnahme, wie der Leiter des Polizeikommissariats Weyhe, Domenico Corbo, nun im Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Ordnung berichtet hat.

Stuhr – Wenn in Stuhr von einer Steigerung der Fallzahlen im vergangenen Jahr die Rede sein könne, dann auch wegen der zwischenzeitlich rückläufigen Zahlen während des pandemiebedingten Lockdowns. Am deutlichsten spiegelt sich das bei den Wohnungseinbruchsdiebstählen wider, die 2022 bei 45 Fällen lagen, nach acht Delikten 2021. Gleichwohl ist das Niveau vor Corona damit noch nicht wieder erreicht (2019: 54). Die Aufklärungsquote dieser Verbrechen lag 2022 mit knapp 51 Prozent so hoch wie nie zuvor in den vergangenen zehn Jahren. Als weiteren Rekord des vergangenen Jahrzehnts weist die Statistik 167 Diebstähle aus Wohnungen im Jahr 2015 aus.

Alle Diebstahlsdelikte zusammengenommen sind gegenüber 2021 von 540 auf 737 Fälle gestiegen, davon wurden knapp 57,7 Prozent aufgeklärt. Insgesamt verzeichnete die Statistik 2022 für Stuhr 1 871 Straftaten, von denen rund 69 Prozent aufgeklärt wurden – laut Corbo eine „sehr hohe Quote“. Im Vorjahr waren es 1 663 Fälle mit einer vergleichbaren Aufklärungsquote. Der Anstieg der Delikte um 12,5 Prozent bewegt sich laut Corbo im Landesdurchschnitt (11 Prozent.)

Höchster Stand an Straftaten seit 2016

1871 Straftaten bedeuten aber auch den höchsten Stand seit 2016 (2 220). Ihren Beitrag dazu leisteten die sogenannten Vermögens- und Fälschungsdelikte, zu denen auch der „Enkeltrick“ zählt. 464 Fälle waren es im vergangenen Jahr – fast 60 mehr als 2021 und so viele wie seit 2015 (528) nicht mehr. Stuhr sei besonders betroffen, sagte Corbo, denn: Wo sich viele Tankstellen befänden, komme es auch häufiger dazu, dass Leute den Kraftstoff nicht bezahlen würden.

Auch Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind mit 43 Fällen (2021: 38, 2014: 8) auf dem Vormarsch. Dazu zählen die Verbreitung und der Besitz von Kinderpornographie ebenso wie das Herumreichen einschlägiger Fotos in jugendlichen Kreisen via Social Media. Die Aufklärungsquote liegt bei 93 Prozent.

245 Rohheitsdelikte – also Raubdelikte, Körperverletzungen und Bedrohungen – bedeuten den Höchststand in den vergangenen zehn Jahren; gegenüber 2021 sind es 20 mehr (plus acht Prozent, Aufklärungsquote fast 94 Prozent). Rauschgiftdelikte hingegen verzeichnen einen Rückgang von 35 Prozent auf 70 Fälle (2021: 108). Sie fallen unter die Delikte gegen strafrechtliche Nebengesetze.

Gewalt gegen Beamte bereitet der Polizei Kopfzerbrechen

Kopfzerbrechen bereite der Polizei die Gewalt gegen Beamte, betonte Corbo. Jeweils zehn Taten waren es in den vergangenen beiden Jahren. Nur 2019 waren es mit elf Fällen mal mehr. „Ein Bild, das nicht nur die Gemeinde Stuhr und das Polizeikommissariat Weyhe betrifft, sondern bundesweit vorherrscht“, sagte Corbo, der von einem gesamtgesellschaftlichen Problem sprach.

Diebstähle aller Art haben mit 39,4 Prozent den höchsten Anteil an den Straftaten, gefolgt von Vermögens- und Fälschungsdelikten mit 24,8 Prozent. Straftaten gegen das Leben gab es 2022 genau eine, was einem Anteil von 0,05 Prozent entspricht. „Eine Beziehungstat aus einer Ex-Partnerschaft, keine vollendete Tat“, sagte Corbo.

Als eine „interessante Zahl“ bezeichnete er die Häufigkeitszahl, welche die registrierten Straftaten pro 100 000 Einwohner abbildet. In Stuhr liegt sie bei 5 586, der höchste Wert seit 2016 (6 710). Der Landesschnitt falle mit 6 528 deutlich höher, der Schnitt im Landkreis hingegen mit 5 266 deutlich niedriger aus.

Zahl der Tatverdächtigen mit nichtdeutscher Nationalität ist um 34 Prozent gestiegen

Von insgesamt 1004 (2021: 892) Tatverdächtigen hatten 613 eine deutsche Nationalität, eine laut Corbo gleichbleibende Zahl. Die der Tatverdächtigen mit nichtdeutscher Nationalität hingegen ist um 34 Prozent auf 391 gestiegen. Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz oder nach dem Asylverfahrensgesetz könnten allerdings auch nicht von Deutschen begangen werden. Hinzu komme der höhere Anteil Nichtdeutscher, die in Gruppen und im großen Stil Diebstähle im Ochtumpark verübten.

Der Anteil der Kinder unter 14 Jahren an den Tatverdächtigen beträgt 1,89 Prozent, der der 14- bis 17-Jährigen 9,76 Prozent und der der 18- bis 21- Jährigen 7,67 Prozent. 80,68 Prozent der Tatverdächtigen befinden sich demnach im Erwachsenenalter. „Das finde ich alles sehr unauffällig“, sagte Corbo.

Corbo wies darauf hin, dass die Statistik nur Fälle beinhalte, die „endabgegeben“ seien, und zwar an die Staatsanwaltschaft. So tauche ein im Oktober begangener Wohnungseinbruch möglicherweise erst in der Statistik des Folgejahres auf. Aus demselben Grund könne ein Tötungsdelikt aus dem Jahr 2012 erst im Jahr 2022 Eingang in die Statistik finden.

Nicht erfasst werden Staatsschutz- und Verkehrsdelikte sowie Straftaten im Ausland, etwa der erst nach dem Urlaub festgestellte Diebstahl einer Geldbörse.

Straftaten im schulischen Kontext interessieren erste Gemeinderätin

Auf Nachfrage der Ersten Gemeinderätin Bettina Scharrelmann nahm Corbo Stellung zu Straftaten im schulischen Kontext. 2021 sei es eine gewesen, 2022 elf – „überwiegend aus einer polizeibekannten Familie, die nicht mehr in Stuhr wohnt“. In den vergangen fünf Jahren habe die Polizei in Stuhr 28 Straftaten im schulischen Kontext registriert.

Bürger Wolfgang Kitow stellte fest, dass „Gewalt an unseren Bildungsstätten stattfindet, auch wenn sie nicht in die Kriminalstatistik eingeht“. Kitow sprach den großen Tatbestand an Vandalismus an. Seine Fragen an Scharrelmann: „Ist es richtig, dass 2022 weit mehr als 50 Schadensfälle allein aus dem schulischen Bereich aufgezeigt worden sind? Wenn die Zahlen stimmen: Werden dann die Täter in Regress genommen?“

„Ja, es kommt zu Sachbeschädigungen an und in Schulen“, antwortete Scharrelmann. Die Fallzahlen könne sie so „ad hoc“ nicht bestätigen. „Wenn die mutmaßlichen Täter ermittelt werden, werden die Familien natürlich in Regress genommen, das ist ganz klar. Wir bringen Fälle auch zur Anzeige, so wie die Schulen selbst auch Fälle zur Anzeige bringen.“