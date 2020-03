„Das ist der Kracher hier“

Stuhr - Von Andreas Hapke. Vor dem Wochenende noch mal eben das Auto anmelden oder die Verlängerung des Reisepasses beantragen? Im Gegensatz zu den anderen Nordkreisgemeinden des Landkreises Diepholz ist das in Stuhr auch noch am Freitagnachmittag bis 17 Uhr möglich. Wenn woanders die Türen der Rathäuser geschlossen sind, haben die Mitarbeiter im Verwaltungssitz an der Blockener Straße noch gut zu tun.

Im Schnitt 50 Vorgänge bearbeiten sie nach 12 Uhr, berichtet der zuständige Fachbereichsleiter Hartmut Martens. Die ganze Palette der Dienstleistungen sei dann noch gefragt: von Fundangelegenheiten über Parkerleichterungen für Schwerbehinderte bis hin zur Beurkundung von Geburten und Kirchenaustritten. „Viele arbeiten freitags nicht so lange und sind dankbar für diese Möglichkeit am Nachmittag“, sagt Martens.

Wer um diese Zeit einen defekten Hydranten, ein Loch in der Straße oder einen umgefallenen Baum melden möchte, landet ebenfalls im Bürgerbüro, da sich die übrigen Mitarbeiter bereits in den Feierabend verabschiedet haben. „Wenn das Anliegen so wichtig ist, dass wir am Wochenende noch tätig werden müssen, koordinieren wir das, indem wir zum Beispiel den Bauhof darauf ansetzen“, sagt Büroleiter Andreas Leder. In einem Fall sei der Bauhof mal ausgerückt, um eine gesichtete Schildkröte aufzulesen und diese am Wochenanfang zur WildtierauffangsStation zu bringen.

Insgesamt nehmen freitags durchschnittlich 180 Personen die Angebote des Bürgerbüros wahr. Davon suchen 20 das Standesamt auf, 60 die Kraftfahrzeugzulassungsstelle und 100 das Großraumbüro. „Im Schnitt 50 Kunden am Freitagnachmittag heißt, dass manchmal gar nichts los ist, und manchmal fragt man sich, wo der Bus mit den ganzen Leuten herkommt“, sagt Martens. Um im Bild zu bleiben: Gestern war wieder einer dieser Busse da, wahrscheinlich waren es eher zwei. Laut Leder hat es allein die Kfz-Zulassungsstelle bis 14 Uhr mit rund 40 Kunden zu tun gehabt. „Das ist außergewöhlich viel“, sagt Leder.

Und auch danach brummt es im Bürgerbüro noch. Anna-Lena Jatho etwa möchte noch ihr Schulabschlusszeugnis beglaubigen lassen, weil sie sich dazu entschieden hat, das Fachabitur zu machen. Am Vormittag sei sie wegen ihrer schulischen Ausbildung nicht dazu gekommen. Erol Ölge hat sich ein Auto in Seckenhausen gekauft und ist froh, dass er es noch am selben Tag anmelden kann. In Syke, wo er wohne, gehe das um diese Uhrzeit nicht mehr. Einen weiteren Kunden hat es wegen einer fehlenden Umweltplakette kurzfristig ins Rathaus verschlagen. Er habe sich ein Auto gekauft und dafür gleich eine neue Windschutzscheibe bekommen. „Dass da wieder eine Plakette drauf muss, ist mir erst später aufgefallen.“

Ein aus Bremen zugezogenes Paar kommt erst am Nachmittag dazu, gemeinsam die Meldebestätigung für sich und das Töchterchen abzuholen. Die beiden sind begeistert. „Hier kommt man hin, und innerhalb von zehn Minuten ist alles erledigt. Das ist der Kracher“, sagt der Familienvater. Allein wegen der Behördengänge werde er nicht mehr nach Bremen zurückziehen. „Wir haben hier Elterngeld beantragt und zwei Tage später den Bescheid erhalten. Freunde in Bremen bekommen noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung.“

Lediglich Gökhan Vurgun hat Pech. Er arbeitet bei der Weyher Firma Maklercar und hat es nach eigener Auskunft häufiger mit dem Stuhrer Rathaus zu tun, auch freitagnachmittags. Diesmal möchte er für seinen Kunden Rafael Jankowski ein Fünftageskennzeichen besorgen – für die Überführung des verkauften Autos in Jankowskis Heimatstadt Hamburg. Doch das funktioniert nicht. Laut Mitarbeiterin Martina Schmidt darf die Stuhrer Behörde solche Kennzeichen nicht an Leute außerhalb des Landkreises vergeben. Dafür müsse Gökhan Vurgun nach Syke. „Einige Leistungen behält sich die Hauptstelle vor“, bedauert Leder. Sauer ist Gökhan Vurgun deshalb nicht. Er findet es erstaunlich, wie viele Personen sich freitagnachmittags im Rathaus tummeln. „Viele wissen das doch gar nicht“, vermutet er.

Auch unabhängig von den Fallzahlen habe diese Öffnungszeit ihre Berechtigung, findet Martens. „Das ist ein Serviceangebot für den Bürger. Wir haben uns als Dienstleister bewusst dafür entschieden.“ Die Bewohner aus Stuhr und Umgebung profitierten, weil sie keinen Urlaub für Behördengänge nehmen müssten und spontan entscheiden könnten, ob sie noch ein Ticket für das Konzert am Samstag kaufen wollen. Diese Flexibilität ermöglichen fünf der insgesamt 15 Mitarbeiter des Bürgerservices: zwei in der Kfz-Zulassungsstelle, zwei im Großraumbüro und einer im Standesamt.

Anders sieht es in Weyhe aus, wo das Bürgerbüro freitags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet ist. In Syke und Bruchhausen-Vilsen ist das von 8 bis 13 Uhr der Fall, in Bassum nur von 8 bis 12 Uhr. Allerdings hat Weyhe großzügige Öffnungszeiten mit langen Tagen zwischen Montag und Donnerstag, wo die Bürger täglich schon ab 7.30 Uhr kommen können. Die Kommune ist mit 44 Wochenstunden Spitzenreiter im Nordkreis, gefolgt von Stuhr (43), Syke (41), Bruchhausen-Vilsen (35) und Bassum (32). In Syke ist die Verwaltung zusätzlich an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr für die Bürger da, in Bassum nach Vereinbarung.

Laut Leder ist der Freitagnachmittag in Stuhr seit Eröffnung des Bürgerbüros im Jahr 1998 gesetzt. Er selbst ist dort seit 1999 tätig. „Wenn man überlegt, wer heute wie und wann arbeitet, muss sich auch das Bürgerbüro bewegen“, sagt Leder. „Einzelhandel und andere Bereiche sind flexibel. Da muss man gucken, dass man als Gemeinde seinen Beitrag leistet.“ Vom Samstag als zusätzlichen Öffnungstag hält Leder in Stuhr nichts. Anders als in Syke „haben wir in Rathausnähe keine Einkaufssituation. Die Kunden kommen nicht automatisch hier vorbei“.