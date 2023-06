Kontroverse Debatte im Stuhrer Rat über Aufnahme des ADFC in den Verkehrsausschuss

Von: Gregor Hühne

Gemeinderat: 15 Tagesordnungspunkte umfasst die Sitzung am 14. Juni im Ratssaal. © Gregor Hühne

Der Stuhrer Gemeinderat hat am Mittwoch kontrovers über die Sitzvergabe an den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in den Verkehrsausschuss debattiert. AfD, FDP, CDU und BESSER stimmten dagegen, SPD und Grüne dafür. Außerdem standen Themen wie neue Straßennamen, eine Kreditgewährung sowie die Ernennung von Ehrenbeamten auf der Tagesordnung.

Stuhr – Neue Straßennamen, eine Kreditgewährung, die Ernennung von Ehrenbeamten und eine kontroverse Debatte über die Entsendung eines ADFC-Vertreters (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) in den Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Sicherheit waren einige der Themen des Rats der Gemeinde Stuhr am Mittwoch.

Letztlich wurde der Antrag der SPD angenommen, eine Person aus den Reihen des ADFC aufzunehmen – mit 17 Stimmen dafür und 15 dagegen. Susanne Cohrs (SPD) verteidigte das Anliegen. Der ADFC habe sich bei der Erarbeitung des Verkehrskonzepts der Gemeinde „sehr gut eingebracht“ und sei „sehr hilfreich“ gewesen, sagte die Sozialdemokratin.

Gegenwind kam unter anderem von der FDP. Alexander Carapinha Hesse hinterfragte, ob die Interessensvertreter als Verband im Ausschuss benötigt werden. Er verwies auf die konstituierenden Sitzungen zu Beginn der Legislaturperiode. Damals seien alle benötigten Experten in die Ausschüsse bestellt worden wie die Vertreter des Seniorenbeirats und der Feuerwehr. Außerdem sei es heute gängige Praxis, Experten punktuell zu bestimmten Themen in die Ausschüsse dazu zurufen wie beispielsweise Vertreter der Big (Brinkumer Interessengemeinschaft) oder des Ufo (Unternehmerinnenforum Stuhr). Dem ADFC einen eigenen Ausschusssitz zu geben, halte die FDP als „zu viel“.

Was kommt als Nächstes, Nordic Walking?

Michael Schnieder (AfD) monierte die Beliebigkeit hinter dem SPD-Antrag. Die Interessensgruppe der Fahrradfahrer werde seiner Ansicht nach instrumentalisiert. „Was kommt als Nächstes, Nordic Walking?“, fragte er. Die Vorschläge des ADFC seien nach wie vor willkommen, aber den Antrag brauche er nicht.

Für den SPD-Antrag hingegen positionierte sich Britta Buttelmann: „Wir von den Grünen sind dafür!“ Finn Kortkamp (CDU) graute es in der Debatte nach der Kommunalwahl 2026. Dann könnten „sehr viel mehr Berater [in die Ausschüsse] aufgenommen werden“, verwies er auf Verwaltungsangaben. Kortkamp zog zudem eine Nähe des ADFC zur SPD: „Daher ist die Partei wohl so hinterher“, spekulierte er über den Antrag der Sozialdemokraten. Er hoffe, dass die Aufnahme von Interessensvertretern in die Ausschüsse „keine Schule macht. Wenn ja, wissen wir, wer dafür verantwortlich ist.“

Auch Joachim Döpkens (Besser) sah keine Notwendigkeit in dem SPD-Antrag und erklärte seine Ablehnung. Gerd Harthus (SPD) holte daraufhin zu einem Generalschlag aus. „Links blinken, Rechts abbiegen“, sagte er in Richtung von CDU und FDP. Die Parteien gäben sich Grün, aber hier zeigten sie ihr „wahres Gesicht als Betonfraktion“. Autofahrer hätten eine starke Lobby im Rat. Nun sei es Zeit für die Rad fahrende Gesellschaft.

Neue Straßen, neue Namen

Der Rat der Gemeinde hat einstimmig beschlossen, die zwei neuen Straßen innerhalb des Bebauungsplans „Auf dem Steinkamp II“ in „Kieselweg“ und „Sonnensteinweg“ zu benennen. Sie werden über die Straßen Auf dem Steinkamp und Leester Straße erschlossen. Laut Verwaltung gibt es die beiden Straßennamen bisher weder in der Gemeinde Stuhr noch in Weyhe, sodass sich im Gemeinsamen Ortsplan keine Verwechslungen ergeben.

Außerdem hat der Rat bei einer Gegenstimme beschlossen, der Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn-Gesellschaft (BTE) einen Kredit in Höhe von einer Million Euro zu gewähren. Das sogenannte Liquiditätsdarlehen sieht eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025 vor. Mit einer Verzinsung von 2,5 Prozent ergebe sich damit ein jährlicher Zinsertrag für die Gemeinde in Höhe von 25 000 Euro.

Zu guter Letzt stimmte der Rat einstimmig für die Berufung von Torsten Strauß als neuen Ortsbrandmeister von Stuhr, Thomas Bredemeier als seinen Stellvertreter sowie Rainer Troue zum zweiten stellvertretenden Ortsbrandmeister. Das Ehrenamtsverhältnis beginnt ab 1. Oktober für die Dauer von sechs Jahren.