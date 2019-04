Ilse Zelle hat Infos übers Mahnmal Obernheide für stuhr.de aufbereitet

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die ehemalige Religionslehrerin Ilse Zelle hat den neuen Internetauftritt der Gemeinde Stuhr genutzt und sämtliches Material über das Mahnmal Obernheide dort eingestellt. Von Schülerprojekten über Berichte von Zeitzeugen bis hin zu Biographien von SS-Personal – nach Monaten der Aufbereitung ist jetzt alles für die Öffentlichkeit zugänglich. Das meiste davon befindet sich zwar auch im Archiv der Gemeinde Stuhr. „Aber wer geht dorthin?“, fragt Zelle.

Auf vielfältige Weise hatte sich der Projektkurs „Spurensuche“ der KGS Brinkum unter Leitung von Ilse Zelle mit Obernheide, dem Außenlager des Konzentrationslagers Neuendamme, beschäftigt. 800 jüdische Zwangsarbeiterinnen, 500 aus Ungarn und 300 aus Polen, waren dort untergebracht. Von den Ergebnissen der „Spurensuche“ waren laut Zelle bislang nur eine Dokumentation zur Ausstellung „Frauen von Obernheide“ und eine – allerdings sehr umfassende – Ausarbeitung über „Die ungarische Judenverfolgung am Beispiel der Frauen von Obernheide“ auf den Stuhrer Internetseiten einzusehen.

Als „Highlight“ des neuen Auftritts bezeichnet die 2013 pensionierte Ilse Zelle den Bericht „Das große Wiedersehen 1991“ der Ungarin Lilly Kertesz über das erste Treffen der „Frauen von Obernheide“ nach dem Zweiten Weltkrieg. Der mehrseitige Aufsatz wechsele zwischen Gegenwart und Rückblick. „Die Ankunft in Bremen – wie ist sie heute, wie war sie damals?“, nennt Zelle ein Beispiel.

Eine weitere Besonderheit finde der Nutzer unter dem Punkt „SS-Personal“: die Biographie des Rottenführers Othmar Pfarrkircher. Die Schülerin Karen Bohne habe im Projektkurs „Spurensuche“ etwas „komplett Neues“ erarbeitet, sagt Zelle.

Dokumente vom Dachboden

Pfarrkircher war bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Lager Obernheide stationiert. Sein Enkel Robin fand zufällig auf dem Dachboden seiner Großmutter Dokumente seines Pfarrkirchers, die er dem Projektkurs zur Verfügung stellte. Darunter befanden sich unter anderem Briefe an die englische Militärbehörde über seine Tätigkeit im Lager Obernheide, Fotos, private Briefe sowie eine handschriftliche Liste mit knapp 70 Namen der Verwaltung des KZ Obernheide.

Laut Zelle gab der in Moordeich lebende Historiker Hartmut Krech den Anstoß zur Aufbereitung der Unterlagen für das Internet. Sie selbst habe aber auch schon darüber nachgedacht, „um sie allen Schülergenerationen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen“. Bürgermeister Niels Thomsen habe sie dabei tatkräftig unterstützt. Obwohl ihre Schüler früher schon mal ihr Okay für die Veröffentlichung gegeben hatten, schrieb Zelle sie nochmal an und bat um Erlaubnis. „Die fanden es gut, dass die Seminararbeiten bekannt werden.“ Die Dokumente waren im Archiv der Schule und auf ihrem PC vorhanden.

Obernheide verbindlich im Unterricht

Inzwischen habe sie die Seiten bei einer Lehrerfortbildung an der KGS Brinkum für die Fachbereiche Geschichte und Religion vorgestellt. Die jungen Kollegen seien schon über das Thema informiert gewesen, berichtet Zelle. Nun hätten sie beschlossen, Obernheide verbindlich in den Unterricht aufzunehmen. „Das finde ich klasse. Mit Obernheide lässt sich die ganze deutsche Geschichte vor Ort abhandeln.“ Toll fände es Zelle, „wenn sich möglichst viele Nutzer für das Thema interessieren und vielleicht weitere Recherchen anstellen würden“. Die Schulen könnten neue Aspekte für den jährlichen Gedenkgang nach Obernheide erarbeiten oder sich die Religion im Konzentrationslager als Thema vornehmen.

Sie selbst habe nun vor, das Leben von Otto Polak, ein geborener Christ jüdischer Abstammung, für den Weyher Internetauftritt aufzuarbeiten. Sie habe es der Gemeinde angeboten, sagt Zelle. Polak ist in Weyhe geboren worden.