Kokain, Pistolen und Bargeld: Polizei schnappt mutmaßliche Drogenhändler in Stuhr

Polizeibericht

+ © dpa/Symbolbild Die Polizei hat in Stuhr drei mutmaßliche Drogendealer gefasst. © dpa/Symbolbild

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johannes Nuß schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Polizei hat drei mutmaßliche Drogendealer in Stuhr im Landkreis Diepholz gefasst. Dabei stellten Beamte Kokain, Pistolen und Bargeld sicher.

Stuhr – Einsatz für Drogenfahnder in Stuhr (Landkreis Diepholz) in Niedersachsen: Drei Männer, die gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt haben sollen, sind von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, wurde bei der Festnahme am Dienstagnachmittag in Stuhr Kokain durch Beamte beschlagnahmt.

Kokain, Pistolen und Bargeld beschlagnahmt: Mutmaßliche Drogendealer in Stuhr gefasst

Anschließend stellten die Beamten bei Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftshäusern weitere Beweismittel sicher: eine Pistole, zwei Schreckschusspistolen und Bargeld. Die drei Verdächtigen – 28, 32 und 36 Jahre alt – befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Das ging am Donnerstag aus einer gemeinsamen Pressemitteilung mehrerer Behörden hervor.

Die durchsuchten Häuser stehen in Lohne, Steinfeld (beides Landkreis Vechta), Diepholz und Bremen. Die Festgenommenen wohnen in Lohne und Bremen.

An der Festnahme und den Durchsuchungen waren mehrere Behörden beteiligt: die Polizeiinspektion Cloppenburg und Vechta, die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaften Osnabrück und Bremen. Zudem wurden die Polizisten von Beamten weiterer Polizeibehörden unterstützt.

Weitere Blaulichtmeldungen: Hochhaus in Bremen steht in Flammen – SEK kämpft gegen Clan-Kriminalität

In einem sechsstöckigen Hochhaus an der Rembertistraße in Bremen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. In der City staute sich der Verkehr stundenlang. Spezialeinheiten der Polizei haben ein Haus in Lohne (Landkreis Vechta) gestürmt. Laut Behörden ging es dabei um den Kampf gegen Clan-Kriminalität. (mit Material der dpa)