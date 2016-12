Klönschnack an Silvester

Heimatverein reicht Glühwein

+ Eine gemütliche Runde bei Gebäck und Glühwein. - Foto: Ehlers

Heiligenrode - Eigentlich sollte die Klönschnack-Veranstaltung am Vormittag des Heiligen Abends im Backhaus, zu dem der Heimatverein Heiligenrode eingeladen hatte, um 10 Uhr beginnen. Doch pünktlich waren nur die Gastgeber, Viola Dahnken und Ulrich Brauer. Das war auch gut so, schließlich mussten sie noch Glühwein ansetzen. Nach und nach vergrößerte sich die Runde, die am Ende rund 25 Teilnehmer groß war.

Der Blick aus einem der Backhausfenster fiel auf den Mühlenteich, auf dem Enten schwammen, durch das andere Fenster leuchtete die von der Sonne beschienene Fassade der Wassermühle herüber. Kein Wunder, dass das Wetter zum ersten Gesprächsthema wurde. Kaum jemand konnte sich an „Weiße Weihnachten“ erinnern, aber an Glatteis und viel Schnee Ende Februar 1979. Automatisch kam man vom Glatteis aufs Auto fahren. Es ging um Oldtimer und um Autos, die schon seit langer Zeit unbewegt an Heiligenroder Straßen stehen aber auch um Glatteis-Erlebnisse bei Kohlfahrten.

Einige Gäste kamen etwas später, als die ersten Besucher sich schon wieder verabschiedet hatten. Sie hatten noch Weihnachtsgeschenke verpackt, die jetzt auf die Bescherung warteten. Natürlich wurden die neueste Heiligenroder-Groß Mackenstedter Neuigkeiten besprochen. Ulrich Brauer berichtete über die Bemühungen des Heimatvereins, auf dem Mühlengelände eine Konzertbühne einzurichten. Als ein Gesprächsteilnehmer berichtete, er würde noch am Nachmittag eine Reise mit „Jan Harpstedt“ unternehmen, kamen auch die vor einigen Tagen bei Stelle eingerichteten Bahnschranken an der Kleinbahn zur Sprache, die kürzlich für „Verkehrsberuhigung“ gesorgt hatten.

Auf jeden Fall zeigten die Gespräche, dass es in Heiligenrode und Groß Mackenstedt ein gewachsenes Miteinander gibt, das in anderen Gemeinden durch die Einrichtung von „Quartieren“ erst wieder geschaffen werden soll. Im Vordergrund stand dabei nicht der übliche Dorfklatsch, vielmehr zeigten die Gespräche, dass man in Heiligenrode aufeinander aufpasst und auch zu helfen bereit ist. Der nächste Heiligenroder Klönschnack ist gar nicht mehr so lange hin: Am Silvester-Vormittag ab 10 Uhr. - bt