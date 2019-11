Klönen ohne Kneipenatmosphäre

Die heutigen Teilnehmer der geselligen Runde erinnern sich anhand eines kleinen Buches an die Anfänge des Rentnertreffs. Foto: Angelika Kratz

Heiligenrode - Von Angelika Kratz. Sein 25-jähriges Jubiläum feiert in diesem Jahr der Rentnertreff der Heiligenroder Kirchengemeinde. Hinsichtlich der damaligen bereits sehr aktiven Frauengruppen kam Heiligenrodes ehemaliger Pastor Roland Kennerknecht auf die Idee, so etwas auch für die etwas neidische Männerwelt der Gemeinde ins Leben zu rufen.

Am 28. Oktober 1994 traf sich die „Rentnerrunde“ erstmalig bei Kaffee und Kuchen zum Klönen im Gemeindesaal. Pastor Kennerknecht begrüßte damals 13 gestandene Herren. Darunter auch Heinrich Knief, der noch immer mit dabei ist.

Der Pastor selber war seinerzeit mit gerade einmal 50 Jahren ein „Jungspund“, aber er traf mit seinem Vorschlag des monatlichen Treffens an jedem dritten Freitag ins Schwarze. Auch Mann möchte ja mal ohne Kneipenatmosphäre, die es ohnehin mittlerweile kaum noch in Heiligenrode gibt, ganz locker zusammensitzen.

Die ersten Vorschläge zur Gestaltung des gemeinsamen Nachmittages waren Spiele. Doppelkopf, Skat oder „Elfer raus“ sind bis heute Teile der Treffen geblieben. Außerdem begleiten Kaffee und Kuchen eine Monatslesung und fröhlichen Gesang. Und oft entstanden schon hitzige Diskussionen um aktuelle Themen. „Hier in der Runde braucht keiner Angst zu haben, sich die Zunge zu verbrennen“, beschreibt Pastor Kennerknecht die offene und lockere Atmosphäre.

Seine Hausaufgaben hatte der Gründungsvater Kennerknecht zum 25-Jährigen und dem 299. Treffen gemacht. Es galt viele Bilder, Anwesenheitslisten sowie die Protokolle von Fahrten zum Spargelessen und jährlichen Ausflügen zu sortieren und schließlich Kopien davon allen heutigen Teilnehmern in Form eines kleinen Buches zu überreichen.

„Schaut mal, das muss Cord Bockhop sein, so jung war der damals“, freute sich die Runde, den ehemaligen Bürgermeister von Stuhr und heutigen Landrat auf einem Foto am Kaffeetisch entdecken zu können.

Friedrich Castens gehörte mit zu den Urgesteinen und schaut mittlerweile, wie so viele ehemalige Teilnehmer, sicherlich wohlwollend vom Himmel herab. Sein Sohn Cord hat für den Vater den Platz übernommen und gehört zu der „jungen Generation“ der Rentner. Das kontinuierliche Nachrücken empfindet Kennerknecht als wunderbares Geschenk und Bestätigung seiner damaligen Idee, einen Klönschnack für Männer ins Leben zu rufen.

Einen neuen Blick auf die meist so rein weiblichen Haushaltsdinge entwickelte der Pastor i.R. Roland Kennerknecht in jüngster Vergangenheit. Erwin Grap verstarb im vergangenen Jahr und hatte bis zu seiner Erkrankung zuverlässig wie ein Uhrwerk für die Eindeckung der Tische gesorgt. Küsterin Elke Parusel stellt zwar die Grundordnung im Gemeindesaal her, aber alles regelt nun „Hausmann Roland“ vor jedem Treffen bereits vormittags um 10 Uhr.

Das 300. Treffen wird mit der Weihnachtsfeier am Freitag, 20. Dezember, um 14.30 Uhr zwischen Frankfurter Kranz und Sahnetorte gefeiert – zusammen mit den Frauen, als Dankeschön fürs Kuchenbacken.

Bei dem Rentnertreff willkommen sind alle Männer jenseits des aktiven Arbeitsalters an jedem dritten Freitag im Monat um 14.30 Uhr im Gemeindesaal in Heiligenrode. „Einfach mal vorbeischauen“ lautet die Devise der Männerrunde, die für neue Gesichter immer offen war und ist.