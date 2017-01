Klimaschutzmanager plant eine Offensive in Sachen Elektromobilität

Stuhr / WEYHE - Von Andreas Hapke. Der Klimaschutzbeauftragte Colja Beyer setzt in diesem Jahr auf E-Mobilität. Für die Belegschaft des Stuhrer Rathauses möchte er zwei Elektrofahrräder anschaffen, die im Haushalt 2017 bereits mit insgesamt 5 000 Euro veranschlagt sind. Laut Beyer ist eine solche Anschaffung auch in Weyhe angedacht, der Etat ist aber noch nicht beschlossen. Zudem erhalten die Fuhrparks beider Gemeinden je ein Elektro-Dienstfahrzeug. In Weyhe wäre es das dritte Auto dieser Art, in der Nachbarkommune das erste.

Die Ausgabe von 2 500 Euro pro Pedelec – so heißen die Räder mit unterstützendem Elektroantrieb – ist laut Beyer die Obergrenze dessen, was Stuhr auszugeben gedenkt. Nachfragen bei Fahrradgeschäften hätten ergeben, dass auch 1 000 Euro reichen könnten. „Aber wir wollen auch Qualität einkaufen.“

Die Förderung der Radnutzung durch die Verwaltungsmitarbeiter steht bereits im Maßnahmenband des intergrierten Klimaschutzkonzepts für Stuhr und Weyhe aus dem Jahr 2012. Dort ist von einer „klimafreundlichem Alternative für kurze Dienstfahrten“ die Rede.

Beyer verweist auf den nationalen Radverkehrsplan 2020, der für Strecken bis zu fünf Kilometer das Fahrrad sowie bis zu zehn Kilometer „und mehr“ ein Pedelec oder das mofa-ähnliche E-Bike empfehle. Seine Auswertung von Fahrtenbüchern der Verwaltung habe ergeben, dass es einen „relevanten Anteil von dienstlich zurükgelegten Fahrten auf kurzen Strecken“ gebe. Beyer nennt die Entfernung Rathaus-Bauhof als Beispiel. Zudem habe eine wissenschaftliche Studie ergeben, dass ein Pedelec bei einer Distanz von fünf Kilometern genauso schnell sei wie ein Auto, und bei bis zu acht Kilometern nur unwesentlich langsamer. Die Untersuchung beziehe sich zwar auf Städte, doch die Bedingungen seien auf Stuhr übertragbar, sagt Beyer. „Einen Mehraufwand von zwei bis drei Minuten kann man in Kauf nehmen. Dafür sparen wir an anderen Dingen wie Treibstoff.“

Pedelecs seien in der Beschaffung günstiger als Autos, würden abgesehen von Wartungen keine laufenden Kosten verursachen, und der Stromverbrauch sei „verschwindend gering“. Die Nutzer könnten die Pedelecs am 2015 auf dem Rathausparkplatz installierten „Solartree“ aufladen. Weniger Abgase, Feinstaub, Lärm und – auf längere Sicht – Straßenversiegelung würden ebenfalls für die Anschaffung sprechen. Die Lebensqualität der Bewohner erhöhe sich.

Die Vorbildfunktion der Gemeinde in Sachen E-Mobilität soll sich künftig auch im Fuhrpark widerspiegeln. Stuhr und Weyhe erhalten jeweils einen Elektrodienstwagen, voraussichtlich zu 50 Prozent gefördert durch die Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums. Laut Beyer handelt es sich um eine „ausgewählte Maßnahme“, die nur ein ebenfalls von der Initiative geförderter Klimaschutzmanager einmalig beantragen könne. Auf Beyer trifft das zu. Weitere Voraussetzungen: Es muss eine Anschaffung für beide Kommunen sein, und sie muss eine Treibhausgasminderung von 70 Prozent gewährleisten. „Eine hohe Hürde. Aber wir erreichen das dadurch, dass pro Gemeinde ein altes Dienstfahrzeug abgeschafft wird.“ Mit der Investition geht der Kauf jeweils einer Ladestation einher. Beyer: „Mit Strom aus der Steckdose würde das Laden zwölf Stunden dauern.“