Klimaschutzmanager für Stuhr schon bald im Anflug?

Von: Andreas Hapke

Braucht die Gemeinde Stuhr einen Klimaschutzmanager? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigten sich die Mitglieder des Ausschusses für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus.

Stuhr – Ladeinfrastrukturkonzept, Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, dazu noch Anträge der SPD und der Grünen zum weiten Feld des Klimaschutzes: Die Tagesordnung des jüngsten Ausschusses für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus hatte es in sich. Allein dies wertet die Grünen-Fraktionsvorsitzende Kristine Helmerichs als Beleg dafür, dass Stuhr einen Klimaschutzmanager beschäftigen müsse.

Ein Blick über die Gemeindegrenzen zeigt, dass andere Kommunen diesen Schritt bereits gegangen sind: Weyhe hat eine(n) Klimaschutzmanager(in), Syke ebenfalls. Laut Helmerichs braucht auch Stuhr „jemanden, der sich hauptsächlich um das Thema kümmert“.

Mitglieder der CDU-Fraktion enthalten sich

Doch das sieht nicht jeder so, wie der Diskussion im Ratssaal zu entnehmen war. Bei der Abstimmung über den entsprechenden Antrag der Grünen (wir berichteten) enthielten sich die Mitglieder der CDU-Fraktion. So richtig querstellen wollten sich die Christdemokraten allerdings auch nicht, wie ihr Vorsitzender Finn Kortkamp durchblicken ließ. Dafür sei das Thema Klimaschutz zu wichtig. Unterm Strich stand somit die Empfehlung des Ausschusses an den Rat, „eine neue Stelle für Klimamanagement in den Stellenplan 2024 aufzunehmen“. Die Verwaltung möge diese Stelle zeitnah besetzen.

Unterstützung erhielten Helmerichs & Co. von der SPD, deren Ratsfrau Gudrun Klomburg ebenfalls auf die Fülle an Aspekten zum Klimaschutz abhob: „Inzwischen werden die Aufgaben mehr und umfangreicher.“ Aus den Reihen der Besucher meldete sich der Neukruger Holger Ochs zu Wort. „Wenn man das Thema Klimaschutzmanager nicht ganz oben ansiedelt, dann bin ich in der falschen Veranstaltung.“ Die Gemeindeverwaltung sei „an sich jetzt schon überfordert“, stellte Heiko Fischer (FDP) fest.

Verein Stuhr plus könnte Hilfe gebrauchen

Der Verein Stuhr plus könnte nach eigener Auskunft beim kommunalen Förderprogramm für Maßnahmen zum Klimaschutz Hilfe gebrauchen. Seine Mitglieder bearbeiten die Anträge der Bürger auf Zuschüsse für diverse Maßnahmen, etwa Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung, stationäre Solarstromspeicher, Lastenfahrräder sowie Stecker-Fotovoltaikanlagen für Balkone. „Wenn wir das als Verein weitermachen wollen, brauchen wir mehr Unterstützung“, sagte Stuhr-plus-Vertreter Alfred Coors. Heißt: Unterstützung aus dem Rathaus.

Für die CDU-Ratsfrau Frauke Koersen ergibt es keinen Sinn, „alle Projekte, die wir zum Klimaschutz beschlossen haben, noch mal durch den Flaschenhals Klimaschutzmanager zu ziehen. Wir brauchen eher Fachleute, die technisches Know-how haben. Auf dieser Ebene sollten wir arbeiten.“ Koersen sieht den Manager auch nicht als Hilfe für Stuhr plus: „Der bearbeitet ja auch keine Überweisungen. Das Problem mit Stuhr plus haben wir schon länger. Das ist ein Kommunikationsproblem.“

Helmerichs stieß der Begriff Flaschenhals auf. Der Klimaschutzmanager solle Projekte beschleunigen, indem er sie als Schnittstelle im Rathaus koordiniere.

Es fehlt eine Stelle, die den Diskussionsbedarf deckt

Auch Jörg Böttcher, Vorsitzender des örtlichen Naturschutzbunds, hat den Klimaschutz als Querschnittsthema ausgemacht. Es fehle eine Stelle, die „obendrüber“, also über den einzelnen Fachbereichen im Rathaus, den Diskussionsbedarf decke.

Laut Coors geht es nicht um „120 oder 140 Überweisungen, sondern um die Überprüfung der Anträge“. Er erinnerte an die Gründung des Unternehmensnetzwerks für Energieeinsparung und Klimaschutz im September vergangenen Jahres: „Das muss man auch begleiten.“

Was den Verein Stuhr plus angeht, plädierte Kortkamp für ein anderes Vorgehen, damit das Förderprogramm „vernünftig abgewickelt“ werden könne. „Wir haben einen Klimaschutzmanager erlebt, das war eine schlechte Erfahrung. Es war einfach zu wenig dafür, dass man eine Stelle eingerichtet hat“, fügte der CDU-Ratsherr hinzu. Damit spielte er auf die Beschäftigung von Colja Beyer als Klimaschutzmanager der Gemeinden Stuhr und Weyhe von Anfang Januar 2015 bis September 2017 an.

Viele Aufgaben, die in dem Antrag der Grünen stünden, erledigten die einzelnen Fachbereiche

„Wo drückt der Schuh am meisten?“, fragte Kortkamp. Dort gelte es, für Unterstützung zu sorgen. Viele Aufgaben, die in dem Antrag der Grünen stünden, erledigten die einzelnen Fachbereiche. „Ich weiß nicht, was die Rolle des Klimaschutzmanagers an der Stelle noch ist.“ (Tatsächlich hatte die Verwaltung nach Auflösung des Vertrags mit Colja Beyer angekündigt, dessen Aufgaben auf die einzelnen Fachbereiche zu verteilen, die Red.).

Als „Koordinator um der Koordination“ willen sei ihm die Stelle zu teuer, erklärte Kortkamp. Während Bürgermeister Stephan Korte den Verdienst eines Klimaschutzmanagers mit 50 000 Euro bezifferte, ging Kortkamp eher von 80 000 bis 100 000 Euro aus.

Er sei „ganz dankbar“ für den Antrag der Grünen, sagte Korte. Als Beispiel für ein umfassendes Thema, das „alle Kommunen total beschäftigt“, nannte er die Wärmeplanung. „Jede Gemeinde stellt sich die Frage: Wie gehen wir da strukturiert ran?“

Als Besucher beschwerte sich der AfD-Ratsherr Michael Schnieder darüber, dass die Kommunen die Entscheidungen von Bund und Länder vor Ort zu regulieren hätten. „Das Land wäre in der Pflicht, dafür Mittel bereitzustellen.“