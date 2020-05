Kleine Auszeit vom Leben auf der Straße

Moordeich/Brinkum - Von Katharina Schmidt. Mit einer kleinen Palette Joghurt und ein paar Getränken hat alles angefangen. Kerstin Bartsch aus Moordeich hatte auf ihrer Lohnsteuerabrechnung gesehen, wie viel Kirchensteuer sie zahlen sollte – und den Entschluss gefasst, aus der Kirche auszutreten und etwas anderes mit dem Geld zu machen. Also kaufte sie von einem Teil der Summe Joghurt und Getränke für Obdachlose und schloss sich dem Frieda-Projekt in Bremen an. Inzwischen ist Kerstin Bartsch eine der Administratorinnen des Projekts, und ihre Garage ist zu einem kleinen Spendenlager mutiert.

Beim Frida-Projekt handelt es sich um einen losen Zusammenschluss von Freiwilligen, die Obdachlosen helfen. Normalerweise stehen die Ehrenamtlichen jeden Freitag neben dem Cinemaxx in Bremen. Dort bauen sie ein kalt-warmes Büfett für Obdachlose auf. Außerdem verteilen sie Kleidung, Schlafsäcke und was man sonst noch für das Leben auf der Straße braucht. Organisiert wird das Ganze über eine Facebook-Gruppe.

„Corona hat das alles natürlich auf links gedreht“, sagt Kerstin Bartsch. Derzeit hilft das Frieda-Projekt samstags in dem großen Zelt auf der Bürgerweide mit. Dort versorgen Hilfsorganisationen, allen voran die Bremer Suppen-engel, Bedürftige während der Krise. Zudem verteilen Mitglieder des Frieda-Projektes jeden Samstag Essen, Trinken und Kleidung direkt an den Schlafplätzen der Obdachlosen – an diejenigen, die lieber hungern würden, als zu dem belebten Zelt auf der Bürgerweide zu gehen. Die Bollerwagen-Tour wird von Karin Amelung und Sarah Kramer organisiert. Diese bilden zusammen mit Kerstin Bartsch und der Brinkumerin Sabine Müller im Moment das Stammteam der Frieda-Gruppe.

„Es ist nicht so, dass man die Welt rettet“, sagt Kerstin Bartsch über das Engagement bei dem Projekt. „Aber für manche Leute ist es wichtig, mal mit jemandem einen Kaffee zu trinken.“ Sie und ihre Mitstreiterinnen wollen den Leuten, die sonst immer nur ignoriert oder von oben herab angeschaut werden, Gespräche anbieten. Ihnen eine Auszeit ermöglichen. Auch wenn das unter den aktuellen Umständen natürlich schwieriger ist als üblich.

Wenn die Instinkte „Alarm!“ schreien

Viele Menschen wissen nicht, wie sie Obdachlosen begegnen sollen. Bei Kerstin Bartsch war das am Anfang nicht anders. Als sie vor rund vier Jahren das erste Mal bei einer Aktion des Frieda-Projekts dabei war, mit ihrem Joghurt und den Getränken, war auch sie zurückhaltend. „Das fängt damit an, dass die Obdachlosen in der Regel nicht gut riechen“, erzählt sie. Deren Leben sei oft geprägt von Drogen und Alkohol. „Da schreien die Instinkte erst einmal: Alarm!“

Trotzdem ist Kerstin Bartsch immer wieder hingefahren. Sie hat das Geld, was sie sonst an die Kirche gezahlt hätte, auf die verschiedenen Freitage aufgeteilt und dementsprechend immer was mitgebracht. Mal waren es ein paar Pakete Kaffee, mal Kekse. Schnell hat sie gemerkt, dass sie mit ihrem Geld mehr bewirken kann, wenn sie selbst Kuchen backt oder Salate macht. So kam eines zum anderen. Seit zwei Jahren ist sie neben Karin Amelung aktive Administratorin der Frieda-Gruppe.

Mittlerweile hat Kerstin Bartsch die Obdachlosen ins Herz geschlossen. Das richtige Wort für ihre Verbindung zu den Menschen auf der Straße zu finden, fällt ihr schwer. Es sei keine Freundschaft, aber auch kein Fürsorgeverhältnis. Aber es sei eine Art von Beziehung. „Da wird man manchmal auch mit Bussi links und rechts begrüßt – auch wenn man dabei ein bisschen die Luft anhalten muss wegen des Gestanks“, sagt Kerstin Bartsch mit ihrer offenen, lockeren Art und lacht.

Sich für Obdachlose zu engagieren, sich auf ihre Geschichten einzulassen, ist nicht immer leicht. „Man sieht, wie die Menschen auf der Straße langsam vor die Hunde gehen oder sogar sterben“, erzählt die Moordeicherin. „Da ist keiner gelandet, weil er das wollte.“ Die Leute hätten schwere Lebensgeschichten. „Die Unfähigkeit, ihr Leben zu strukturieren, hält sie auf der Straße“, so Kerstin Bartsch. Dort säßen alle im selben Boot. „Und dieses Rettungsboot sind die Drogen.“ Zwar habe in Deutschland theoretisch jeder das Recht auf Wohnen – doch das gelte zum Beispiel nicht für Wirtschaftsflüchtlinge. Und eigentlich seien 424 Euro Grundsicherung genug zum Leben – aber nicht, wenn die Sucht einen dazu treibt, Drogen zu kaufen. Oder wenn man jeden Tag Vodka braucht, um klarzukommen.

„Es ist eine komplexe Problematik, die dahintersteckt“, sagt die Moordeicherin. Sie hört manchmal den Vorwurf, dass das Frieda-Projekt Obdachlosen helfe, ihre Sucht zu finanzieren. Diese müssten immerhin weniger Geld für Essen ausgeben und könnten sich mehr Drogen leisten. „Aber frag’ mal einen Abhängigen, ob der sich von seinem Geld den nächsten Schuss oder ein Brötchen finanziert“, sagt sie. Er würde immer den Schuss wählen.

Die Helfer der Gruppe sind bunt gemischt. „Von einfachen Leuten bis zu Intellektuellen ist da alles dabei“, berichtet Kerstin Bartsch. „Senioren mit Geranien auf dem Balkon machen ebenso mit wie Leute mit Rasterzöpfen.“ Jeder mache so viel, wie er kann und mag. Und auch nur sooft er mag. „Es ist ja nicht so, dass wenn man einmal seine Hilfe angeboten hat, dazu verdammt wird, bis in alle Zeiten seine Freitage am Bahnhof zu verbringen.“

Spendenannahme in Moordeich

Wer helfen will, indem er einen Schlafsack, Kleidung oder einen Kuchen spendet, muss dazu noch nicht einmal nach Bremer fahren. Es gibt Orte, wo Menschen Spenden abgeben können. Zum Beispiel direkt bei Kerstin Barsch zuhause. Das Auto der 55-Jährigen passt schon seit ein paar Wochen nicht mehr in ihre Garage. Denn dort türmen sich Schlafsäcke, Klamotten und andere Spenden. Aber: Ihre Garage ist keine Altkleidersammlung, wo man säckeweise Omas alte Faltenröcke entsorgen kann. Die Ehrenamtlichen müssen alles sortieren, und irgendwo sind ihrem Engagement auch Grenzen gesetzt. Daher ist es wichtig, dass es sich um Sachen handelt, die man „auf Platte“ auch gebrauchen kann. Und die zur Jahreszeit passen – denn auch die Lagerkapazitäten sind begrenzt. Die Spenden müssen nach Absprache erfolgen und sollen nicht einfach vor dem Garagentor abgeladen werden.

Sabine Müller aus Brinkum ist seit zwei Jahren beim Frieda-Projekt dabei. „Ich bin nur angefangen, weil ich meine Sachen loswerden wollte“, erinnert sich die 43-Jährige lächelnd. „Es ist toll, die Menschen auf der Straße anzutreffen. Viele gehen einfach daran vorbei.“ Sabine Müller hat zwei Kinder, 14 und 18 Jahre alt. „Auch die gehen jetzt anders mit Obdachlosen um.“ Sabine Müller und Kerstin Bartsch schätzen die Dankbarkeit, die sie manchmal erleben. Sie erinnern sich zum Beispiel an einen Obdachlosen, der im Winter nur dünne Stoffschuhe trug. Die Helfer des Frieda-Projekts gaben ihm warme Winterstiefel. „Da ist ein Kind zu Weihnachten nichts dagegen“, erzählt Kerstin Bartsch.

Die Moordeicherin macht gerade ihren Abschluss als Sozialmanagerin. Sie will das Frieda-Projekt zu ihrem Beruf machen. Schon jetzt wendet sie zehn bis 15 Stunden pro Woche dafür auf. Es ist ein enormes ehrenamtliches Engagement. Aber sie gibt sich bescheiden und verweist gerne auf ein Zitat aus dem „kleinen Lord“. Den Film fand sie schon als Kind gut. „Jeder sollte mit seinem Leben die Welt ein kleines bisschen besser machen“, heißt es darin. Durch die Beschäftigung mit den Obdachlosen ist Kerstin Bartsch demütiger geworden, das sagt sie selbst. Sie sei jetzt zufriedener mit dem, was das Leben ihr bietet. „Wenn ich nach einem Freitag, an dem ich bei minus vier Grad am Bahnhof stand, nach Hause komme und den Schlüssel meiner Wohnung umdrehe, denke ich: Verdammt, geht es mir gut!“

Das Frieda-Projekt

Das Frieda-Projekt wurde im Jahr 2014 offiziell gegründet. 2015 wurden die ersten Mitglieder richtig aktiv. Zu Beginn fuhren sie noch mit einem Fahrradanhänger namens Frieda quer durch Bremen, um Spenden an die Obdachlosen zu verteilen – daher der Name. Neue Gesichter sind willkommen.

Facebook-Gruppe