Klaus Brachmann aus Brinkum produziert seit 1965 Hobbyfilme

Von: Rainer Jysch

Klaus Brachmann mit Ehefrau Gisela. Auf dem Tisch liegt eine Auswahl der verwendeten Kameras: Beaulieu Reflex Control MCR8, Canovision EX1 Hi8, Beaulieu 4008ZMII und Lumix GH5. © Rainer Jysch

Hobbyfilmer Klaus Brachmann (84) aus Brinkum hat erst kürzlich Reise-Impressionen vom winterlichen Norwegen im Stiftungshaus in Fahrenhorst präsentiert. Schon während seiner Schul- und Studienzeit habe er viel fotografiert. Seit 1965 widmete er sich dann verstärkt der Filmerei.

Brinkum – „Mit Hurtigruten im Winter in den Norden Norwegens“ hat er seinen Videofilm betitelt, der zwei Winterreisen mit den norwegischen Postschiffen (2020 und 2012) sowie Nordland-Fahrten mit dem Wohnmobil in den Sommermonaten vereint.

Klaus Brachmann nahm seine Zuschauer bei der Filmpräsentation mit auf die laut Reederei „schönste Seereise der Welt“ entlang der norwegischen Küste, Polarlichter und eisige Landschaften Spitzbergens inklusive.

Der 84-Jährige konnte seinen Film bereits mehrmals in der Region und vor einigen Jahren auch in einem Kino in Harsefeld im Alten Land zeigen. Der semiprofessionelle Film glänzt vor allem mit Bildern, die die in Skandinavien vorherrschenden Lichtstimmungen gut einfangen und Einblicke in die grandiose Landschaft Norwegens bieten.

Insbesondere die Aufnahmen des Polarlichts stellten Brachmann vor eine schwierige Aufgabe: Die Fotos mussten beim Schneiden in das „fließende Bild“ des Filmes eingefügt werden.

Langjährige Erfahrung als Hobbyfilmer

Dass ihm dies gelang, geht auf die langjährige Erfahrung zurück, die Klaus Brachmann als Hobbyfilmer sammeln konnte. Schon während seiner Schul- und Studienzeit habe er viel fotografiert. Seit 1965 widmete er sich dann verstärkt der Filmerei. Die Geburt des jüngsten Kindes von Gisela und Klaus Brachmann hatte den jungen Vater dazu gebracht, neben dem Fotografieren auch bewegte Bilder der Familie auf Film zu bannen.

Die erste Filmkamera, die sich Klaus Brachmann leistete, eine Normal-Acht Beaulieu Reflex Control MCR8, kostete 1300 D-Mark (heute: 650 Euro), „damals der Gegenwert von zwei Monatsgehältern“, erklärt Klaus Brachmann. „Die Filme sind heute richtig wertvoll. Das ist wie mit dem Wein, der wird im Alter auch immer wertvoller“, meint der Hobbyfilmer.

„Wenn mal ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie war, habe ich in Farbe gedreht. Die kleinen Filmrollen liefen ja nur dreieinhalb Minuten“, erinnert er sich. „Da waren die Szenen alle ein bisschen kürzer.“ Neben den Familienaufnahmen habe er hauptsächlich Reise- und Naturfilme produziert.

Beruflich zog es ihn bei Dienstreisen in die USA

Beruflich zog es den studierten Physiker und Software-Entwickler bei Dienstreisen in die USA. Auf Wochenend-Ausflügen habe er zu dieser Zeit die amerikanischen Landschaften mit der Kamera eingefangen. Später in den 1980er- und 1990er- Jahren hatte er zusammen mit Ehefrau Gisela die USA bereist und Naturaufnahmen mit nach Hause gebracht.

Seit 28 Jahren ist Klaus Brachmann Leiter des Bremer Hanseatischen Film- und Video-Clubs (HSC), der Mitglied im Bundesverband Deutscher Film-Autoren (BDFA) ist. Der BDFA richtet regelmäßig Film-Festspiele auf Landes- und Bundesebene aus. Viele Aktivitäten des HSC sind durch die Corona-Pandemie allerdings zum Erliegen gekommen, wie der 84-Jährige erzählt. Einige Mitglieder des Clubs, alle im Seniorenalter, treffen sich einmal im Monat zum Gedanken-Austausch und zum Klönschnack in einem Café am Weserpark in Bremen.

Hobbyfilmer, die ihr Steckenpferd schon so lange betreiben wie Klaus Brachmann, haben die rasante technische Entwicklung zu spüren bekommen. Auf die analogen Normal-Acht-Filme folgte Super8, Hi8 und der Eintritt in die digitalen Aufzeichnungs-Möglichkeiten per Video-Band und später auf Speicherkarten.

Seit 14 Jahren „dreht“ Klaus Brachmann seine Filme

Schon seit 14 Jahren „dreht“ Klaus Brachmann seine Filme mit der Videofunktion eines digitalen Fotoapparates, einer Lumix GH5. Auch die Norwegen-Filme sind so aufgenommen und mit Standfotos ergänzt worden.

Während der Corona-Pandemie habe er viel Zeit investiert und sich verstärkt mit der Audio-Technik, also dem Vertonen seines Filmmaterials, beschäftigt. Mit Hilfe einer entsprechenden Software habe er die passende Musik sogar selbst komponiert.

Im Moment arbeitet Klaus Brachmann die alten Familienfilme auf, schneidet sie neu und verbessert die Bildqualität. Auch wenn Klaus Brachmann jetzt weniger Filmaufnahmen produziert als noch vor ein paar Jahren, lässt ihn die Filmerei nicht los: „Das ist ein Teil meines Lebens.“