Klassische Philharmonie Nordwest tritt in der Varreler Gutsscheune auf

Von: Andreas Hapke

Mit 44 Musikern gastiert die Klassische Philharmonie Nordwest in Varrel. © privat

Die Klassische Philharmonie Nordwest tritt am 13. November in der Varreler Gutsscheune auf und trägt den Titel „Von der Wolfsschlucht zum Rhein – Eine Reise durch die deutsche Orchesterromantik“.

Varrel – Der Maulwurf Grabowski hat es schon mal geschafft: Rappelvoll war der Stuhrer Ratssaal bei seinem Auftritt in der vergangenen Woche. „Ich freue mich als Kulturschaffender, dass Veranstaltungen wieder ausverkauft sind“, sagt Ulrich Semrau, Dirigent der Klassischen Philharmonie Nordwest.

Dabei hat er natürlich im Hinterkopf, dass seine eigene Aufführung in der Varreler Gutsscheune bald ansteht und ebenfalls ein ausverkauftes Haus vertragen könnte. Das Ensemble spielt dort am Sonntag, 13. November, sein traditionelles Herbstkonzert. Es beginnt um 17 Uhr und trägt den Titel „Von der Wolfsschlucht zum Rhein – Eine Reise durch die deutsche Orchesterromantik“.

Die Philharmonie beginnt mit Carl Maria von Webers „Ouvertüre zum Freischütz“, die die zentralen Elemente der Opernhandlung aufgreift: Waldstimmung, Wolfsschlucht und Agathes Liebesarie. Semrau spricht von „dunklen Hörnerklängen, die nachher zu hellen Klängen wechseln“. Die Ouvertüre nehme damit die Oper vorweg, die glücklich endet.

„Wir haben uns bewusst gegen einen Solisten entschieden“, sagt Semrau. Wir haben Spaß, ein reines Orchesterkonzert zu spielen, wo jeder gefordert ist.“

Klassiker der Konzertliteratur sind zu hören

Franz Schuberts 7. Sinfonie h-moll, die „Unvollendete“, kündigt Semrau als „zweiten Ohrwurm“ an. Der Hörer vernehme „dunkle Klangfarben. Nicht traurig, aber herbstlich dunkel“. Die beiden Sätze zählten zu den Klassikern der Konzertliteratur.

Nach der Pause widmet sich das Orchester der 4. Sinfonie d-moll von Robert Schumann. „Es gehört zu den größten Werken der Klassik überhaupt“, sagt Semrau. „Einerseits geprägt von tiefer Melancholie, andererseits aber auch von überschäumender, atemberaubender Virtuosität.“ Diese zwiespältige Atmosphäre mache das Werk so schwer. Es stehe nicht so oft in den Programmen. „Man muss es ausloten“, sagt Semrau, der die Auswahl der Stücke als herbstlich bezeichnet. Die italienische Sinfonie von Mendelssohn würde dort nicht hineinpassen.

Das Publikum kann sich zurücklehnen

Insgesamt könne sich das Publikum zurücklehnen und die Klänge genießen. Posaunen, Vierhörner und zahlreiche Streicher: Von der Besetzung her werde die Klassische Philharmonie groß auffahren. 44 Musiker würden auf der Bühne stehen. Anders als während Corona, wo das Ensemble nur in kleineren Besetzungen aufgetreten sei – mit Ausnahme von Open-Air-Konzerten im Sommer.

„Die Musiker sind ganz heiß darauf, wieder zu spielen. Es ist ihr Leben. Nicht nur ihr Beruf, sondern ihre Berufung“, stellt Semrau fest und erinnert an „schwierige Zeiten und zum Teil extrem ernüchternde Auflagen“. Bei Riesenabständen der Musiker zueinander sei keine Kommunikation, kein Zusammenspiel möglich.

Für die Besucher sei es ebenfalls schön, wieder enger zusammenzusitzen, sagt Frauke Wulf vom Team Kultur im Stuhrer Rathaus. Beim letzten Konzert der Klassischen Philharmonie Nordwest habe noch das ganze „Tüddelüt“ eine Rolle gespielt, womit auch sie die Vorgaben wegen der Corona-Pandemie meint. „Jetzt können wir uns wieder auf die Inhalte konzentrieren.“

Tickets Eintrittskarten sind an allen Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket und Ticketmaster sowie unter www.nordwest-ticket.de und unter der Telefonnummer 0421/36 36 36 erhältlich. Reservierungen für die Tageskasse sind per E-Mail an kultur@stuhr.de möglich. Der Eintritt beträgt 20 Euro (ermäßigt 18 Euro). Der ermäßigte Preis gilt nach Vorlage eines gültigen Ausweises für Schüler, Studierende, Menschen mit Schwerbehinderung, Arbeitslose und Inhaber der Ehrenamtskarte.