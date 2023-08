Kinderkultur-Programm Stuhr: Rechte, Angst und entstaubte Gedichte

Von: Andreas Hapke

Die Kulturabteilung der Gemeinde Stuhr hat das Programm für die Kinderkultur in den Monaten September bis November festgezurrt. Ein Theaterstück und zwei Mitmachkonzerte zum Preis von jeweils fünf Euro sind im Ratssaal geplant.

Stuhr – Spaß haben, mitsingen, klatschen – darum geht es laut Linda Meyer-Eltz vom Team Stuhr Kultur am Donnerstag, 14. September, um 16 Uhr. Dann gastiert Florian Müller mit seinem Programm „Max und die Kinderrechte“ – passend zum Weltkindertag am 20. September, wie Linda Meyer-Eltz findet. Viele Stuhrer Kinder kennen Müller bereits von seinem Auftritt bei der 850-Jahr-Feier Stuhrs. „Sie waren voll dabei und haben richtig viel gelernt.“

Max hat Geburtstag. „Jetzt bin ich fast schon erwachsen“, sagt er. Doch so einfach ist das nicht. Max und sein Papa haben gelernt, dass alle Menschen, die noch nicht achtzehn Jahre alt sind, Kinder sind. Das steht im ersten Artikel der Kinderrechte und wurde ihnen beim Kinderschutzbund erklärt. Doch was steht in den anderen Artikeln – und was bedeutet das eigentlich?

Müller liest ausgewählte Kurzgeschichten aus seinem Buch „Max und die Kinderrechte – 42 Kurzgeschichten zu den Kinderrechten“ und umrahmt die Erzählungen mit Liedern. Die Vorstellung richtet sich an Mädchen und Jungen ab vier Jahren.

Ebenfalls für Sprösslinge ab vier Jahren ist das Figurentheater „‘Hast du Angst?‘, fragte die Maus“ von den Complizen am Donnerstag, 19. Oktober, 16 Uhr, gedacht. Das Stück nach dem Buch von Rafik Schami und Kathrin Schärer handelt von einem der wichtigsten Gefühle des Menschen: von der Angst.

Was ist Angst eigentlich, fragt sich die unerschrockene Mina. Forsch klettert sie ganz alleine aus der Höhle. Vielleicht weiß da draußen jemand, was Angst ist. Mit dem Elefanten und dem Stinktier kommt Mina ganz hervorragend klar. Doch dann trifft sie ein Tier, das ihr Herz schneller klopfen lässt . . .

Olli und seine Gitarre Frieda spielen mit Gedichten

Spielerisch bringen die Complizen den Kindern ein wichtiges Gefühl näher und setzen der Angst bis zum kuscheligen Ende einiges entgegen: Musik, Mitmachelemente und Spaß.

Für Kinder im Vor- und Grundschulalter, also ab fünf Jahren, kommt Oliver Steller am Montag, 20. November, um 16 Uhr ins Rathaus. Dort präsentiert er „Lieder, Gedichte & Zaubereien“ mit seiner Gitarre Frieda. Ob Heinrich Heine, Theodor Fontane, Johann Wolfgang von Goethe, Christian Morgenstern oder zeitgenössische Dichter wie Peter Maiwald: Mit ihren Gedichten spielen Olli und seine Gitarre Frieda laut Mitteilung auf „wunderbare Art und Weise.

Sie entstauben die bekannten Texte und laden ein zu Iyrischen Experimenten“, und das nicht nur für die Ohren. Denn Mitsingen, -sprechen und -denken sei angesagt. Nicht Rhythmus und Versmaß, sondern der Spaß mit Sprache stehe im Vordergrund. „Der Saal wird toben, da bin ich mir sehr sicher“, sagt Linda Meyer-Eltz. Oliver Stellers Kinderprogramm ist ausgezeichnet mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Tickets und Flyer

Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es an allen Vorverkaufsstellen von Nordwest Ticket und unter 0421/363636. Reservierungen für die Tageskasse nimmt Linda Meyer-Eltz unter 0421/5695294 oder per E-Mail an kultur@stuhr.de entgegen.

Der neue Flyer mit dem Kinderkulturprogramm der Gemeinde Stuhr liegt ab sofort zum Mitnehmen im Rathaus Stuhr sowie in verschiedenen Einrichtungen und Geschäften aus. Das Programm findet sich auch auf der Website der Gemeinde Stuhr unter www.stuhr.de/freizeit-kultur/kultur/kulturprogramm/.