Kinderchor Lollypops führt Weihnachtsmusical in der St. Pankratius-Kirche auf

Von: Andreas Hapke

Der Pianistin über die Schulter geblickt: Gretel Jazeron hat am Donnerstag bei der Probe ihren Einstand bei den Lollypops gefeiert. Leiterin Monja Uhde (r.), Gitarrist Thomas Schwenen und Betreuerin Elke Paul sind von Beginn an dabei. Erstmals kamen die Kinder beider Altersgruppen zusammen, eigentlich sind es 30 Sprösslinge. © andreas hapke

Am Samstag, 17. Dezember, ist es so weit. Der Kinderchor Lollypops führt sein Weihnachtskonzert auf. Seit Anfang November proben die Kinder für den großen Auftritt.

Fahrenhorst – „Ihr müsst versuchen, den Ton nach oben zu kriegen. Lasst den Ton in die Lüfte steigen. Das ist ein schönes, ein weiches Lied.“ – Korrekturen wie diese waren am Donnerstagabend im Bürgerhaus Fahrenhorst zu hören. Und zwar von Monja Uhde, Leiterin des Kinderchors Lollypops. Der probt zurzeit für sein großes Weihnachtsmusical am Samstag, 17. Dezember, um 16 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche in Alt-Stuhr.

Die Kinder führen das Stück „Die Geschichte der vier Kerzen“ auf. Monja Uhde hat das Original des Minimusicals von Reinhard Horn und Hans-Jürgen Netz umgeschrieben und angepasst. Es geht um die Hoffnung, die alles überstrahlt.

Seit Anfang November studieren die Kinder das Musical in zwei Altersgruppen ein. Und nicht nur das. In der Stuhrer Kirche werden auch diverse Lieder erklingen, darunter „O du Fröhliche“ und Stille Nacht – heilige Nacht“. Beide Texte sind zum Mitsingen im Programmheft abgedruckt. Außerdem hören die Besucher „Kling, Glöckchen, Klingelingeling“, „Dschingelbell“ und Hambani Kahle, sein südafrikanisches Abschiedslied.

Leiterin lobt nicht nur Kinder, sondern auch Engagement der Eltern

„Wir singen die erste Strophe, und wenn es gut läuft, dann machen wir weiter. Meint ihr, wir kriegen das hin?“, fragt Monja Uhde. „Ja“, schreien die Kinder zurück. „Okay. Ich glaube, ihr meint das ernst.“ Die Leiterin spricht von einer „Wahnsinnsleistung“ des Nachwuchses, was auch dem Engagement der Eltern geschuldet sei: „Die üben die Texte mit den Kindern auch zu Hause ein.“ Außerdem würden sie die Kleinen aus Stuhr und Brinkum nach Fahrenhorst bringen und hätten die Idee zu einheitlichen, roten Weihnachtspullis gehabt.

Uhde ist pädagogische Fachkraft für Musik und absolviert zurzeit eine Ausbildung zur Kinderchorleiterin. Für die Donnerstags-Probe hatte sie erstmals beide Gruppen zusammengetrommelt, sodass trotz der vielen Erkrankten 17 Sprösslinge teilnahmen. Insgesamt sind 30 Kinder zwischen vier und elf Jahren beteiligt, darunter ein einziger Junge. „Die haben in dem Alter andere Vorlieben“, weiß Monja Uhde.

Eine weitere Premiere betraf Gretel Jazeron, die Lieder und Musical zum ersten Mal am Piano begleitete. Jazeron studiert an der Hochschule für Künste in Bremen, Uhde hatte sie über eine befreundete Musikerin kennengelernt.

Thomas Schwenen spielt die Gitarre, Elke Paul unterstützt Tochter Monja bei der Betreuung der Kinder auf der Bühne. Die Leiterin selbst spielt nach eigener Auskunft zwar auch Klavier, kann aber während der Vorstellung nicht am Instrument sitzen und sich „nebenher“ um 30 Kinder kümmern.

Frieden, Freude und Liebe wird symbolisiert

Am Ende der Probe simulieren die Sprösslinge erstmals den Einmarsch in die Kirche – und spielen dann das Musical durch. Nach und nach tragen die Kleinen eine Kerze auf die Bühne und stellen diese ab. Sie sollen den Frieden, die Freude und die Liebe symbolisieren. Aber das mit dem Frieden „ist bei den vielen Kriegen auf der Welt nicht so einfach“, stellt eines der Kinder fest. Es sei schwierig, das Friedenslicht am Leuchten zu halten. Auch die anderen Kerzen werden ausgeblasen, kaum dass sie die Bühne erreicht haben. Die Freude? „Unter den Menschen ist es kalt geworden. So kalt, dass das Licht der Freude nicht mehr leuchten kann“, lautet die traurige Erkenntnis. Die Liebe? „Viele Leute denken nur an sich selbst.“ Erst die Kerze der Hoffnung vermag die erloschenen Lichter wieder zu entfachen.

Am Samstag muss das Stück mit allen 30 Kindern klappen. Wie sich das in der Kirche anfühlen könnte, erfahren die Kleinen erst am Donnerstag und Freitag kommender Woche, wenn die Probe ins Stuhrer Gotteshaus umzieht.

Chorleiterin Uhde fehlen die Proben in der Kirche

Ob sie selbst aufgeregt sei? „Ja“, gibt Monja Uhde zu. Trotz ihrer langen Erfahrung in der Arbeit mit Kindern – unter anderem zweieinhalb Jahre mit den Lollypops und sechs Jahre für die Kirchengemeinde Heiligenrode. „Es wäre schön gewesen, wenn wir eher in der Kirche hätten proben können. Das ist noch mal etwas ganz anderes, beeindruckenderes“, weiß Uhde.

Sie setzt auf die Bühnenerfahrung ihrer Truppe, die schon bei der 850-Jahr-Feier des Ortsteils Alt-Stuhr und beim Stuhrer Weihnachtsmarkt im Mittelpunkt stand. „Bei der 850-Jahr-Feier waren sie auf einer erhöhten Bühne wie auf dem Präsentierteller. Und haben sich nichts anmerken lassen.“