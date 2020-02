15 Kilometer Stau

Unfall auf der A1

+ Die Polizei eilt am Stau vorbei zur Unfallstelle. Foto: bjk

Brinkum – Ein eingeklemmter Kleintransporter zwischen zwei Sattelzügen, da musste die Polizei am Mittwochvormittag, 10.15 Uhr, von Schlimmem ausgehen. Auch ein Rettungshubschrauber machte sich auf den Weg zur Unfallstelle nahe der Abfahrt Bremen-Brinkum. Letztlich konnte weitestgehend Entwarnung gegeben werden. Der 32 Jahre alte Fahrer im Kleintransporter, der am Stauende von einem auffahrenden Lkw gegen den vor ihn stehenden Sattelzug geschoben wurde, erlitt laut Pressemitteilung der Polizei leichte Verletzungen. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aus diesem Grund sei die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück zeitweise voll gesperrt worden, was in einem Stau von 15 Kilometern Länge resultierte. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 80 000 Euro. Um 13 Uhr erfolgte die Freigabe der Strecke.