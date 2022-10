Kickers for help spenden 8000 Euro an Pro Dem

Von: Marten Vorwerk

Überreicht die Spende in Höhe von 8000 Euro an Lilja Helms (r.) und Dagmar Heidtmann: Der Vorstand von Kickers for Help bestehend aus (v.l.) Jens Bösselmann, Michael Eilers und Thomas Niestädt. © Marten Vorwerk

Pro Dem aus Brinkum bekommt 8000 Euro überreicht, die der Verein Kickers for help im Sommer bei einem Benefiz-Fußballturnier gesammelt hat.

Brinkum – „Wow, was für eine Wahnsinnssumme“, schwärmt Dagmar Heidtmann vom gemeinnützigen Verein Pro Dem aus Stuhr-Brinkum. Sie bekommt die Spendensumme überreicht, die der ebenfalls gemeinnützige Verein Kickers for help im Sommer bei einem Benefiz-Fußballturnier gesammelt hat. 8000 Euro stehen auf dem Scheck, der Heidtmann und ihre Kollegin Lilja Helms mehrere Minuten staunen lässt.

„Das Turnier war zwar schon vor einigen Wochen, aber das ist der schönste Tag – wenn es zur Übergabe der Spende kommt“, sagt Michael Eilers. Er ist Vorstandsvorsitzender von Kickers for help. Seine Hochachtung vor dem, was die Mitarbeiter bei Pro Dem leisten, sei riesig. Der Verein Pro Dem hat das Ziel, die Lebensqualität von Senioren mit einem Hilfe- und Pflegebedarf, von Menschen mit Demenz sowie von deren Angehörigen in der Region zu verbessern.

„Das müssen wir erst mal sacken lassen. Ihr könnt aber sicher sein, dass die Spende bei uns im Verein in guten Händen ist“, sagt Lilja Helms. Sie ist bei Pro Dem Leiterin des geronto-sozialen Bereichs. Für die Senioren-Gruppen soll es dank des Geldes neue Gartenmöbel, zum Beispiel Stühle und Tische geben. „Wir wollen uns für den nächsten Sommer rüsten“, sagt Dagmar Heidtmann, die bei Pro Dem den administrativen Bereich leitet. Die aktuellen Möbel seien zu alt und in keinem guten Zustand mehr.

Zudem soll mit dem Geld allen 120 ehrenamtlichen Mitarbeitern ein Erste-Hilfe-Kurs ermöglicht werden. Die Kosten dafür seien üppig, deswegen könne das Geld dafür gut genutzt werden. „Wir können dadurch auch den Einsatz der Mitarbeiter sicherer gestalten. Es kann immer was passieren. Das haben wir schon erlebt. Da ist es sehr hilfreich, einen Erste-Hilfe-Kurs belegt zu haben“, weiß Heidtmann und ergänzt: „Wir wollen uns dadurch bei unseren Mitarbeitern bedanken, wie sie sich einsetzen. Gerade in der Corona-Zeit mit dem Impfen und Testen der Senioren wird ihnen viel abverlangt.“

Mitglieder haben für Pro Dem abgestimmt

Dass der Zuschlag der Spende auf Pro Dem fiel, war das Ergebnis einer Abstimmung der Kickers-for-help-Mitglieder. „Wir setzen uns zusammen und jeder kann Vorschläge von Vereinen in den Raum werfen. Danach beraten wir und stimmen ab“, gibt Michael Eilers Einblicke.

Die Spenden, die Kickers for help erhalten hat, kommen zum Großteil von Firmen aus der Region. „Einige Einnahmen gab es auch durch die Eintrittskarten beim Fußballturnier, durch eine Tombola und von Privatpersonen“, erzählt Eilers.

Sehr glücklich sei er über die Summe, da wegen der Corona-Pandemie nicht abzusehen war, wie „locker das Geld bei einigen sitzt“. Für das nächste Jahr seien schon viele Spenden-Zusagen eingegangen.

Seit 2016 organisiert Kickers for help das Spenden-Turnier. 2020 und 2021 musste es wegen der Corona-Pandemie ausfallen. In diesem Jahr gewann das Team von Blue Bird Facility.

Der Spaß steht im Vordergrund

„Bei uns steht der Spaß im Vordergrund – mit Freizeitteams oder Mannschaften, wo Frauen und Männer gemischt antreten. Wir brauchen keine eingespielten Teams, die alles gewinnen“, betont Thomas Niestädt, stellvertretender Vorsitzender vom Verein Kickers for help.

Die Planungen für das nächste Turnier vom 18. bis 20. August 2023 seien längst angelaufen. „Das sieht immer so einfach aus, aber das braucht viel Vorlauf und ist mit Aufwand verbunden“, erzählt Michael Eilers.

20 Teams und ein Musik-Act sollen auf dem Schützenplatz Brinkum wieder dabei sein. Das Turnier werde, wie im August dieses Jahres, unter dem Namen „Brinkumer 3 Days“ mit dem Schützenfest zusammengelegt.