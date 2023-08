KGS Brinkum: Lehrer Frank Ostersehlt verabschiedet sich nach knapp drei Jahrzehnten

Von: Sigi Schritt

Jungen Menschen verschiedene Sportarten näherzubringen: Das war über viele Jahre die Mission von Frank Ostersehlt. Die KGS Stuhr-Brinkum hat den 66-Jährigen bereits verabschiedet. Nun ist der ehemalige Leiter des Fachbereichs Sport Pensionär. © Sigi Schritt

Manchmal braucht man einen langen Atem, um seine Ziele und Träume zu verwirklichen. Aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Keiner weiß das besser als Frank Ostersehlt. Der 66-jährige Fachbereichsleiter Sport an der KGS Stuhr-Brinkum hat sich für den Lehrerberuf entschieden, als es kaum freie Stellen gab. Nun ist er offiziell in den Ruhestand getreten.

Stuhr – Sein Werdegang soll anderen Mut machen, auf ihr Herz zu hören und sich für eine Ausbildung oder ein Studium zu entscheiden, um später im Beruf glücklich zu sein.

Frank Ostersehlt blickt zurück: Mit 18 Jahren wurde er Landesmeister im 1000-Meter-Lauf und nahm an den Deutschen Meisterschaften teil. Doch nicht nur für die Leichtathletik, auch für den Handball schlug das Herz des Leistungssportlers. Er folgte seiner Leidenschaft und bewarb sich erfolgreich für ein Studium an der Sporthochschule in Köln.

Wer dort am Rhein studieren wolle, müsse die Grundtechniken schon mitbringen, sagt Ostersehlt. Bis zum Abschluss galt es, viele Sportarten kennenzulernen und sich manchmal auch durchzubeißen, wenn der Inhalt des Kurses nicht zur Paradedisziplin gehörte. Neben der Praxis gab es Vorlesungen in Psychologie, Anatomie, Soziologie und Sportgeschichte.

Ursprünglich wollte er Handballtrainer werden

Ursprünglich wollte der 1957 in Varrel bei Wilhelmshaven geborene Pädagoge Handballtrainer werden. Das setzte er auch in die Tat um - als Co-Trainer betreute er eine Bremer Mannschaft in der Zweiten Bundesliga. Als er seine Zwischenprüfung in Köln schon in der Tasche hatte und auf sein Diplom hinarbeitete, bekam er ein Angebot: Ostersehlt sollte bei einem Bremer Sportverein Mannschaften in verschiedenen Sportarten aufbauen: Basketball und Volleyball. Unter anderem organisierte er für diesen Verein auch ein Handball-Spitzenspiel in der Stadthalle: Walle gegen Hastedt. „Das war damals ein ganz großes Ereignis“, sagt Ostersehlt. Dennoch musste er diese Vereinsarbeit aufgeben.

Mitte der 1980er-Jahre stand er an einem Scheideweg. „Wer sich für eine hauptberufliche Trainertätigkeit entscheidet, muss grundsätzlich flexibel sein“, sagt Frank Ostersehlt. Und Flexibilität heißt in diesem Zusammenhang nicht, einfach das Bundesland zu wechseln, sondern man muss bereit sein, international zu arbeiten“. Warum? Gerade im Mannschaftssport gebe es Höhen und Tiefen. Wer sich einen Namen mache, könne zwar viel Geld verdienen, es könne aber auch passieren, dass man eines Tages gehen müsse. „An der Spitze ist es eng.“ Wer ein zweites Standbein habe, habe es leichter. Deshalb hatte er sich entschieden, zusätzlich zwei naturwissenschaftliche Fächer auf Lehramt zu studieren.

„Die Ausgangssituation war fantastisch“

Nach den Fächern Sport, Biologie und Chemie und dem erfolgreichen Referendariat bekam er eine Stelle als Studienrat – in Nordrhein-Westfalen. Entscheidend war für ihn, dass er nicht wie andere Lehramtsstudenten nur zwei, sondern drei Fächer studiert hatte. Dass Lehrer nicht mehr eingestellt werden, galt damals für andere – aber offensichtlich nicht für ihn. „Wenn man ein Ziel vor Augen hat und dafür brennt, sollte man es verfolgen. Die Zeiten können sich ändern.“ So begann er 1992 an einer Schule im Teutoburger Wald. Inzwischen hatte er geheiratet. Ein Antrag auf Versetzung war erfolgreich – so kam er zunächst an eine Schule in Delmenhorst, bevor er Mitte 1996 an die KGS Stuhr-Brinkum wechselte.

„Die Ausgangssituation war fantastisch“, sagt er. „Es gab zwei funktionierende Sporthallen, ein Stadion mit Rundbahn, einen Hartplatz und einen riesigen Rasenplatz.“ Alle Plätze wurden genutzt. Außerdem konnte Ostersehlt eine Kooperation mit dem FTSV Jahn Brinkum eingehen und Tennisplätze nutzen. Die Schule wuchs und es kamen Mobilbauten hinzu. Diese wurden zu seinem Bedauern auf dem Hartplatz errichtet. „Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Platz überdacht worden wäre. Das wäre ein Platz gewesen, wo man vor Regen geschützt draußen Sport hätte treiben können. Während der Corona-Pandemie hätte man dort genauso gut sportlich aktiv sein können. Die mobilen Bauten hätten neben der Feuerwehr platziert werden können. Dort wäre auch ein Gemeindeareal gewesen, das hätte wunderbar gepasst.

Auf diesem Hartplatz befinden sich mobile Klassen. Der Hartplatz selbst kann für den Sport nicht mehr genutzt werden. © -

Eine andere Entwicklung kritisiert der Fachbereichsleiter ebenfalls: Der Rasenplatz wurde in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Das Problem: Nur die Fußball-AG der Schule und ein Fußballkurs der Oberstufe dürfen ihn nutzen, sonst kein Sportkurs. Das ist aber eine riesige Fläche, die die Schule gerne für Sportfeste nutzen würde. Das Stadion allein würde dafür nicht ausreichen.

Was Frank Ostersehlt ebenfalls missfällt: Seit viereinhalb Jahren ist die Halle 1 komplett gesperrt. Das von ihm erstellte Sportkonzept der Schule mit Jahrgangsturnieren und Vergleichskämpfen könne längst nicht mehr umgesetzt werden. Es gebe zwar eine andere Halle, aber dort gebe es keine Bühne. Im Schul- und Wettkampfbetrieb müssten die Mannschaften „geparkt“ und beaufsichtigt werden. Sie könnten während des Unterrichts nicht über den Schulhof laufen.

Das Sportkonzept der Schule sieht vor, dass die Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse viele Sportarten kennenlernen – auch und gerade durch jährliche Jahrgangsturniere. „Wenn sie die Schule verlassen, haben sie einen Fundus an Erfahrungen. Wenn ihnen etwas Spaß gemacht hat, fällt es ihnen leichter, die gewünschte Sportart in einem Verein auszuüben“, so die Überlegung der Schule.

Für diesen Platz hätte sich Frank Ostersehlt eine Überdachung gewünscht. © -

Vor viereinhalb Jahren hatte der Gemeindeunfallverband Dinge moniert, die 30 Jahre lang kein Problem darstellten: Metallplatten am Boden zur Befestigung der Tore. Auch die Klapptüren zu den Geräteräumen wurden bemängelt. Ostersehlt wünsche sich, dass die Halle 1 bis zu den Herbstferien fertig sei, aber daran glaube er nicht. Jetzt müsse auch die Halle 2 geschlossen werden und falle aus.

Der Fachbereichsleiter Sport der KGS Stuhr-Brinkum hätte sich grundsätzlich einen Arbeitskreis aus Fachleuten der Schule und der Vereine gewünscht, der die Gemeinde in Sanierungsfragen unterstützt und als Ansprechpartner für die Bauvorhaben fungiert hätte.

Frank Ostersehlt scheidet zufrieden aus dem Schuldienst. Schätzungsweise 7000 Schülerinnen und Schüler hat der Oberstudienrat in seiner Zeit als Pädagoge allein in Stuhr-Brinkum mehr oder weniger begleitet und ihnen verschiedene sportliche Angebote gemacht. Er rät, den Leistungsgedanken nie aus den Augen zu verlieren. Er habe die jüngste Diskussion um die Bundesjugendspiele verfolgt, in der schwächeren Schülern systematisches Mobbing vorgeworfen wurde.

Schule bietet mit Bundesjugendspielen eine Übung an

Diskussionen gebe es nicht in Mathe, ob man die gewünschte Note schaffe, oder in Englisch, ob man die Vokabeln könne oder nicht. „Um Leistung zu zeigen, muss man eine gewisse Übung haben. Das bietet die Schule mit den Bundesjugendspielen.“ Aber man solle sie nicht jedes Jahr machen, sondern auch Spaßolympiaden, bei denen schwächere Sportler trotzdem glänzen könnten und wichtig für den Klassenverband seien. Nur: Dafür brauche man Sportplätze. „Wenn wir den Leistungsgedanken aufgeben, produzieren wir einen Fachkräftemangel in der Gesellschaft. Im Sport lernt man, dass man sich Grundlagen hart erarbeiten muss.“

Im Ruhestand will er sich der Musik widmen und mit seinen Bands R. Dark Band (Blues und Rock) und Ataraxia (Vertonung von Gedichten von Hermann Hesse) Konzerte geben.

Gibt es ein Wiedersehen mit dem verheirateten Familienvater zweier erwachsener Kinder? Vielleicht, sagt Ostersehlt. Anfragen von Sportvereinen wie dem FTSV Jahn Brinkum liegen ihm bereits vor. Doch zunächst will er sich um seinen kranken Vater kümmern.