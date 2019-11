Kennlern-Muffel

Brinkum - Von Luka Spahr. Die Schüler finden es klasse, die Unternehmen sehen Potenzial, die Organisatorin hatte sich mehr erhofft. So lässt sich in etwa das Stimmungsbild bei der zweiten Auflage der Aktion „Ausbildung in Stuhr“ (AIS) an der KGS Brinkum beschreiben. Während einige Schüler gespannt auf ihr erstes Kennlerngespräch mit einem Unternehmen warten, blickt Lehrerin und Organisatorin Gertrud Hoffmann eher kritisch auf die Liste der Schüler, die sich für die freiwillige Veranstaltung angemeldet haben. „Die Gemeinde wird not amused sein“, sagt sie.

26 Schüler haben sich am Donnerstag in kurzen, 15-minütigen Gesprächen an der KGS über insgesamt 20 Stuhrer Unternehmen informiert. Eine der Jugendlichen ist Alaa Sayed. „Ich will einfach mal gucken, wie das so ist“, sagt sie und meint damit das kurze Vorstellungsgespräch, das sie gleich führen will. An den vielen kleinen Tischen in dem Veranstaltungsraum der Schule sitzen Vertreter der beteiligten Unternehmen. Nur Alaas Gesprächspartner ist noch nicht da, hat sich anscheinend verspätet.

Die Schülerin aus der H10a möchte sich über eine Ausbildung im Einzelhandel und in der Lagerlogistik informieren. Ob sie ein bisschen Angst vor ihrem ersten Gespräch mit einem Unternehmensvertreter hat? „Nein, ich bin nicht so aufgeregt“, sagt sie.

Kurz darauf spricht sie dann aber doch noch einmal mit Ariane Vollmer. Wie sind die ersten Schritte beim Gespräch? Wie trete ich auf?

Ariane Vollmer ist Schulsozialarbeiterin an der KGS und an diesem Tag vor allem eine moralische Stütze und Tippgeberin. Sie komme selbst aus der Wirtschaft, so Vollmer. Während sie daher als „Insiderin“ ein paar Hinweise geben kann, delegiert sie einige Aufgaben an Kilian Lampe weiter.

Er ist an diesem Tag nicht nur Schüler der H9a, er ist mit vier anderen auch ein Scout. Seine Aufgabe und die seiner Mitstreiter ist es, die Unternehmensvertreter vom Sekretariat zum Veranstaltungsraum zu führen, die Schüler an die richtigen Tische zu leiten und für ausreichend Kaffee und Kaltgetränke zu sorgen.

Wer, wenn nicht er, weiß, wie die Schüler an diesem Tag ticken? Sind sie motiviert? „Halb halb“, schätzt Kilian. Es sei schwer, zu unterscheiden, ob sie dort seien, weil sie Interesse an ihrer beruflichen Zukunft haben oder weil sie an diesem Tag vom Unterricht freigestellt sind. „Ich würde schon sagen, dass bei vielen Interesse besteht“, vermutet Kilian.

Ein wenig kritisch sieht hingegen Gertrud Hoffmann das Feedback auf die Veranstaltung. Die Wirtschafts-Lehrerin und Fachbereichsleiterin hat die Aktion organisiert – auf Wunsch der Gemeinde Stuhr. Diese sei nämlich auf sie zugekommen, weil viele Stuhrer Ausbildungsbetriebe Probleme hätten, ihre Stellen zu besetzen, so Hoffmann. Jetzt blickt sie auf die 26 angemeldeten Schüler und sagt: „Wir hätten mehr werben müssen.“ Die Schüler seien es gewohnt, dass man sie motiviere. Vergangenes Jahr hätten mehr an der Veranstaltung teilgenommen. „Viele lehnen sich zurück“, sagt Gertrud Hoffmann.

Diesmal musste sie einigen Betrieben absagen, keiner hatte sich für ein Gespräch bei ihnen angemeldet. Das werde die Gemeinde sicher nicht freuen, so Hoffmann. Aber da könne sie leider nichts dran ändern.

Wer die Chance des Kennlerngesprächs allerdings nutze möchte, ist Munir Masri. Er ist derzeit in der R10b und informiert sich an diesem Tag über den Beruf des Elektronikers für Geräte und Systeme und des Elektronikers für Betriebstechnik. Nach den zwei Gesprächen lächelt er zufrieden. Sie hätten ihn bestärkt, den ersten der beiden Berufe anzuvisieren, so Munir.

Und wie verläuft die Aktion aus Sicht der beteiligten Betriebe? Während sich an ein, zwei Tischen regelrecht Schlangen bilden, ist Dominique Stöver vom Edelstahl Service Gerhard Kubisch nur für einen Interessenten in die Schule gekommen. Dieser habe sich gut geschlagen und sogar schon Bewerbungsunterlagen dabei gehabt, so Stöver.

„Ich finde das super, dass so etwas von der Schule angeboten wird. Es ist auf jeden Fall eine gute Plattform“, findet sie. Die geringe Nachfrage nach den zwei angebotenen Ausbildungsberufen ihres Unternehmens sei natürlich schade. Aber dennoch: Beim nächsten AIS will sie gerne wieder mit dabei sein.