Keine Spur von norddeutscher Zurückhaltung

„Ich war noch niemals in New York ...“ – Die Zuschauer singen lauthals mit und schwenken die Arme. Foto: Husmann

Stuhr - Von Angelika Kratz. Bei der aus Japan stammenden Idee Karaoke wird zum instrumentalen Playback ins Mikrofon gesungen. Entweder zum Einstudieren der dazu gehörenden Performance vor dem heimischen Spiegel oder mit wesentlich mehr Spaß in einer lockeren Gruppe von Freunden in einer entsprechenden Karaoke-Bar. Wer aber einmal das Vergnügen eines Rudelsingens leibhaftig miterleben durfte, dürfte diese eher langweiligen Alternativen sofort vergessen.

Zum zweiten Mal hatte das Stuhrer Kulturbüro zu dem deutschlandweit überaus beliebten Rudelsingen eingeladen und die Veranstaltung im Rathaus war – wen wundert es – ausverkauft. Unten im Rathaussaal gab es bis auf die Plätze für Rollstuhlfahrer in der ersten Reihe nur dicht belegte Stehplätze, oben auf der Empore waren die Stühle ebenso ausgebucht. Überaus clever hielten einige Freundesgruppen nach Freiraum zum späteren Mittanzen Ausschau und fanden ihn neben der Bühne. Gut sehen konnte jeder auch von dort die notwendigen Texte auf der riesigen Leinwand.

„Ihr seid die Nummer eins“, gaben Simon Bröker und Felix Fleischmann von der Bühne die nötige Motivation an ihr Publikum, das selber zum Hauptdarsteller werden sollte. Statt Playback griffen die beiden Hamburger Musiker in die Saiten von Gitarren oder bearbeiteten das Schlagzeug als Begleitband für 200 sangesfreudige Kehlen im Rathaus. Die mussten allerdings erst einmal die bekannten Regeln – im Stehen singen und kein Gequatsche beim Singen – mit dem ersten Armewinken bestätigen. Bröker und Fleischmann versprachen Pausen für den notwendigen Gedankenaustausch der Besucher und auch die „Ersttäter“ eines Rudelsingens hatten die simplen Regeln rund um den fast drei Stunden langen Spaß schnell drauf.

Das Publikum wusste um den richtigen Einstieg mit Udo Jürgens und seinem „Ich war noch niemals in New York“. Hoch gingen die Hände, und die Stühle wurden auf der Empore frei gemacht, denn Singen funktioniert bekanntlich am besten in aufrechter Haltung.

Bereits von der ersten Minute an schwappte eine mitreißend wogende Welle von Armen, sich bewegenden Körpern und vollem Stimmeinsatz durch den Saal. Es war das richtige Feedback für die Akteure auf der Bühne.

„Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“, heulte das Rudel einmalig schön zum passenden Vollmond am Abendhimmel. Norddeutsche Zurückhaltung war am Samstagabend ein absolutes Fremdwort. Mit dem euphorisch mitgesungenen Lied „What a feeling“ – auf Deutsch „Was für ein Gefühl“ – aus dem Film Flashdance ging es weiter.

Die Gruppe Abba versprach „You can dance!“ und im Stuhrer Rathaussaal tanzten tatsächlich viele in den etwas leereren Ecken. Wer nicht so viel Platz hatte, hakte sich beim Nachbarn ein und schunkelte. Zwischendurch überraschten Bröker und Fleischmann an Gitarre und Schlagzeug mit hinreißenden Soli. Die beiden Vollblutmusiker hatten mehr drauf als nur lockere Kommentare.

Was könnte schöner sein, als mit Nena auf die Jagd nach den „99 Luftballons“ zu gehen, nach dem Bier auf Hawaii zu suchen und bei „Carmelita“ Rast zu machen? Die Strophe „Und die Chöre singen für dich – Oh oh oh oh“ bekamen eine neue, überaus fröhliche Aussagekraft.

Richtig in Fahrt gekommen zeigte sich das Publikum zu dem Ärztesong „Stiller Schrei nach Liebe“ aus dem Jahr 1993: Es brüllte gleich dreimal „Arschloch!“ durch den Saal. Anschließend ging es weiter mit einem Kinder-Medley zu Pipi Langstrumpf über die Sesamstraße ins Lummerland. Bryan Adams und Adele kamen zu Gehör, und die Musiker hielten auch noch das Lied „Let’s twist again“ zum mitsingen und -twisten parat – das musste im Stuhrer Rathaus nicht zweimal gesagt werden.

Zum Abschluss gab es ein neuseeländisches Volkslied und eine verdiente Zugabe. Die Besucher – quer aus allen Altersschichten – sangen am Ende noch immer voller Sangesfreude mit. Sich mal locker zusammen finden, viel Spaß zu haben, die eigene Stimme ohne Wertung gut in der Gesamtheit erklingen zu lassen, darauf hofft das Stuhrer Publikum auch für die Zukunft.