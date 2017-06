Reiterhof-Mitarbeiterin: „Das war ein technischer Defekt“

Groß Mackenstedt - Hat ein technischer Defekt in einem Kühlschrank den Großbrand auf dem Reiterhof in Groß Mackenstedt ausgelöst? Davon geht eine Mitarbeiterin des Hofes aus.

Erste Ermittlungen der Polizei hatten eine heiße Feuerschale als Brandursache ergeben. Noch sind nicht alle Ermittlungen abgeschlossen. Bei dem Feuer am Pfingstsonnabend war ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die Bewohner – eine dreiköpfige Familie – fand bei Verwandten eine Bleibe.

„Die Pferde waren zu keiner Zeit in Gefahr“, so Christian Thümena, Pressesprecher der Feuerwehr Stuhr. Er verwies auf den großen Abstand zwischen Haupthaus und Ställen. Außerdem habe der Wind den Rauch in eine andere Richtung getrieben. Mehr als 40 Pferde sind nach Auskunft der Mitarbeiterin auf dem Pferdehof untergebracht – in Offenställen.

sdl