Kein Durchkommen auf der B 322

Fahrbahn wird erneuert

Stuhr – Bis voraussichtlich Ende Mai müssen Reisende, die über Bassum nach Bremen fahren, mit mehreren Vollsperrungen rechnen. Grund ist eine Erneuerung der Fahrbahn der B322 wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgibt. Baubeginn ist Montag, 15. April.