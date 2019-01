Mit Kati Breuer im Rathaus hüpfen

Stuhr – Für Kinder ab drei Jahren bietet die Stuhrer Kinderliedmacherin Kati Breuer am Donnerstag, 17. Januar, um 16 Uhr im Rathaus ein Mitmach-Konzert an. Das Programm trägt den Titel „Hier kommt die bunte Eisenbahn!“ Der Eintritt kostet fünf Euro.

„Gemeinsam singen, klatschen und stampfen – was gibt es Schöneres für Kinder?“, heißt es in der Ankündigung des Stuhrer Kulturbüros zu dem Stück. Zur Seite steht Kati Breuer der Gitarrist Lars Thölken.

Kinder und ihre Begleitpersonen erwarten ein brüllender Löwe, fliegende Tücher und eine Eisenbahn, die durch den ganzen Saal fährt. Es wird getanzt, gehüpft, gesungen und mehr.

Kati Breuer leitet eine kleine Musikschule in Seckenhausen, in der sie mit Babys, Kindern und Eltern singt, spielt und Musik macht. Ihre besten Lieder und Spiele veröffentlicht sie in Büchern und auf CDs.