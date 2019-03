Kasperle kommt zurück

Brinkum - Von Katharina Schmidt. Kasper, Seppel, die Großmutter, böse Räuber und all die anderen Akteure des klassischen Handpuppenspiels kehren nach vielen Jahren ins Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) zurück. Reinhard Krokat aus Kirchweyhe möchte das Puppentheater dort wieder aufleben lassen. Ideen sind reichlich vorhanden, und eine neue Bühne ist in Arbeit. Was noch fehlt, sind Puppenspieler.

Vor mehr als zehn Jahren gab es schon mal ein Figurentheater im MGH. Eine schwere Holzbühne erinnert bis heute daran. „Diese Holzwand schwebte immer über dem Abfalleimer“, erzählt Daniela Gräf, Leiterin des Hauses. Doch da war dieser Funken Hoffnung, dass das gute Stück doch noch irgendwann wieder gebraucht wird. Die Hoffnung, dass es wieder eine Puppenspielgruppe im MGH geben könnte.

Und dann kam Reinhard Krokat. Vor rund 20 Jahren hat er ein Seminar bei der Steffensbühne in Bremen belegt. „Dort bin ich in der Puppenspielgruppe hängen geblieben“, erzählt der 70-Jährige. Außerdem hat er früher in einer Darstellendes-Spiel-Lehrergruppe mitgemacht. Vor seinem Ruhestand hatte Krokat an einer kaufmännischen Schule in Bremen Mathe, Politik und Wirtschaft unterrichtet.

Der Kirchweyher wollte schon immer mal in seiner Gemeinde Puppenspiele aufführen, vielleicht an Schulen oder Kindergärten. Mit der Zeit hat er viele Ideen gesammelt. An der Umsetzung haperte es bisher. „Ich werde aber auch mal älter“, meint er und schmunzelt. Daher musste er nicht lange überlegen, als er gehört hat, dass das MGH seiner ehemaligen Puppenspielgruppe etwas hinterhertrauert. Zugegeben, das Haus liegt nicht in der Gemeinde Weyhe – aber trotzdem heimatnah. Und bei Daniela Gräf ist Krokat mit seinem Anliegen gleich auf Begeisterung gestoßen. „Da war es ganz leicht, Mut zu fassen und so etwas umzusetzen“, sagt er. „Frau Gräf hatte gleich Leute im Kopf, die helfen könnten.“

Diese Leute haben alle Ja gesagt. Als Erstes gibt es etwas für die Handwerkergruppe zu tun. Mitglied Günter Meyer hat sich bereits schlaugemacht, wie er am besten eine neue Guckkasten-Bühne zusammenhämmern kann. Denn die alte Bühne mag zwar nostalgische Gefühle wecken – aber sie ist sehr schwer und damit unpraktisch. Immerhin schwebt Krokat vor, die Puppen nicht nur im MGH tanzen zu lassen.

Für passende Musik will Horst Wolff mit seinem Akkordeon sorgen. „Ich bin das letzte Mal beim Puppentheater gewesen vor Jahrzehnten, als meine Kinder klein waren“, gibt er zu. Auch sonst habe er nie den großen Bezug dazu gehabt. Aber den Bezug zur Musik, den hat er. Denn Wolff spielt bei der Singen- und Klöngruppe im MGH und hat viele Jahre den Shanty-Chor Bremen-Mahndorf geleitet. Das fürs Kasperletheater typische „Tri tra trallala“ hat er schon drauf.

Krokat kann sich vorstellen, mehr als nur das typische Kasperletheater mit Seppel & Co. zu spielen. Er ist für Ideen offen. Falls er und seine zukünftigen Mitspieler neue Charaktere brauchen, kommt Hobbyschnitzer Jürgen Dörschel ins Spiel.

Darum, dass die Puppen auch was zum Anziehen haben, kümmert sich die Nähgruppe des MGH. Die Mitglieder wollen zudem Stoffe zurechtnähen, mit denen sie später die Bühne bespannen können. Die Nähgruppe arbeitet mit gespendeten Stoffen. Sie brauchen noch dunkelgrünen Samt, roten Samt und leichtere, blickdichte Stoffe. Vielleicht hat ja jemand auch noch einen goldenen Stoff herumliegen, aus dem die Näherinnen einen prunkvollen Palast-Hintergrund zaubern könnten.

Reinhard Krokat ist zuversichtlich: „Der Stoff wird dann die nächsten 20 Jahre noch genutzt.“ Er betont, dass Kasperletheater keinesfalls nur für Kinder sei. Ursprünglich habe es sich sogar um ein Vergnügen für Erwachsene gehandelt. Ziel sei, die Zuschauer zu verzaubern – egal ob jung oder alt.

Wer mitspielen will, sollte sich nicht davon abschrecken lassen, Text auswendig lernen zu müssen. Textzettel können auch mit hinter die Bühne genommen werden. „Wir suchen Leute, die Spielfreude empfinden können“, hebt Krokat das Wichtigste hervor. „Und bei Spielfreude kommen alle Verrücktheiten zutage.“ Auf der Bühne könnten die Puppen die größten Sauereien machen.

Jeder, der Lust hat, bei dem Handpuppentheater mitzumachen, ist am Mittwoch um 18 Uhr zum Gründungstreffen im Mehrgenerationenhaus an der Bremer Straße 9 willkommen. Initiator Reinhard Krokat bittet Teilnehmer, unabhängig vom Wetter Handschuhe mitzubringen – gerne auch verschiedene Modelle wie Garten- oder Samthandschuhe. Geplant sind wöchentliche Probenabende in der Backstube des Hauses für spätere Aufführungen. Nähere Infos unter 0421/80609874 oder per E-Mail an info@mehr-generationen-haus.de.