Jugendwehr Brinkum / Stuhr: Kapazitätsgrenze fast erreicht

Brinkum - Auf der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Brinkum/Stuhr begrüßte Jugendfeuerwehrwart Dennis Spörhase gleich acht neue Mitglieder. Nachdem im Dezember sechs Mitglieder in die aktive Einsatzabteilung gewechselt waren, vier davon nach Brinkum und zwei nach Stuhr, kratzt die Jugendfeuerwehr mit nunmehr wieder 44 Mitgliedern an der obersten Kapazitätsgrenze.

Dass nicht mehr Kinder und Jugendliche betreut werden können, liegt vor allem an den Transportkapazitäten und an der Anzahl der Betreuer. Neben dem Jugendfeuerwehrwart und seinem Stellvertreter Tim Lorentz sind sieben weitere Feuerwehrmitglieder fast jeden Mittwoch und an vielen Wochenenden im Einsatz - zusätzlich zu ihren Aufgaben in den Einsatzabteilungen.

Trotz der hohen zeitlichen Belastung ist die Stimmung laut einer Mitteilung von Pressesprecher Matthias Thom gut. Auch im vergangenen Jahr seien wieder zahlreiche Aktionen auf die Beine gestellt worden. Viele davon werden durch Spenden ermöglicht. Der Besuch der Osterwiese ist machbar, weil die Familien Hegeler und Pschunder der Jugendfeuerwehr jedes Jahr eine Spende aus deren Weihnachtsbaumverkauf zukommen lassen. Geld von Bruder und Bruder und der BIG Brinkum sowie kleinere Einzelspenden fließen unter anderem in die Anschaffung von einheitlicher Bekleidung.

Neben verschiedenen Volleyballturnieren bei befreundeten Jugendfeuerwehren und auf Gemeinde- und Kreisstanden 2018 auch jede Menge feuerwehrtechnische Wettbewerbe im Terminkalender der Jugendwehr. Beim Nordkreispokal, einem Freundschaftswettbewerb der Feuerwehren Stuhr, Weyhe und Arsten, holte eine Gruppe aus Brinkum/Stuhr zum fünften Mal in Folge den Gesamtsieg. Auch abwechslungsreiche Ausflüge standen auf dem Programm.

Ortsbrandmeister Thomas Erdt sprach bei der Versammlung auch im Namen seines anwesenden Amtskollegen Rainer Troue und der beiden Stellvertreter seinen Dank an die Jugendwarte und Betreuer aus und betonte, wie sehr man sich über die motivierten neuen Mitglieder freue, die regelmäßig aus der Jugendfeuer in die aktive Abteilung wechselten. Apropos motiviert: Die Dienstbeteiligung lag im vergangenen Jahr über alle Mitglieder gemessen im Durchschnitt bei 80 Prozent. „Auch dies ist ein Zeichen, wie toll die Jugendabteilung zusammenarbeitet“, heißt es abschließend in der Mitteilung von Thom.