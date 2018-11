„Das kann man sich nicht ausdenken“

Stuhr - Von Dieter Niederheide. Mag die Einlassung einer Frau, die wegen Ladendiebstahls angeklagt war, noch so abenteuerlich und dubios erschienen sein – sie war am Ende nicht zu widerlegen. Die Angeklagte, die vehement ihre Unschuld beteuerte, wurde vom Vorwurf, in einem Brinkumer Markt ein Paar exklusive Motorsportschuhe im Wert von rund 110 Euro entwendet zu haben, auf Kosten der Landeskasse freigesprochen.

Das beantragte auch die Vertreterin der Anklage. „Wir müssen uns auf Fakten stützen“, sagte sie und machte klar, dass Beweise zur Verurteilung fehlen. Die „abenteuerliche Geschichte“, so formulierte es der Verteidiger Carsten Scheuchzer, ereignete sich am 4. Dezember vorigen Jahres gegen 16.40 Uhr in dem besagten Markt.

Die Angeklagte, strafrechtlich kein unbeschriebenes Blatt mehr, gab zum Diebstahlsvorwurf an, dass sie das besagte Schuhwerk an einem Ständer sah, an sich nahm und anschaute. Als sie sich umgedreht habe, sei ein Mitarbeiter des Hauses, der hinter ihr stand, angerempelt worden. Der Mann habe einen Becher mit Kaffee in einer Hand gehalten. Der Becherinhalt sei verschüttet worden und der Mann habe sie als „blinde Kuh“ beschimpft. Da habe sie kurzerhand die Schuhe nach ihm geworfen.

Der Angestellte des Marktes habe sie gepackt und gesagt, sie habe die Schuhe stehlen wollen. Den Vorwurf, sie habe die Schuhe schon in ihrer Tasche gehabt, bestritt sie vehement. Lautstark soll es danach im Büro des Hauses zugegangen sein, so der Ladendetektiv, der als Zeuge gehört wurde.

Disput um verschütteten Kaffee

Der 77 Jahre alte ehemaligen Polizeibeamte, der damals als Ladendetektiv eingesetzt war, konnte mit seiner Aussage nicht zur Aufklärung beitragen. Er habe, wie er vor Gericht angab, die Angeklagte damals zwar kurzzeitig am Schuhregal beobachtet, als sie Schuhe anprobierte, den Disput und das von der Angeklagten vorgebrachte Pech mit dem verschütteten Kaffee jedoch nicht mitbekommen. Einiges wusste er nur vom Hörensagen.

Beim Sitz, den die Angeklagte beim Anprobieren der Schuhe nutzte, wurde die Sicherung des Schuhpaares, um das es im Strafprozess ging, gefunden. Aufmerksam sei er geworden, sagte der Ladendetektiv, als es recht laut wurde.

Der Verteidiger zur Einlassung der Mandantin: „So etwas kann man sich nicht ausdenken“.