Kampf den wilden Müllkippen und dem Abfall „to go“

stuhr - Von Andreas Hapke. Mit „wachen Augen“ fährt Andrea Radoy nach eigener Auskunft durch Groß Mackenstedt. Dass es in ihrem Ortsteil schön aussieht, liegt ihr besonders am Herzen. Doch das, sagt sie, „ist ein mühsames Geschäft“. Es geht um Müll, viel Müll sogar. Umso wichtiger ist der Aktionstag „Stuhr räumt auf“ am Sonnabend, 1. April. Zum zweiten Mal und von 10 bis 13 Uhr sammeln die Helfer in allen acht Stuhrer Ortsteilen gleichzeitig den Abfall ein.

Obwohl: Teilweise sind die Fundstücke so groß, dass sie nur noch der Bauhof abtransportieren kann. Radoy unterscheidet zwischen „To-Go“-und Großmüll. Letzterer umfasse „alles, was der Haushalt so hergibt“. Radoy, auch Sprecherin der Arbeitsgruppe „Mehr Grün für Stuhr“, nennt Stühle, Rohre und Lattenroste als Beispiele, aber auch Ölfässer. Sie wohnt in Siek, an der Grenze zu Kirchseelte. „Die Leute kommen aus Bremen und laden ihre Sachen gezielt in den Wiesen ab“, hat sie festgestellt. Aus einer einzigen Böschung hätten die Helfer im vergangenen Jahr 18 Autoreifen geholt.

Einen zweiten Schwerpunkt hat Radoy im Bereich der Moordeicher Landstraße/Delmenhorster Straße ausgemacht, insbesondere beim Real-Markt. Dort sei die Lage „katastrophal“.

Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier weiß aus Gesprächen, dass die Geschäftsinhaber im Gewerbegebiet Groß Mackenstedt „ein großes Interesse an sauberen Grundstücken haben“. McDonalds und die Tankstelle gehörten dazu. „Jeder Betrieb ist dafür verantwortlich, und manche nehmen aus eigenem Antrieb eine Säuberung vor. Aber sie können nicht die Verantwortung für jeden einzelnen Kunden übernehmen“, sagt der Wirtschaftsförderer.

So oder so: Für Radoy und Wimmelmeier ist es höchste Eisenbahn, mal wieder die Landschaft nach Unrat zu durchforsten. Denn „da, wo der erste Müll, kommt irgendwann auch der zweite dazu“, befürchtet Wimmelmeier. Von dem Aktionstag gehe demnach ein wichtiges Signal aus: „Hier ist nicht alles vermüllt. Keiner soll auf die Idee kommen, dass eine neue Deponie entsteht.“

Kein Thema sind wilde Müllkippen in Heiligenrode, wie Ulrich Brauer vom örtlichen Heimatverein erklärt. „Die Gegend ist aber auch nicht so vereinsamt wie Siek.“ In Heiligenrode liege der Schwerpunkt im Bereich der Bundesstraße. „Wir haben schon überlegt, ob wir die nicht durch regelmäßige Spaziergänge sauber halten können.“

Nach Schätzung Wimmelmeiers nahmen bei der Premiere im vergangenen Jahr 200 bis 250 Bewohner teil, auch der Erste Gemeinderat Ulrich Richter war mit Greifzange und Müllbeutel unterwegs. Für ihn hat das Müllsammeln auch „erzieherischen Charakter“. Deshalb würde sich Radoy darüber freuen, wenn möglichst viele Familien mit Kindern an dem Aktionstag teilnehmen.

Um den Einsatz besser planen zu können, bitten die Organisatoren um Anmeldungen im Internet unter www.stuhr.de oder bei den Ansprechpartnern für die einzelnen Ortsteile (siehe Infokasten). „Die kennen ihr Einsatzgebiet am besten“, sagt Wimmelmeier. Müllsäcke und Greifzangen stellt die Gemeinde. Die Teilnehmer müssten allerdings ihre eigenen Arbeitshandschuhe und Warnwesten mitbringen. Als Anerkennung gibt es zum Abschluss für alle eine Suppe.