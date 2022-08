K113 zwischen Warwe und Ristedt: Zu viele Autos auf zu schmaler Straße zu schnell unterwegs

Von: Andreas Hapke

Ab hier und bis zur Gemarkung Warwe dürfen die Autofahrer aufs Gaspedal drücken. 100 Kilometer pro Stunde sind erlaubt. Holger Opitz möchte das ändern. © ADFC

Zwischen Warwe und Ristedt sind zu viele Autos auf einer zu schmalen Straße zu schnell unterwegs, findet Holger Opitz. Deshalb hat der stellvertretende Vorsitzende des ADFC im Kreis Diepholz beantragt, das Tempo auf diesem Abschnitt der K 113 von 100 auf 70 Kilometer pro Stunde herabzusetzen.

Fahrenhorst/Ristedt – Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) im Kreis Diepholz hat einen Vorstoß für Tempo 70 auf der Kreisstraße 113 zwischen Warwe und Ristedt unternommen. Zurzeit sind dort durchgängig 100 Kilometer pro Stunde erlaubt. Als Privatperson hat der stellvertretende Vorsitzende Holger Opitz einen entsprechenden Antrag bei der Gemeinde Stuhr eingereicht, in deren Gebiet der längere Abschnitt der Kreisstraße fällt. Dem ADFC steht mangels persönlicher Betroffenheit keine Klagebefugnis zu.

Opitz hingegen ist nach eigener Auskunft unmittelbar und persönlich von der Situation betroffen, da er die K 113 in seiner Freizeit „recht häufig“ mit dem Rad befahre. Seine Feststellung: Auf der K 113 seien zu viele Autos auf einer zu schmalen Fahrbahn zu schnell unterwegs. Die relativ hohe Verkehrsbelastung – 3 400 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden laut Lärmkartierung von 2016 – und Tempo 100 würden im Verhältnis zu der geringen Fahrbahnbreite von 5,50 bis 6 Metern für eine Gefahrenlage sprechen, die „das allgemeine Risiko erheblich“ übersteige. Als Hobbyradler sieht sich Opitz in bester Gesellschaft: Im wärmeren Halbjahr ziehe es viele Menschen aus Stuhr, Weyhe, Syke und Bremen in die Naherholungsgebiete Warwer Sand, Fahrenhorst und Kastendiek. Der betreffende Abschnitt „ließe sich nur mit größerem Aufwand, geländetauglichem Gerät und vertiefter Ortskenntnis umfahren“, schreibt Opitz in seinem Antrag.

Darüber hinaus sei die Fahrbahn „keineswegs so breit“, dass die Fahrzeuge beim Überholen der Radfahrer den vorgeschriebenen Seitenabstand von zwei Metern einhalten könnten. Schon gar nicht, wenn die Zweiradfahrer ihrerseits den notwendigen Abstand zum Bankett einhielten. Denn ansonsten bestehe für sie eine Sturzgefahr. Bei Tempo 70 könne der Radler zu dichtes Überholen besser parieren.

„Enge Kurve am Warwer Sand nicht akzeptabel“

Die Straße sei stellenweise „recht kurvig“ – etwa in Höhe des Parkplatzes am Warwer Sand, wo der Kurvenradius nur knapp 300 Meter betrage. Unter Berücksichtigung der geringen Fahrbahnbreite und des hohen Verkehrsaufkommens „ist eine dermaßen enge, lang gezogene Kurve nicht akzeptabel. Zumal das direkt an der Straße gelegene Wäldchen am Parkplatz Warwer Sand wiederum die Sicht beeinträchtigt“, so Opitz.

Oberste Prämisse verkehrsbehördlichen Handelns sei die „Vision Zero“, das heißt: keine Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder schweren Personenschäden. Für Opitz sind Fußgänger und Radfahrer im Längs- oder Querverkehr aber in besonderer Weise gefährdet, weshalb die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu verringern sei.

Wie Opitz auf der Homepage des ADFC mitteilt, kommt Tempo 100 „bestenfalls“ bei Straßen der sogenannten Entwurfsklasse 3 in Frage, die eine Breite von acht Metern haben. „Wenn der Kreis oder die Kommunen an Tempo 100 festhalten wollten, dann müssten sie jedenfalls über den Bau eines Radweges nachdenken“, schreibt er. Auf einen Radweg könnte aber verzichtet werden, wenn die Straße wie eine „Entwurfsklasse 4“-Straße ausgebaut würde. „Wenn also zuerst einmal das Tempo auf 70 reduziert würde und wenn zusätzlich möglichst auch die Mittellinien entfernt würden.“

Gemeinde wäre nicht abgeneigt

Wie geht es weiter mit dem Antrag? Nach Auskunft der Ersten Gemeinderätin Bettina Scharrelmann handelt es sich um eine verkehrsbehördliche Anordnung, bei der neben dem Landkreis Diepholz auch die Polizei sowie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg zu beteiligen seien. Der Landkreis ist bereits zu einer Stellungnahme aufgefordert worden, wie Volker Töllner vom Fachdienst Bürgerservice und Straßenverkehr bestätigt. „Manchmal geht das auch mit einem Ortstermin einher“, sagt Scharrelmann.

Als zuständige Straßenverkehrsbehörde sei die Kommune nicht gezwungen, im Sinne der Stellungnahmen zu handeln, sondern müsse ihre Entscheidung auf der Grundlage der Straßenverkehrsordnung fällen. Gleichwohl sei üblich, dass die Beteiligten in einem solchen Fall eine einvernehmliche und einheitliche Lösung anstrebten. Vor allem dann, wenn zwei Gemeinden betroffen seien, so wie bei der K 113 Stuhr und Syke.

„Die Polizei hat noch mal ihre eigene Sicht auf die Dinge“, sagt Scharrelmann und fügt hinzu: „Wenn wir das Tempo neu regeln, dann kann natürlich wieder jemand anders kommen und sagen: ,Das ist mir aber jetzt zu langsam.’ Das kann er oder sie dann gerichtlich überprüfen lassen.“ Durchblicken ließ die Erste Gemeinderätin bereits, dass „wir als Gemeinde bei Tempo 70 nicht abgeneigt“ wären.

Ein Grund mehr also für Opitz, optimistisch in die Zukunft zu blicken: „Wir warten erst mal in Ruhe auf einen Bescheid beider Straßenverkehrsbehörden. Immerhin müssen sie sich einigen. Wir sind aber zuversichtlich, dass demnächst durchgängig Tempo 70 auf der Strecke gilt.“