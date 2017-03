Jury vergibt zum 15. Mal den „Stuhrer Wolf“

Stuhr - Von Siard Schulz. „Keine leichte Entscheidung“ sei es gewesen, aus den 43 Nominierten lediglich fünf Träger für den „Stuhrer Wolf“ auszuwählen, meint Bernd Ostrowksi. Ostrowski, selbst vorgeschlagen für die begehrte Anstecknadel für zivilgesellschaftliches Mitwirken in der Gemeinde, ist Teil der siebenköpfigen Jury. Diese hat gestern im Rahmen des 15. Frühlingsempfangs im Rathaus ihr Ergebnis bekannt gegeben und Angela Wilken, Hauke Janssen, Horst Ewald, Christoph Stein und Dieter Barnewitz geehrt.

Bürgermeister Niels Thomsen begrüßte knapp 150 Vertreter von Vereinen, Verbänden und Organisationen. „Man findet leichter jemanden, der sein elftes Ehrenamt übernimmt als jemanden, der sein erstes übernehmen soll“, honorierte er den Tatendrang der Anwesenden, die an vielen Ecken in der Gemeinde zu finden seien.

In seiner Rede ging er auf gemeinsame Werte ein, die ein Leben in einer freiheitlich demokratischer Grundordnung erst ermöglichten.

Hauke Janssen von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, war der Erste, der einen Blumenstrauß und den „Stuhrer Wolf“ in den Händen halten durfte. Jury-Mitglied Ute Sydow präsentierte in ihrer Rede einen jungen Mann, „der so sehr mit seinem Hobby verbunden“ sei, wie kaum ein anderer: Nicht nur, dass Janssen Trainer von vier Herrenmannschaften bei der TSG ist, kürzlich habe er sogar noch die zweite U7-Mannschaft übernommen. Auch als Schiedsrichter und stellvertretender Jugendleiter setze sich der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann in besonderem Maße für die Turn- und Sportgemeinschaft ein.

Und als Ute Sydow in ihrer Rolle als Flüchtlingshelferin auf Hauke Janssen zugekommen sei, habe er spontan Fußballmannschaften für die Geflüchteten eingerichtet. Als Motor des Vereins sei er nicht mehr wegzudenken und habe sich die Auszeichnung redlich verdient, so Sydow.

Eine Ehrung für seine langjährige Tätigkeit wurde auch Horst Ewald zuteil. Im Naturschutzbund (Nabu) ist er seit über 40 Jahren aktiv. 2004 hatte er in seiner Funktion als Vorsitzender Werbeaktionen organisiert. Dadurch habe der Verein seine Mitgliederzahl auf 700 verdoppelt. Und auch in überregionalen Organisationen wie dem Kreisverband des Nabu oder der Stiftung Naturschutz mische Ewald mit, wie Laudator Bernd Ostrowski verriet.

Das erst 18 Jahre alte Jurymitglied Nico Riesenkönig honorierte das Wirken von Angela Wilken. Ihr Leben lang helfe sie in der Gemeinde. Sowohl im Förderverein der Heiligenroder Kirche als auch im örtlichen Heimatverein habe sie sich über die Jahre verdient gemacht.

Pastor Robert Vetter zollte Christoph Stein seinen Respekt. Der seit 28 Jahren ehrenamtlich in der Kirche Tätige sei vor allem in der Arbeit mit Jugendlichen aktiv. So organisiere er Konfirmandenseminare und Jugendfreizeiten in Frankreich und spende seit einigen Jahren 14 Tage seines Urlaubes für Konfirmandenfahrten. Doch damit nicht genug: Seit drei Jahren veranstalte er das Krippenspiel in der Gemeinde Varrel. All dass passiere uneigennützig, weshalb der „Stuhrer Wolf“ 2017 auch an Christoph Stein ging.

Das fünfte und letzte Abzeichen war für Dieter Barnewitz reserviert. „Es ist schwer, etwas hervorzuheben, ohne etwas anderes zu unterschlagen“, sagte Laudator Rolf Libertin. So komme Barnewitz eine entscheidende Rolle bei der Initiative „Mehr Grün für Stuhr“ zu, die sich dafür einsetzt, Grünflächen in Stuhr zu sichern. Gleichzeitig habe er in dem Projekt „Babywald“ für neue Flächen zur Anpflanzung gekämpft. Seit 1983 habe Barnewitz mit einen „enormen Beitrag“ dafür gearbeitet, dass das Label „Stuhr – eine liebenswerte Gemeinde“ wahr geworden sei.