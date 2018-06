Genderparcours an der KGS: „Jungs mögen uns auch ungeschminkt“

Rollenbilder aufbrechen

+ © Ehlers Sozialarbeiterin Ariane Vollmer (l.) und die Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske sammeln die vielen Erwartungen, von denen Mädchen glauben, dass andere diese an sie haben. Am Ende waren es 54 Äußerungen. © Ehlers

Brinkum - Von Andreas Hapke. Was erwarten die Jungen von den Mädchen, was die Mädchen von den Jungen? Was sind typische Männerjobs, welche Berufe üben die Frauen aus? Um das Aufbrechen von Rollenbildern geht es zurzeit im Genderparcours an der KGS Brinkum. Jeden Tag reflektiert eine andere Klasse des achten Jahrgangs die gängigen Klischees, und nicht selten sind die Schüler von den Ergebnissen überrascht.