„Die jungen Frauen werden aussortiert“

Stuhr - Junge Frauen werden trotz guter Zeugnisse immer noch aussortiert, wenn es um Führungsaufgaben geht, hat Patricia Veigel-Runte, Geschäftsführerin der Unternehmensberatung TrainM, beobachtet. Im Interview mit der Kreiszeitung spricht sie über Rollenbilder in Firmen. Die Fragen stellte Andreas Hapke.

Wie präsent sind Rollenbilder in Zeiten der Gleichberechtigung von Mann und Frau?

Patricia Veigel-Runte: Immer noch sehr präsent. Schauen Sie sich den Rosa und Prinzessinnen-Trend für Mädchen und dunkle Farben und Piraten-Look für Jungs an. Und dann steigen Sie mal in ein Businessabteil erster Klasse in der Bahn ein. Für die Farben gilt immer noch das Gleiche, die Herren tragen dunkle Farben und Anzug, die wenigen Frauen bringen die Farbkleckse mit. Besonders stark beobachten wir diese Rollenbilder bei der Berufswahl. Männer orientieren sich breiter, da ist von Technik über kaufmännische Themen alles denkbar, da wird eher über Entwicklungsperspektiven nachgedacht. Junge Frauen sehen sich vor allem in sozialen und kaufmännischen Bereichen.

In welcher Form begegnen Ihnen heute noch Rollenbilder in Ihrer Arbeit als Unternehmensberaterin? Hat sich im Laufe der Jahre eine Entwicklung vollzogen?

Veigel-Runte: Ja, es hat sich eine Wandlung vollzogen, Entscheider wissen, dass sie mehr Frauen einsetzen sollten, aber in der Realität wird es immer noch selten umgesetzt. Rollenbilder begegnen mir nach wie vor viele, sowohl auf der Seite der Entscheider und Entscheiderinnen, als auch bei den Männern und Frauen selbst. Im vergangenen Jahr haben wir mit einem Unternehmensverband für Unternehmen einen Workshop zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeboten. Teilgenommen haben nur Frauen. Und nach dem Workshop kam ein Geschäftsführer auf mich zu und erzählte mir von einem alleinerziehenden Mitarbeiter in seinem Unternehmen, den er mit der Teilnahme am Training unterstützen wollte. Dieser Mitarbeiter hat das empört abgelehnt, er fühlte sich vor den Teamkollegen blamiert. Und noch ein ganz aktuelles Beispiel: In einem Unternehmen mit circa 250 Mitarbeitern denkt die Geschäftsführungsebene darüber nach, welche Auszubildenden in Richtung Führungsnachwuchs entwickelt werden sollten. Die jungen Frauen, allesamt mit sehr guten Zeugnissen und Bewertungen, werden aussortiert mit dem Argument, dass sie ja nicht lange dabei sind, wegen Familiengründung. Männer, die sich mehrere Jahre um die Familie gekümmert haben, wieder in den Job zu bekommen ist wesentlich schwieriger als Wiedereinsteigerinnen wieder zu integrieren. Diese Männer werden häufig sehr kritisch betrachtet.

Aus Ihrer persönlichen Erfahrung: Wie oft sind solche Muster ausschlaggebend für Konflikte in einem Unternehmen?

Veigel-Runte: Das wirkt sich seltener auf offene Konflikte aus, eher auf der Ebene Demotivation, innere Kündigung und Mobbing. Es ist einfach schwer zu greifen beziehungsweise zu benennen, dass diese Rollenbilder uns einen so festgefügten Rahmen setzen. Andererseits ist die Diskussionskultur von Männern und Frauen auch oft sehr unterschiedlich. Während Männer eher nachfassen und hartnäckig ihre Rechte vertreten, weichen Frauen eher aus und ziehen sich ins Private zurück, finden das Berufliche nicht so wichtig. Wir arbeiten in unserem Unternehmen sehr viel mit Offizieren und Offizierinnen, die nach ihrer Bundeswehrzeit in die Wirtschaft wechseln. Diese jungen Männer und Frauen sind intensiv auf Führungsaufgaben vorbereitet worden und gehen einfach davon aus, dass sie weiter in Führungspositionen tätig werden. Und das ist unabhängig vom Geschlecht, das zeigt uns, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt werden, ist sowohl für Männer als auch Frauen der Werdegang klar. Und dann finden sich auch Wege, die verschiedenen Anforderungen zu bewältigen. Zum Beispiel, dass beide Partner Arbeitszeit reduzieren, solange die Kinder noch klein sind.

Wo kann man im Beruf noch den Hebel ansetzen, wenn die Erziehung die klassischen Rollenbilder vermittelt hat?

Veigel-Runte: Das sind viele kleine Schritte. Rahmenbedingungen verändern, beispielsweise bei den Arbeitszeiten und bei den Aufstiegskriterien. Aber auch die Familienzeiten im Lebenslauf positiv bewerten. Führungskräften klarmachen, dass sie viel Potenzial im Unternehmen verlieren, wenn sie die Auszubildenden beziehungsweise Werksstudentinnen ziehen lassen. Mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Familienplanung offen ansprechen und eine gemeinsame Karriereplanung machen. Und last, but not least, für eine gleiche Bezahlung sorgen.

Wie muss ich mir das Bar Camp vorstellen?

Veigel-Runte: Ein Bar Camp ist eine lockere und kommunikative Runde. Alle Teilnehmenden kommen zusammen, sammeln die Themen, die sie zum Thema Rollenbilder interessieren. Zum Beispiel, was kommt auf mich zu, wenn ich als Mann ein Jahr Erziehungszeit nehmen will? Dann gibt es drei bis vier Räume, und dieses Thema wird in Raum zwei diskutiert. Diejenigen, die sich für das Thema interessieren, gehen dort in die Diskussion, hören zu oder beteiligen sich aktiv, notieren ihre Ergebnisse und Konsequenzen. Nach circa 45 Minuten wird diese Diskussion beendet, und ich gehe zu einer anderen Diskussionsrunde mit einem anderen spannenden Thema. Das Ziel eines Bar Camps ist der Austausch zu Themen, die mich interessieren, und die Möglichkeit, aus der Diskussion Wissen mitzunehmen, neue Ideen aufzunehmen oder auch Aktionen gemeinsam zu starten oder vielleicht auch nur zu initiieren.

Können Zusammenschlüsse wie das Unternehmerinnenforum, deren Gründungsvorsitzende Sie waren, einen Beitrag leisten, mit Klischees aufzuräumen?

Veigel-Runte: Ja, auf jeden Fall. Erstens gilt es, Frauen in ihrer Funktion sichtbar zu machen. Mädchen und junge Frauen brauchen Vorbilder, nicht nur in den Medien, vor allem auch im Alltag. Und gerade bei dem Thema ‚Unternehmertum‘ unterscheiden sich, vor allem in den alten Bundesländern, die Gründung durch Frauen und Männer deutlich voneinander. Ich formuliere das jetzt mal etwas klischeehaft: Männer planen schneller, ihr Unternehmen zu erweitern, Personal einzustellen, zu investieren und führen daher häufig größere Unternehmen. Frauen planen eher eine Selbstständigkeit im Dienstleistungsbereich ohne Mitarbeiter und oftmals auch für einen Übergangszeitraum in Teilzeit wegen der Familie. Sowohl diese Männer als auch die Frauen denken unternehmerisch und wollen sich weiterentwickeln, aber aufgrund der Gesamtbedingungen bewegen sie sich in einem deutlich unterschiedlichen Rahmen. Besonders spannend dabei ist, dass Frauen, die aus den neuen Bundesländern kommen beziehungsweise dort leben und aufgewachsen sind, eine andere Sozialisation bekommen haben und diese sich direkt auf ihr Gründungsverhalten auswirkt. Diese Frauen gründen öfter in einem technischen Umfeld und planen auch die Unternehmensentwicklung anders.