Juleica als Eintrittskarte ins Ehrenamt

Neuer Lehrgang beginnt im Februar

+ © Hapke Die Juleica-Absolventen Jan-Philipp Wilken (l.) und Nico Riesenkönig mit Hans Schüler, Leiter vom Team Jugend. © Hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. Ob beim heimischen Sportverein, in der Kirchengemeinde oder während des Musikcamps der Kreismusikschule: Wer eine Gruppe Jugendlicher anleiten möchte, muss die Jugendleitercard (Juleica) erwerben. Ungefähr 450 Jugendliche haben bereits an einer solchen Ausbildung der Gemeinde Stuhr teilgenommen, so die nach eigener Auskunft „grobe Schätzung“ von Hans Schüler, im Rathaus Leiter des Teams Jugend. Das sind im Schnitt 15 Teilnehmer pro Lehrgang. Im kommenden Jahr geht der 31. Kurs über die Bühne, der zweite gemeinsame mit Weyhe.

Die Grundausbildung umfasst 50 Unterrichtsstunden an zwei Wochenenden im Jugendlandheim Wöpse (Bruchhausen-Vilsen) sowie zwei Abendtermine, je einer in Stuhr und Weyhe. 2017 sind die Wochenendblöcke für den 3. bis 5. sowie 17. bis 19. Februar geplant, die Abendveranstaltungen für den 14. Februar und den 2. März.

Zu den Inhalten zählen unter anderem Rechts- und Organisationsfragen, Kinder- und Jugendschutz, psychologische und pädagogische Grundlagen sowie Ziele, Methoden und Aufgaben der Jugendarbeit.

„Entspannte Ausbildung“

Nico Riesenkönig und Jan-Philipp Wilken, beide 17 Jahre alt, haben den Lehrgang absolviert; Nico 2015, Jan-Philipp Anfang dieses Jahres. Nico berichtet von einer „relativ entspannten Ausbildung, aber informativ und interessant“. Anschließend hat er beim Ferienspaß der Gemeinde unter anderem den Frankreich-Tag begleitet, und er engagiert sich ehrenamtlich in der Graffiti-AG des Hauses am Wall. Jan-Philipp blickt auf eine „tolle Ausbildung mit 20 Gleichaltrigen und sehr vielen Spielen“ zurück. „Wir haben uns sehr schnell kennengelernt und viel Spaß miteinander gehabt.“ Seitdem war er bei zwölf Veranstaltungen des Ferienspaßes dabei und beim Dorfgemeinschaftsfest in Fahrenhorst. Regelmäßig hilft er im Jugendhaus „NoMoor“ in Moordeich und bei der Kinderbetreuung in der Kirchengemeinde Heiligenrode aus. Beide jungen Männer haben neue Freundschaften geschlossen. Laut Schüler hat manch ein Teilnehmer seinen Berufswunsch korrigiert und ist Sozialpädagoge geworden.

„Das ist immer ein bunt gemischter Haufen aus allen Bereichen, zum Beispiel DLRG, Musik, offene Jugendtreffs“, stellt Schüler fest. Seiner Ansicht nach ist die Ausbildung ein Geben und Nehmen, denn die Gemeinde benötigt ehrenamtliche Kräfte für die Organisation des Ferienspaßes. „Dafür schreibe ich immer die Absolventen der vergangenen drei Jahre an“, sagt der Rathausmitarbeiter. Es sei nie ein Problem gewesen, Betreuer zu finden, auch wenn die Fluktuation durch den Wegzug wegen Studium oder Beruf hoch sei. „Die Jugendlichen können ihre Ideen aus dem Lehrgang im Ferienspaß umsetzen“, nennt Schüler einen weiteren Vorteil. Einmal hätten Mitglieder des AMC Asendorf teilgenommen und direkt Kartfahren als Ferienaktion angeboten.

Die Juleica beinhaltet Vergünstigungen, ist drei Jahre gültig und kann durch eine achtstündige Fortbildung verlängert werden. „Sie hilft bei allen Behörden in der ganzen Republik“, sagt Schüler.

Die Ausbildung richtet sich an alle Interessierten ab 16 Jahren, also auch an Erwachsene. Der Beginn des Lehrgangs ist bereits vor Vollendung des 16. Lebensjahrs möglich. Weitere Informationen erteilt Hans Schüler unter der Rufnummer 0421/56 95 231. Bei ihm sind ab sofort auch die Anmeldungen möglich. Maximal können 20 Jugendliche teilnehmen.

