Zweite Jugendmusiknacht in Stuhr-Heiligenrode: Die Kinder haben das Singen und Sagen

Von: Andreas Hapke

Teilen

Generalprobe für die Presse: (v.r.) Pastorin Tabea Rösler, Farina Kemp-Bedoui, Jakob Rösler und Daniela Stellmann vom Förderverein der Kirchengemeinde sind voller Vorfreude auf die Jugendmusiknacht. © Andreas Hapke

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr freuen sich die Chöre der Heiligenroder Kirchengemeinde auf die zweite Jugendmusiknacht. Mit den Auftritten am kommenden Samstag ist das Festival für den Nachwuchs aber nicht beendet: Der Tag klingt am Lagerfeuer im Pfarrgarten aus.

Heiligenrode – Rund um die Heiligenroder Kirche hat am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, der Nachwuchs das Singen und Sagen. Die Jugendmusiknacht mit allen Nachwuchschören der Kirchengemeinde geht in die zweite Runde – und trotzdem mit einer Premiere einher: „Wir eröffnen einen Open Space für alle musikalischen Talente und Musikbegeisterte“, kündigt Pastorin und Hauptorganisatorin Tabea Rösler an.

Kids mit Pfiff legen los

Die erste Auflage des Festivals im vergangenen Jahr sei „sehr aufregend“ gewesen, erinnert sich die Pastorin. „Den ganzen Tag Musik, Zelte im Pfarrgarten.“ Lediglich die Belegung der Zelte sei wegen der damals noch geltenden, coronabedingten Einschränkungen eine Herausforderung gewesen. „Diesmal wird alles entspannter, auch weil wir Erfahrungen gesammelt haben.“

Im Mittelpunkt des Programms stehen Auftritte verschiedener Gruppen der Heiligenroder Jugendmusikszene. Den Auftakt bestreiten um 17 Uhr die inzwischen 30 Mitglieder starken Kids mit Pfiff unter Leitung von Tabea Rösler, die zu einem Mitmachkonzert einladen. Der Jugendchor mit seinen 15 Aktiven folgt in Begleitung von Kirchenmusiker Alexander Schumann und seiner Band um 18 Uhr. Iris Rose dirigiert den Posaunenchor mit den Jungbläsern, der um 19 Uhr zur Abendmusik aufspielt.

„Was können wir im Vergleich zum Vorjahr noch draufsetzen?“ – diese Frage haben sich die Organisatoren laut Rösler bei der Planung des Festivals gestellt. Die Antwort: eine Jugendmusikwerkstatt, in der jeder nach Lust und Laune etwas vorführen kann; egal welchen Alters; egal ob Rock, Pop, Rap, Gospel oder Spiritual; egal ob am Piano, Cajon oder einem mitgebrachten Instrument; egal, ob überhaupt ein Instrument gespielt wird.

„Singen macht glücklich und mutig, es ist Balsam für die Seele“

Wer für seinen Auftritt Begleitmusik benötigt, kann sich entweder der neu angeschafften Soundbox bedienen. Oder er/sie bringt seinen/ihren eigenen MP3-Stick mit, da es laut Rösler mit dem Internetempfang in Heiligenrode hier und da „mager“ sei. Dieser „Open Space“ ist eingebettet in das Konzert des Jugendchors. Lieder des Ensembles und Auftritte der freien Performer sollen sich abwechseln. Laut Rösler haben bereits Mitglieder des Jugendchors ihr Interesse an Soloauftritten bekundet.

„Singen macht glücklich und mutig, es ist Balsam für die Seele“, ermuntert Farina Kemp-Bedoui zum Teilnehmen. Sie ist die Mutter eines der Kids-mit-Pfiff-Sprösslinge und möchte, „dass Kinder erfahren, dass sie eine Stimme haben. Musik ist eine Sprache, die alle verstehen, die uns verbindet“. Sie beinhalte Gemeinschaft, Frohsinn, Hoffnung und damit „alles, worauf wir im echten Leben Wert legen“.

Anmeldungen zur „Music Primetime“ (Rösler) nimmt die Pastorin bis Samstag, 12 Uhr, unter 04206 / 348 oder per E-Mail an tabea.roesler @evlka.de entgegen. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, am Nachmittag spontan vorbeizukommen und mitzumischen. Überhaupt spricht Tabea Rösler von einem „spontanen, intensiven, interaktiven Programm“, das mit dem gemeinsamen Abschlusslied „Auf uns“ von Andreas Bourani aufhört.

Übernachtung in Zelten im Pfarrgarten

Für den Nachwuchs ist das Festival damit noch lange nicht beendet. Der Tag klingt am Lagerfeuer im Pfarrgarten aus, wo die jungen Chorsänger auch ihre Zelte aufschlagen und übernachten. Möglicherweise haben sich der eine oder die andere auch in den Zelten noch einiges zu erzählen.

Zehn ehrenamtliche Teamer werden sich am Samstag um die Teilnehmer kümmern, darunter auch Tabea Röslers Sohn Jakob, der für die Kleinsten der Kleinen zuständig ist. „Jeder weiß, was er zu tun hat“, sagt die Mama. Die Jugendteamer zum Beispiel sind auch für die Verköstigung am Nachmittag zuständig und werden Eis, heiße Waffeln und kühle Getränke servieren. Beiträge zum Büfett, etwa Muffins oder Obst, nehmen die Organisatoren entgegen. Um Sitzgelegenheiten wie Gartenstuhl oder Picknickdecke muss sich jeder Besucher selbst kümmern.

Dass die Kids mit Pfiff und der Jugendchor mit einem kompletten Satz neuer Chorshirts auftreten können, haben sie dem Förderverein der Kirchengemeinde Heiligenrode zu verdanken, der im Oktober seinen 25. Geburtstag feiert. Für den laut Schriftführerin Daniela Stellmann „klitzekleinen Verein“ ist das Festival ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Am kommenden Wochenende wird er mit einem Weinstand vertreten sein.

Förderung durch den Bundesmusikverband Chor und Orchester

Erst im vergangenen Jahr hatten die Förderer ein neues Gerät, eine Supernova, für den Spielplatz an der Kirche angeschafft und den dortigen Sandkasten erneuert.

Als (noch größerer) Sponsor tritt außerdem der Bundesmusikverband Chor und Orchester (BMCO) auf. Nach „Durchlaufen eines anspruchsvollen Förderprogramms“, wie die Pastorin berichtet, hat der BMCO 4 400 Euro zur Verfügung gestellt. Die Honorare für die Band, die Finanzierung des neuen Equipments wie Soundbox und Grenzflächenmikrofone sowie der Öffentlichkeitsarbeit – unter anderem das zähle zum Paket des BMCO.