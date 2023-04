Jugendliche aus Stuhr-Brinkum rappen sich zum Friedenspreis

Von: Andreas Hapke

Mit dem Video im Vordergrund haben sie den ersten Preis geholt: (v.l.) Leon, Lina, Ida, Emily und Lehrerin Alexandra Deberding. Auf dem Bild fehlen Fiona und Katharina. © Andreas Hapke

Über den ersten Preis beim Friedenswettbewerb der katholischen Friedensstiftung freuen sich sechs Jugendliche der Klasse G10a der KGS Brinkum und ihre Lehrerin Alexandra Deberding. Sie hatten ein Musikvideo mit dem Titel „Frieden so schön wie Musik“ eingereicht.

Brinkum – „Wollen keinen 30-jährigen Krieg, wir brauchen gar keinen Sieg, wir wollen Frieden schön wie Musik“ – dies ist der Beginn eines Musikvideos, mit dem sechs Schülerinnen und Schüler der KGS Brinkum ein großer Coup gelungen ist. Sie haben in ihrer Altersgruppe in der Kategorie Video den ersten Platz beim Friedenswettbewerb der katholischen Friedensstiftung gewonnen. Anlass war der 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens. Die Jury musste aus insgesamt rund 22 000 Einsendungen die jeweils besten Beiträge auswählen.

„Wir waren alle ziemlich überrascht“

Dass sie mit ihrem dreieinhalbminütigen Rapstück „Frieden so schön wie Musik“ ganz vorne landen würden, hätten die sechs Gymnasiasten nach eigener Auskunft nicht für möglich gehalten. Am allerwenigsten Ida (15), die den Film am letzten Tag vor der Abgabefrist noch in achtstündiger Akkordarbeit zusammengeschnitten hatte. „Wir hatten ein paar Unzufriedenheiten. Man findet immer etwas, von dem man denkt, dass man es besser machen kann. Deshalb waren wir alle ziemlich überrascht. Jetzt sind wir stolz.“

Lehrerin Alexandra Deberding war auf den Wettbewerb aufmerksam geworden und hatte in ihrer Klasse G10a nach interessierten Jugendlichen gefragt. Neben Ida haben sich noch Emily, Lina, Fiona, Katharina sowie Leon als einziger Junge gemeldet. „Den haben wir überredet. Er hat großes Talent im Rappen, er musste mitmachen“, sagt Emily. Laut Alexandra Deberding ist Emily selbst eine „begnadete Rapperin“. „Wir hören verschiedene Musikstile, Hip Hop gehört dazu“, berichtet die 15-Jährige.

Angefangen hat die Arbeit während der Weihnachtsferien mit einem Brainstorming auf dem Sofa von Lehrerin Alexandra Deberding. „Wir haben Ideen gesammelt. Alle haben etwas zum Text beigetragen“, erzählt die 15-jährige Lina. „Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir mit Frieden verbinden, worauf wir eingehen wollen“, fügt Ida hinzu. Anschließend haben sich die Jugendlichen im Wesentlichen einzeln um ihre Beiträge gekümmert. Zum Schluss sind die Fäden bei Ida zusammengelaufen.

Botschaft: Krieg fängt bei jedem Einzelnen an

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe sicherlich eine Rolle gespielt, an dem Wettbewerb teilzunehmen, erklärt Lina. „Das ist ja ein großes Thema gerade. Aber Krieg war schon immer Thema und wird auch Thema bleiben. Deshalb ist es auch immer gut, etwas darüber zu machen.“

Der Nachwuchs bringt nicht nur seinen Wunsch nach einer friedlichen Welt zum Ausdruck, sondern auch, wie das gelingen kann: „Im inneren Frieden mit uns selbst, mit Mitmenschen überall auf der Welt. Stärke beweist man, indem man Konflikte löst.“

Die Botschaft ist klar: Frieden hat nicht nur mit Krieg zu tun, er fängt bei jedem Einzelnen an. „Wenn du zufrieden mit dir selbst bist, und nicht im Krieg mit dir lebst. Um irgendwelchen Idealen nachzueifern“, singt Emily. Sie war es auch, die vor knapp zwei Wochen von dem Sieg beim Wettbewerb erfuhr. „Sie wurde für die Lehrerin gehalten“, sagt die richtige Lehrerin Deberding. In dem Video ist Emily wegen einer Weisheitszahn-Operation nicht zu sehen. Ihre Sequenzen sind mit Schwarz-Weiß-Szenen unterlegt, etwa Landschaftsaufnahmen.

Der Frieden kann schon im Kleinen als gestört empfunden werden, wie Leon in einem seiner Parts rappt. „Ist es Krieg, wenn ich schon im Vorbeigehen Phrasen zu hören krieg, die niemand zu hören liebt?“, fragt er. Das Video thematisiert auch Flucht und die Folgen für den Einzelnen: „Menschen suchen Halt, Menschen suchen Flucht, ihr Inneres wird kalt, und dann entsteht die Schlucht.“ Wie viele andere Strophen des Liedes wird auch diese von Fiona gesungen, die wegen eines Aufnahmegesprächs für ihren USA-Aufenthalt nicht an dem Pressegespräch teilnehmen konnte.

Preisverleihung am 16. Juni in Osnabrück

Laut Deberding hat ihre Klasse im zweiten Halbjahr den Film als Thema im Unterricht. „Wir haben schon einen Stummfilm in Schwarz-Weiß produziert, aus ,Der süße Brei’ von den Gebrüdern Grimm einen Animationsfilm gemacht und sind gerade dabei, einen Film über Zivilcourage zu drehen.“

Vielleicht wird man von der einen oder anderen Nachwuchskünstlerin noch etwas hören. Lina und Ida etwa haben auch am Bremer Filmfest teilgenommen, ihr Kurzfilm war in der Schauburg zu sehen. Zusätzlich hat Ida beim Landkreis-Wettbewerb „Welche Farbe hat die Zukunft?“ einen Beitrag eingereicht. „Es ist ein Traum von mir, in diese Branche zu gehen“, sagt sie. Auch Emily macht es nach eigener Auskunft „am meisten Spaß, Filme zu drehen. Die kann man individuell gestalten“, begründet sie. Lina findet das Zeichnen, Leon Architektur interessanter.

Zunächst steht am 16. Juni die Preisverleihung in Osnabrück im Terminkalender. Wenn die Beitragsnummer V39, Beitragsart Video, aufgerufen wird, dürfte noch einmal Jubel ausbrechen bei der Reisegruppe aus Brinkum. Dann nimmt sie die Auszeichnung im Beisein des Bundespräsidenten a.D., Christian Wulff, entgegen. Passenderweise im Friedenssaal des Rathauses. Dotiert ist der Preis mit 1 000 Euro, von denen laut Deberding noch nicht feststeht, wofür sie verwendet werden.

Das Video

Zusehen ist der Beitrag der Jugendlichen unter https://www.friedenswettbewerb.org/emily-sobirey.