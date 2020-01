Jugendarbeit und Brandschutzerziehung im Fokus

Seckenhausen – „Wir werden die neuen Herausforderungen meistern“, sagte der Kreisbrandmeister Michael „Mike“ Wessels in seinen Grußworten bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Seckenhausen. In diesen Tagen würde erstmals eine Drohneneinheit zur Luftaufklärung in den Dienst der Kreisfeuerwehr gestellt. Insbesondere zur Erkundung bei Großereignissen wie Flächen- und Fabrikhallenbränden könne sie eingesetzt werden. Auch die Personensuche mit Infrarot sei aus der Luft möglich.

Schulungen für die Bekämpfung von E-Auto-Bränden befänden sich in Vorbereitung, und der Digitalfunk stehe kurz vor der Einführung, so Wessels weiter. Das Anspruchsdenken der Menschen ist ihm zufolge stark gestiegen. Die Leitstelle in Diepholz sei beim Abarbeiten der vielen eingehenden Notrufe extrem gefordert. All das sind Neuerungen und Änderungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Arbeit der Ortswehr Seckenhausen beeinflussen werden.

Die Seckenhauser nahmen ihre Versammlung nun zum Anlass für Beförderungen und Ehrungen. Andrea Thomsen, hauptberuflich bei der Berufsfeuerwehr Bremen, wurde zur Feuerwehrfrau ernannt. Jannis Finn Ewert ist nun Feuerwehrmann. Malte Eickhorst wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert, Kevin Brode zum Hauptfeuerwehrmann, Björn Poppenheger zum Löschmeister und Jugendfeuerwehrwart Roman Kunst zum Oberlöschmeister. Für 40 Jahre Zugehörigkeit zur Ortsfeuerwehr, davon 30 Jahre im aktiven Dienst und 17 Jahre als Ortsbrandmeister, erhielt Jens Hillmann das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Niedersachsen. „Ihr seid eine tolle Truppe, macht weiter so“, rief Hillmann seinen Kameradinnen und Kameraden zu, die dies mit stehendem, lang anhaltendem Applaus quittierten.

Ulrich Richter, erster Gemeinderat in Stuhr, überbrachte der Ortswehr Dank für ihre Einsatzbereitschaft und Jugendarbeit. Ein „großes Dankeschön für die geleistete Arbeit“, äußerte auch Ortsbrandmeister Henning Bolte in seinem Jahresbericht. Er honorierte auch die in seinen Augen sehr gute Unterstützung seitens der Gemeinde. Bolte ließ zudem die Unternehmen nicht unerwähnt, die mit Freistellungen der Beschäftigten die Einsätze tagsüber ermöglichten. Kleiner Wermutstropfen sei die mangelnde Dienstbeteiligung einiger Kameraden gewesen. Diese sei ausbaufähig.

Von einer guten Entwicklung berichtete der Seckenhausener Jugendfeuerwehrwart Roman Kunst. Mit 27 Mitgliedern – darunter elf Mädchen – hätten die vielen Aktivitäten im zurückliegenden Jahr viel Spaß gemacht.

Ein Schwerpunkt der Arbeit der Seckenhauser Wehr war neben der Jugendarbeit auch die Brandschutzerziehung. Etlichen Schulklassen und einer Kindergartengruppe hat Pressesprecher Dieter Wendt das Thema nähergebracht. „Keine Sorgen, wir haben genug Einsatzkräfte“, kommentierte Gemeindebrandmeister Michael Kalusche die aktuelle Lage.

Aktuell beschafft die Gemeinde Türöffnungs-Sets für die Feuerwehr, da es zu immer mehr Notöffnungen kommt. Die digitale Alarmierung über Pager (Funkmeldeempfänger) soll in den kommenden Monaten umgesetzt und der Feuerwehrbedarfsplan vom Ingenieurbüro Fennen erstellt werden, hieß es außerdem auf der Versammlung. Der Förderverein der Ortsfeuerwehr hat Bekleidung beschafft, außerdem wurden laut Henning Bolte Tablets und Monitore für das Alarmsystem Pager gesponsert. Die Mitglieder hätten an vielen Lehrgängen teilgenommen und ein Löschwasserkataster erstellt, so der Ortsbrandmeister weiter. Alle Atemschutzträger seien einsatzbereit und man habe sich in die neue Feuerwehrverwaltungssoftware „FeuerOn“ eingearbeitet. Der Altersschnitt der Aktiven liege bei 38 Jahren. „Eine sehr gute Bilanz“, schloss Henning Bolte die Versammlung. moe