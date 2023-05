Ausstellungseröffnung: „Jugend kunzt!“

Von: Horst Meyer

Tobias Kalusche (Rednerpult) beschreibt den Besuchern seine Videoclips. © Horst Meyer

Die junge Kreativ-Szene präsentiert Werke im Stuhrer Rathaus

Stuhr – „Jugend kunzt!“ So lautet das Ausstellungsmotto, das Interpretationen zulässt. Einen Schreibfehler zu unterstellen, wäre zu einfach. Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte erklärte sich das „z“ im Wort als „Hinweis auf die Zukunft, für die die Jugend steht“.

Nikki Sprich, Kulturbeauftragte der Gemeinde, erläutert das Wort als „offen für alle, sowohl bei den Künstlern, als auch bei den Besuchern, man könnte sagen „für Hinz und Kunz“. Während der Eröffnungsveranstaltung konnte sich jeder einen persönlichen Eindruck von der Vielfältigkeit der jugendlichen Kunstszene in der Gemeinde verschaffen. In der Ausstellung finden sich Bilder in unterschiedlichsten Techniken gestaltet, neben Videosequenzen auf dem großen Monitor auch ein lebensgroßer Superheld, den Phillip Schneider als Aufsteller drucken ließ.

Videoclips - auch bei Youtube zu sehen

Tobias Kalusche (19) zeigt Videoclips wie beispielsweise „Fluch der Kiste“, die mit Jugendlichen aus Heiligenrode vor Ort gedreht wurden. Wer es nicht schafft, diese Kurzfilme im Rathaus anzusehen, findet sie auch bei Youtube. Die 18-jährige Abiturientin Joline Busch von der KGS Brinkum ist mit vier Bildern vertreten. Lina Akbar, 15-jährige Kunstschülerin im Kurs von Melanie Schneider, zeigt zwei ihrer in diesem Jahr entstandenen Werke. „Metamophosis“, eine Bleistiftzeichnung, und „Yugen (Japanese)“. Ein Acryl-Gemälde auf Leinwand, mit dem „sie ein tiefes Bewusstsein für das Universum“ ausdrückt.

Der Bürgermeister möchte mit dieser Ausstellung im Rathaus „den Jugendlichen der Gemeinde eine Bühne geben, auf der sie sich zeigen können“. Nach seinen Worten ist die Gegenwart gezeichnet von tief greifenden Veränderungen, die insbesondere auch für Jugendliche spürbar sind. Dabei sei die Jugendzeit ein einzigartiger, aber kurzzeitiger Lebensabschnitt. Er wünscht den Jugendlichen „eine sorgenfreie Lebensphase, in der ihr trotz schwieriger Umstände euren Platz im Leben finden könnt“. Er ruft sie dazu auf, kreative Prozesse ins Rollen zu bringen, um angepasste neue und bessere Lebens- und Arbeitsformen zu erkennen und dabei ein gelingendes Miteinander nicht aus den Augen zu verlieren.

Ausstellung noch bis zum 25. August zu sehen

Korte sei überzeugt, dass die Gesellschaft nur so eine Gegenwart entwickeln könne, die mit Freude die Zukunft mitgestaltet. Bei den Erwachsenen wirbt er für Verständnis und Entgegenkommen für diese besondere Zeit der Jugend. In den ausgestellten Werken erkennt der Bürgermeister neue Impulse und einen kleinen Einblick ins Leben der jungen Künstlerinnen und Künstler.

Finja und Lenia repräsentierten in der Eröffnungsveranstaltung zusammen mit Felix den musikalischen Part. Finja und Lenia, sonst Teil der Band „Reflexxion“ und in dieser Formation auch schon beim Stuhr Festival und im Jugendtreff No Moor bekannt, traten hier als Duo auf und gaben unter anderem eine Eigenkomposition zum Besten.

In diesem Artikel sind bewusst nicht alle Werke erwähnt. Es soll sich ja noch lohnen, die Ausstellung, die noch bis zum 25. August im Rathaus zu sehen sein wird, zu besuchen. Der Bürgermeister freue sich schon auf „Gespräche mit Besuchern, die mit einem Lächeln im Gesicht vor einem der Werke verweilen“.