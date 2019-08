Jetzt ist Stuhr an der Reihe

Einweihung des Reisegartens „Mühlenwiese“ in Heiligenrode am 25. August

+ Das Schutzhaus im Reisegarten bietet Platz für viele Menschen. Fotos: Silinger

Heiligenrode - Von Janna Silinger. Große Holzliegen laden zum Entspannen ein, kreativ können die Besucher am Kunstparkplatz werden, und sollte es regnen – ab in das Schutzhaus. Dieses bietet genug Platz und Windschatten für bestimmt 15 Personen. Und wenn dann die Sonne doch wieder rauskommt, können die beiden vorderen Bänke einfach nach außen gedreht werden. Andrea Kelp vom Bereich Wirtschaft, Stadtmarketing und Kultur der Gemeinde Stuhr ist begeistert vom neuen Reisegarten „Mühlenwiese“, der am Sonntag, 25. August, eröffnet wird. Nach Syke, Weyhe und Bassum sei jetzt Stuhr an der Reihe.