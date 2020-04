Jetzt auch mit Toilettenpapier

Rätselhefte sind beliebt / Kioske in Brinkum und Varrel in Zeiten von Corona

+ Für die Stammkunden unverzichtbar: der Kiosk Varrel. Foto: Hapke

Brinkum / Varrel - Von Andreas Hapke. Wer raucht, gehört bei einer Corona-Infektion zur Risikogruppe, heißt es. Wenn also aufhören mit diesem Laster, dann jetzt. Außerdem bringt es die Pandemie und die damit verbundene Kontaktbeschränkung mit sich, dass die Menschen mehr Zeit zuhause verbringen. Sie lesen mehr, wie hier und da zu lesen ist. Doch spiegelt sich das tatsächlich in ihrem Konsum wider? Wir haben nachgefragt bei denen, die es wissen müssen: bei Kioskbetreibern, die mit einem breiten Angebot an Tabakwaren sowie Zeitungen und Zeitschriften aufwarten.