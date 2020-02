Brinkum - Von Martin Möhring. „Ein Moslem soll die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen“, sagte Syed Salam Shah, Imam und Theologe der Nasir-Moschee, beim Neujahrsempfang in Brinkum.

„Assalamualaikum. Friede sei mit Ihnen“ – mit herzlichen Neujahrsgrüßen zum Jahreswechsel begann am Freitag ein besonderer Abend in der Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat. Mit Freunden, Partnern, Vertretern aus der Politik und Nachbarn gab es ein ruhiges Zusammensein, um den Dialog für ein friedliches und gemeinsames Miteinander zu vertiefen.

Gerade in den aktuellen Zeiten des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs, in Zeiten in denen spaltende und populistische Kräfte zunehmen, möchte die Gemeinde die Ängste und die daraus entstehenden Vorurteile mancher Mitbürger ernst nehmen. Das weltweite Motto der Gemeinschaft „Liebe für alle, Hass für keinen“ soll dabei im Vordergrund stehen.

Als bundesweit aktive und staatliche anerkannte muslimische Religionsgemeinschaft ist die Gemeinde der festen Überzeugung, dass es in unserer demokratischen Rechtsordnung keinen Weg außer der Begegnung und dem friedfertigen Dialog miteinander geben kann. „Jeder Mensch kann mit Gott einen lebendigen Kontakt pflegen“, so Imam Syed Salam Shah. Weiter führte er aus: „Wir werben für Frieden, Liebe, Toleranz und Respekt. Wir haben als Menschen die Wahl: Sind wir Hass oder Liebe, sind wir Schatten oder Licht?“ Wer Gutes tut, werde im Leben Gutes erfahren. Die Welt sei ein gigantisches Wunderwerk. Mit einem kurzen Überblick zur Geschichte der Reformgemeinde des Islam mit 300 Mitgliedern, deren Ursprung in Indien liegt, wurde der Abend in der Moschee fortgesetzt.

Das große soziale Engagement in der Region lobte Kristine Helmerichs, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Stuhr. „Sie sind uns gute Nachbarn und Freunde geworden“, sagte sie. Die Reformgemeinde haben in Stuhr schon viel Gutes bewegt.

Stefan Korte, designierter Stuhrer Bürgermeister, richtete persönliche Worte an die Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat. Er sei schon einige Male in der Moschee gewesen, und von der Gastfreundlichkeit und dem Fastenbrechen im Mondschein besonders beeindruckt gewesen.

Landtagsabgeordneter Dr. Marco Gente prangerte den Hass und die Hetze in den sozialen Netzwerken an. Dem müssten die Menschen etwas entgegensetzten, denn je besser man sich gegenseitig verstehe, desto weniger habe der Hass eine Chance.

Mehr Menschlichkeit und Frieden wünschte sich Landtagsabgeordneter Volker Meyer. Fasten sei der bewusste Verzicht und eine Gemeinsamkeit der Religionen. Er freue sich über den interreligiösen Austausch. Der Abend klang mit einem gemeinsamen Essen friedvoll aus.