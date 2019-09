Reitverein Heiligenrode feiert Jubiläum mit Rückblick auf die Clubgeschichte

Ein Jahrhundert im Galopp

+ © rjy Auf 100 Jahre Vereinsgeschichte blickte der Reitverein Heiligenrode u.U. am Samstag mit einer festlichen Jubiläums-Veranstaltung zurück. Es freuen sich (v.l.) Sabrina Krubitzer (2. Schriftführerin), Harald Dierks (Vorsitzender), Synnöve Dierks (Sportwartin), Kerstin Busse (2. Kassenwartin), Kerstin Iken (Pressesprecherin und 1. Schriftführerin). © rjy

Mit einem großen Fest hat der Reitverein Heiligenrode und Umgebung am Samstag der Vereinsgründung vor 100 Jahren gedacht. Aus Anlass des seltenen Jubiläums hatten sich zahlreiche Mitglieder, Gäste und Freunde des Reitsportes auf der Reitanlage der Familie Dierks am Schmalen Damm in Heiligenrode versammelten, um bis tief in die Nacht zu feiern. 1919 hatte Johann Dierks, Großvater von Harald Dierks (66), dem heutigen ersten Vorsitzenden, die Reitsportgruppe mit aus der Taufe gehoben. Johann Dierks war zudem der erste Reitlehrer des Vereins.