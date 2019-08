50 Jahre Frauenpower

Stuhr – Im Jahr 1969 fanden sich neun mutige Damen zusammen, um in die damals noch vorherrschende Männerdomäne vorzudringen und gründeten gegen manchen Widerstand aus der Schützenriege die Damenabteilung im Schützenverein Stuhr, zu dem sie bislang ihre Männer alleine ziehen lassen mussten. Nun wird die Damengruppe 50 Jahre alt.

Die Emanzipation machte zu der Gründungszeit auch im Bereich des Schützenwesens nicht Halt. Die Damen überlegten damals gemeinsam, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren könnten und entschieden sich für eine ungewöhnliche weinrote Schützentracht. „Bis heute macht diese die Stuhrer Damen unter den vorherrschenden grün-weißen Uniformen unverkennbar“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Zurück in die Zeit Ende der 1960er- beziehungsweise Anfang der 70er-Jahre: Unter der Leitung des Damenschießwartes Ulrich Mundt entwickelte sich die Gruppe schnell weiter und wuchs an Mitgliedern. Viele Jahre lag die Leitung in den Händen von Christian Drube, bevor Gunda Meyerhof diesen Posten übernahm. Bis heute füllt sie ihn aus – also seit nunmehr 30 Jahren. Karin Giegling und Gaby Hillmann unterstützen sie dabei. Von den damaligen Gründerinnen gehören heute noch Lina Lüdecke, Käte Bergmann, Gisela Ahrens, Hanna Meyerhof, Dora Otersen und Irmgard Zabel zum Verein.

Heute umfasst die Gruppe 61 Damen und ist aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Die sportlichen Erfolge können sich sehen lassen, der Name Schützenverein Stuhr taucht auch bei Wettkämpfen auf Landes- und Bundesebene auf.

Auch die Geselligkeit kommt bei den Frauen nicht zu kurz. Jeden Mittwoch treffen sie sich auf der Schießsportanlage an der Stuhrer Landstraße zum Übungsschießen und Klönen.

Die Schützendamen wollen den anstehenden runde Geburtstag am Samstag, 17. August, feiern. Dazu haben sie die Damengruppen der umliegenden befreundeten Schützenvereine eingeladen. Die Gäste erwartet eine gemütliche Kaffeetafel. Außerdem ist ein Schießen auf dem Glücksstand geplant, und es bleibt Zeit zum nachbarschaftlichen Austausch. Eine Tombola soll den Nachmittag abrunden. Die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Klomburg und der Kreisvorsitzende Walter Huntemann werden ebenfalls erwartet.