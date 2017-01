Jahn investiert 200 000 Euro in Erweiterung

Ausblick beim Neujahrsempfang

+ Der Jahn-Vorsitzende Rolf Meyer und die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Klomburg begrüßen rund 80 Gäste zum Neujahrsempfang des Vereins. - Foto: Jysch

Brinkum - Von Rainer Jysch. „Gesund durch Bewegung“ lautet das Motto des Freien Turn- und Sportvereins (FTSV) Jahn Brinkum. So war der erste Vorsitzende Rolf Meyer dank milderem Wetters auch froh, dass nach dem Blitzeis vom Vortage am Sonntag alle Gäste der Einladung zum Neujahrsempfang ins Vereinsheim an der Langenstraße ohne Blessuren folgen konnten.

Zum Frühstücksbüfett eingeladen waren vor allem die lizenzierten, ehrenamtlichen Übungs- und Kursleiter, Assistenten sowie die zahlreichen Helfer des Vereins, die sich im abgelaufenen Jahr um die sportlichen Aktivitäten der insgesamt mehr als 3 000 Mitglieder verdient gemacht hatten. Insgesamt rund 80 Gäste zählte Rolf Meyer.

Die Grußworte der Gemeinde überbrachte die stellvertretende Bürgermeisterin, Gudrun Klomburg (SPD). Sie lobte die breite Palette an Sportangeboten des Vereins und dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern für das außerordentliche Engagement. „Es ist heutzutage nicht selbstverständlich, dass man neben Familie und Beruf Zeit für ein Ehrenamt aufbringt“, ergänzte Meyer.

Als große Aufgabe im laufenden Jahr nannte der Vorsitzende Meyer vor allem die bauliche Erweiterung des „boVital“-Fitnessbereichs um eine 75 Quadratmeter große Cardio-Abteilung. Der Baubeginn sei bereits kurz vor Jahresende erfolgt. Einschließlich der Ergänzung des Geräteparks investiert der Verein rund 200 000 Euro in den Bau. Mit der Fertigstellung rechnet Kassenwartin Elke Gärtner für April.

Auch der laut Meyer von vielen Mitgliedern geäußerte Wunsch nach mehr Tageslicht werde damit umgesetzt. „Die Wartezeiten an den Geräten werden sich zudem erheblich verkürzen“, so Elke Gärtner.

Als eine weiteren Punkt sieht Rolf Meyer die notwendige Sanierung der neben der KGS Brinkum befindlichen, gemeinsam von Schule und Verein genutzten Sporthalle. Schulleiter Michael Triebs sprach von sehr häufig auftretenden Leckagen am Dach. „Wir sind mit der Gemeinde im Gespräch, dass wir während der aufwendigen Sanierungsarbeiten eine Zwei-Felder-Ersatzhalle bekommen, damit der Sportbetrieb nicht zu lange ruht“, hofft Meyer auf Unterstützung durch Politik und Verwaltung. „Aufgrund der desolaten Lage des Schulsports können wir uns das in Stuhr nicht leisten“, sagte er.

In seinem Ausblick auf das Jahr 2017 nannte Rolf Meyer auch das anstehende Kreis-Jugend-und Kinderturnfest, das der FTSV Jahn drei Tage lang ausrichtet. Ein Organisationsteam habe sich bereits gefunden.