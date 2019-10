Auf der Jagd nach dem Fuchsschwanz

Heiligenrode - Von Heiner Büntemeyer. Als das Feld der 30 Reiterinnen und Reiter am Samstag bei der Startrunde zur großen Fuchsschwanzjagd des Reitvereins Kloster Heiligenrode vorbeiritt, bebten der Boden und die Herzen der Pferdefreunde. Die Organisatoren hatten den Parcours so gelegt, dass die Teilnehmer zunächst direkt vor den zahlreichen Besuchern die ersten Hürden bewältigen mussten. Dann verschwanden Pferde und Reiter im nahen Fahrenhorster Wald.

Als Service hatte der Verein einen Bus gechartert, der Besucher zu den Stationen fuhr, an denen die Hindernisse einsehbar waren. So konnten sie mehrere Male miterleben, wie die Reiter die klobigen Hindernisse nahmen. Nicht alle sprangen über die ganz großen, bis zu 70 Zentimeter hohen Hürden. Einige nahmen etwas niedrigere Versionen, und noch andere ritten um die Hindernisse herum. Das war erlaubt, denn den Veranstaltern ging es vor allem um den Spaß. Außerdem hatten Reiterinnen auch einige Ponys gesattelt, die tapfer mit ihren großen „Kollegen“ mithielten.

Die Strecke führte vom Marienweg Richtung Heiligenrode. Auf einem Feld am Hämelheider Weg versorgten Mitglieder des Reitvereins Pferde und Reiter bei einer Rast. Danach ging es über Neukrug und Fahrenhorst wieder zurück zum Marienweg, wo die Fuchsschwänze ausgeritten wurden. Dabei wurde unterteilt in ein „springendes Feld“, ein „Sowohl-als-auch-Feld“ und ein „nicht springendes Feld“. Jedes wurde von sogenannten Mastern angeführt. Im ersten Feld waren das Henning Heumann, der die Teilnehmer auch begrüßt und die Jagd eröffnet hatte, sowie Meike Stolz. Master im zweiten Feld waren Frank Glander und Clara Ackermann. Lena Stolz und Julia Ackermann führten das dritte Feld an.

Die Vereinsvorsitzende Imke Frentzel und ihre Tochter Alexandra Heins hatten das Amt der sogenannten „Lumpensammler“ übernommen und folgten dem Feld mit ihren Haflingern.

Die Feuerwehr Heiligenrode sicherte den Reitern den Weg. Das DRK war ebenfalls im Einsatz, brauchte aber nicht einzugreifen.

Vor jeder Fuchsschwanzjagd muss der Parcours festgelegt und mit Hindernissen ausgestattet werden. Dazu bitten Vereinsmitglieder Landwirten um Zustimmung dafür, dass die Reiter über ihre noch unbestellten Felder reiten dürfen. „Bis jetzt hat das noch immer geklappt“, freute sich „Altmeister“ Heini Jürgens, der zusammen mit Henning Heumann und Holger Frentzel bei den Landwirten angefragt hatte. „Danach folgt immer der harte Sonntag“, berichtete Pressewartin Gabi Ackermann. Dann rückt der „Bautrupp“ aus und baut die Hindernisse auf, die schon am Tag nach der Jagd wieder weichen.

So hatte Henning Heumann allen Grund, sich bei allen freiwilligen Helfern zu bedanken. „Ohne euch, die Feuerwehr und das DRK ist eine solche Veranstaltung nicht mehr möglich“, erklärte er und bedankte sich auch bei den Visbeker Jagdhornbläsern, die am Start und an einigen Plätzen auf dem Parcours Jagdsignale bliesen.

Bei der finalen Fuchsschwanzjagd trugen die Sieger des vergangenen Jahres die zu ergatternden Fuchsschwänze an der linken Schulter, und die übrigen Reiter mussten sie im Galopp erbeuten. Von der rechten Seite ritten sie dazu an den Träger heran. Heini Jürgens berichtete, dass es früher möglich war, dass der Vorjahressieger seinen Fuchsschwanz verteidigen konnte. Das wurde inzwischen geändert. „Es wird so lange geritten, bis einer den Fuchsschwanz hat.“

In diesem Jahr waren folgende „Greifer“ erfolgreich: Seniorenfeld: Heinz-Josef Feldhaus, Visbek; Mittelfeld: Nina Brüning, Huntlosen; Jugendfeld: Leonie Leibrich, Heiligenrode; Amazonen: Laura Feldhaus, Visbek; Ponyfeld: Victtoria Wolf, Heiligenrode; Vereinsfeld: Patricia Herrmann. Offiziell werden die Sieger beim Reiterball geehrt, bei dem am 16. November die Liveband „Certain Souls“ im Meyerhof spielt. Die Fuchsschwanzjagd endete mit einem Grillfest.