Isu und Verwaltung planen 33. Stuhrer Weihnachtsmarkt mit einigen Änderungen

Von: Edgar Haab

Der 33. Weihnachtsmarkt in Stuhr wird in diesem Jahr ausschließlich für draußen geplant. © Rainer Jysch

Noch knapp zwei Monate und es weihnachtet im Herzen Stuhrs wieder. Die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) und die Stuhrer Gemeindeverwaltung planen – nach zweijähriger Pause – den Stuhrer Weihnachtsmarkt. Die Corona-Pandemie bringt aber noch immer einige Einschränkungen mit sich, weshalb sich die Marktbesucher in diesem Jahr warm anziehen müssen.

Stuhr – Der Stuhrer Weihnachtsmarkt wird immer für das dritte Adventswochenende geplant, dieses Jahr also am Samstag, 10. Dezember, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

„Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie findet der Stuhrer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausschließlich draußen um das Rathaus statt“, erklärt Frauke Wulf, Kulturkoordinatorin der Gemeinde Stuhr. Das bedeutet, dass es im Vergleich zu vergangenen Weihnachtsmärkten bei der 33. Ausgabe des Stuhrer Weihnachtsmarktes in diesem Jahr keine Kunsthandwerker-Stände sowie kein Kuchenverkauf im Rathaus als auch kein beheiztes Zelt draußen geben wird. Dafür planen die Isu und die Gemeinde Stuhr eine kleine Bühne auf dem Vorplatz mit einem kulturellen Programm. Die Kunsthandwerker-Stände wandern ebenfalls nach draußen.

Gemeinde spart durch neues Konzept Energie ein

Durch das geänderte Konzept spart die Gemeinde Stuhr Energie ein. Der Weihnachtsmarkt habe laut Frauke Wulf generell im Außenbereich keinen großen Energiebedarf, da aufgrund der sparsamen Weihnachtsbeleuchtung nur wenig Strom verbraucht werde. „Die Besucherinnen und Besucher brauchen sich aber keine Gedanken darüber machen, dass es dadurch weniger feierlich sein könnte. Wir werden alles dafür tun, damit eine gemütlich weihnachtliche Stimmung aufkommt“, sagt die Kulturkoordinatorin.

Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie haben die Isu und die Gemeinde Stuhr frühzeitig beschlossen, den Weihnachtsmarkt ausschließlich draußen anzubieten. Ansonsten gebe es zurzeit keine pandemiebedingten Einschränkungen, auf die sich Besucher des Stuhrer Weihnachtsmarktes einstellen müssen.

Besucher könnten weniger Geld ausgeben

Es sei durchaus denkbar, dass die Besucher aufgrund der anhaltenden Inflation und Energiekrise weniger Geld ausgeben, als sie es sonst getan hätten. „Allerdings bietet der Weihnachtsmarkt mit dem kulturellen Programm, das keinen Eintritt kostet, und seiner schönen Atmosphäre auch Anreize, einen vorweihnachtlichen Nachmittag rund um das Rathaus mit nur wenig Geld zu verbringen“, erklärt Frauke Wulf.

Einige Schausteller und Budenbetreiber, die in den vergangenen Jahren auf dem Stuhrer Weihnachtsmarkt vertreten waren, würden seit der Corona-Pandemie an personellen Engpässen leiden. Sie hätten aus diesen Gründen ihr Geschäft beziehungsweise ihr Angebot verkleinert.

Hobbykünstler leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie

Einige Hobbykünstler hätten ihre Tätigkeit pandemiebedingt gänzlich eingestellt. „Daher können wir in diesem Jahr eine geringere Nachfrage feststellen, dennoch konnten wir einige neue Angebote ins Programm nehmen“, kündigt Frauke Wulf an. Kulinarisch können sich die Besucher des Stuhrer Weihnachtsmarktes zum Beispiel auf Flammkuchen freuen – den gab es auf dem Stuhrer Weihnachtsmarkt vorher noch nicht.

Die Gemeindeverwaltung bedauere die Absagen des Stuhrer Weihnachtsmarktes in den vergangenen beiden Jahren. Aufgrund der Maßnahmen zur Einschränkung des Corona-Virus habe sie allerdings keine Möglichkeit gesehen, den beliebten und gut besuchten Weihnachtsmarkt im und um das Rathaus Stuhr verantwortungsbewusst über die Bühne zu bringen.

Die Stuhrer Kulturkoordinatorin: „Umso mehr freuen wir uns, den Markt in diesem Jahr organisieren zu können und hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher.“