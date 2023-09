Israelis besuchen Landjugend in Stuhr-Heiligenrode: Neue Freundschaften schließen

Von: Andreas Hapke

Noch ein Schleifchen hier und ein Blümchen dort: Die Erntekrone der Landjugend Heiligenrode ist so gut wie fertig. © Andreas Hapke

Über Gäste aus Israel hat sich die Landjugend Heiligenrode in dieser Woche gefreut. Mitglieder der Lajus waren im April über ein Austauschprogramm in Israel, nun gab es den Gegenbesuch. Bis zum Erntefest am kommenden Wochenende können die jungen Israelis allerdings nicht bleiben.

Heiligenrode – Vier Termine hatte die Landjugend Heiligenrode angesetzt, um die Erntekrone zu binden. Im Prinzip waren die Mitglieder damit schon nach zwei Abenden durch. Hier noch ein Schleifchen und dort noch ein Blümchen zur Dekoration – mehr musste im Laufe der Woche eigentlich nicht mehr passieren. Und das war auch gut so. Umso mehr Zeit hatten die Mitglieder für ihren Besuch aus Israel.

Teilnehmer aus ländlichen Gebieten Israels

Seit 2022 ist der Austausch der Niedersächsischen Landjugend (NLJ) mit Israel nach eigener Auskunft etabliert. Die Partnerorganisation, „The Kibbutz Movement“, ist in Israel Dachorganisation für über 200 Kibbuzim, das sind kleine Dörfer beziehungsweise Kommunen. Mitglieder der Heiligenroder Landjugend waren dabei, als es im April nach Israel ging. Jetzt haben sie sich bei der Betreuung der Israelis in Deutschland eingebracht.

Nach deren Ankunft in Berlin war für ein buntes Programm gesorgt: ein Tanzworkshop in Braunschweig, wo Gastgeber und Gäste auch die erste Nacht gemeinsam verbrachten, ein Besuch der NLJ-Geschäftsstelle und des niedersächsischen Landtags in Hannover, eine Planwagenfahrt am Steinhuder Meer und eine Stadtführung in Bremen gehörten unter anderem dazu. Zu einem Grillabend waren die Israelis bei den Heiligenrodern für Dienstag eingeladen.

Die Landjugend Heiligenrode mit einem Teil ihrer israelischen Gäste. Einige kamen wegen eines Autobahnstaus verspätet zum Grillfest. © Andreas Hapke

Die Teilnehmer kommen aus ländlichen Gebieten Israels. Teenager haben es dort hauptsächlich mit Gleichaltrigen in ihrem Kibbuz zu tun. Die 24-jährige Shai spricht von geschlossenen Gemeinschaften. Nur in den Ferien treffe man auch Leute aus anderen Kibbuzen. „Wie gehen junge Menschen hier damit um? Wie kommen sie im ländlichen Raum zusammen?“ – diese Fragen hätten sie sich im Vorfeld gestellt, berichtet Yaara (24). Interessant fanden es die Israelis deshalb, dass vieles über Vereine wie die Landjugend passiert.

Besuch im Konzentrationslager Bergen-Belsen

Voneinander lernen, in die jeweils andere Kultur eintauchen, ein Verständnis für die unterschiedlichen Lebensweisen entwickeln – dies ist ein Ziel des Austauschs. Ein anderes ist, dass die deutsche Geschichte nicht in Vergessenheit geraten darf. „Deutschland hat für Israel durch seine Vergangenheit eine starke Verantwortung, diese gilt es auch den nachfolgenden Generationen zu vermitteln und mit auf den Weg zu geben“, heißt es auf der Homepage der Landjugend.

Die Teilnehmer genießen es, hier zu sein“, versichert die 31-jährige Betreuerin der Reisegruppe, sie heißt ebenfalls Shai. Doch sie würden auch „a lot of feelings“ mitbringen, was man sowohl mit vielen oder gemischten Gefühlen übersetzen könnte. „Natürlich haben wir diese gemeinsame Geschichte, und die muss man kennen. Aber wir sind auch hier für die Zukunft, um neue Freundschaften zu schließen.“

Zu diesem Zeitpunkt stand den Gästen noch ein besonderer Ausflug bevor. Auf dem Rückweg nach Berlin war für Donnerstag ein Besuch im Konzentrationslager Bergen-Belsen geplant. Viele der Teilnehmer hätten Verwandte, die in Konzentrationslagern gestorben seien, sagt Shai. Sie selbst habe in Bergen-Belsen ihre Urgroßmutter Ida Silber verloren, im Juli 1942 sei das geschehen. Shai weiß, dass ihr ein emotionaler Moment bevorsteht. Aber ich werde auch sehr stolz sein, wenn ich dort bin“, war sie sich sicher.

Kleinere Erntekrone als in den Vorjahren

Besondere Gefühle im gegenseitigen Kontakt kennt auch Nico Timke, der am Austausch im April teilgenommen hatte – zumal in diese Zeit der Holocaust-Gedenktag fiel. „Ein sehr emotionaler Moment für die Menschen dort, auch für mich.“ Timke werden aber auch andere Programmpunkte in Erinnerung bleiben. „Wir waren in der alten Stadt, am Toten Meer, am See Genezareth, haben im Jordan gebadet“, zählt er auf. „Der Austausch macht mega Spaß. Es ist schon was anderes, ob man mit Einheimischen durch die Gegend reist oder als Tourist.“ Denn auch um solche Dinge geht es als Landjugendlicher in Israel, wie der NLJ-Seite zu entnehmen ist: „Einfach mal im Mittelmeer baden gehen.“

Den Ernteumzug in Heiligenrode werden die Israelis nicht mehr miterleben. Wenigstens die Erntekrone haben sie gesehen, in der Scheune des Hofs Rehenbrock an der Heiligenroder Straße 80.

Alle israelischen Gäste auf dem Hof Rehenbrock, und alle gut gelaunt. © Andreas Hapke

Wenn sich die Landjugend am Samstag mit ihrem Trecker in den Heiligenroder Festumzug einreiht, dann mit einer kleineren Erntekrone als sonst. „Das Getreide stand in diesem Jahr nicht ganz so gut“, begründet Till Budelmann. Gerste zum Beispiel fehle in diesem Jahr völlig, doch damit stünde die Heiligenroder Landjugend nicht alleine da. Die Wietzener zum Beispiel hätten in diesem Jahr ihre Krone mit Buchsbaum und Heide aufgefüllt. Immerhin haben die Heiligenroder ihr Exemplar noch mit Roggen, Weizen und Hafer gebunden. Sie wiegt halt nur deutlich weniger. Denn weniger Getreide bedeute auch, dass man weniger Eisen für das Gestell benötige, erklärt Budelmann. „Sie ist vielleicht 40, 50 Kilogramm schwer. Früher brauchten wir vier Leute, um sie zu tragen.“

Ihr Erntefest feiern die Heiligenroder alle zwei Jahre. Für die Organisation ist immer der Heimatverein zuständig, für das Binden der Erntekrone die Landjugend. Diese fiebert bereits der traditionellen Versteigerung der Krone am Sonntag um 16 Uhr entgegen. Der Erlös ist, wie immer, für einen guten Zweck bestimmt, diesmal profitieren die Bremer Klinikclowns.