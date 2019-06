Tödlicher Badeunfall im Silbersee: DLRG denkt über mehrsprachige Warnschilder nach

Nach dem Tod eines Jungen im Silbersee denkt der DLRG-Ortsverein nach Auskunft seines Vorsitzenden Uwe Schweers über Konsequenzen nach. Er überlege, mit dem Wunsch nach einer mehrsprachigen Badeordnung oder Warnschildern an die Gemeinde heranzutreten, sagte Schweers am Montag auf Nachfrage der Kreiszeitung.

Stuhr - Hintergrund: Bei dem am Samstag ertrunkenen Elfjährigen handelte es sich um einen Jungen mit Migrationshintergrund. „Wir brauchen inzwischen Schilder in arabischer und afrikanischen Sprachen“, forderte Schweers. „Irgendetwas muss da jetzt passieren.“

Darüber hinaus überlegte der Vorsitzende zunächst, den im See befindlichen Ponton mit Sprungturm zu entfernen. Dies wolle er aber noch mit den Mitgliedern besprechen. In ersten Meldungen hatte es geheißen, drei Jungen seien zu der Badeinsel hinausgeschwommen. Der Elfjährige habe es dann nicht mehr zurückgeschafft. Das hat sich nach Auskunft von Polizeipressesprecher Thomas Gissing nicht bestätigt.

Abgerutscht und nicht wieder aufgetaucht

Demnach geht die Tatortgruppe der Inspektion Diepholz davon aus, dass der Junge mit seinen beiden Freunden am Ufer des Schwimmerbereichs gespielt hatte. „Da geht es schnell ins tiefere Wasser“, sagt Gissing. Der Elfjährige sei abgerutscht und nicht wieder aufgetaucht. Seinen Freunden sei es nicht gelungen, ihn aus dem Wasser zu ziehen. Er wurde 20 Minuten später von Tauchern der Feuerwehr Bremen geborgen, verstarb jedoch später trotz der Reanimation durch den Notarzt in einem Krankenhaus.

Im Mai 2016 war tatsächlich mal ein 20-Jähriger ertrunken, als er mit Freunden zu der Badeinsel schwimmen wollte. Auch damals konnten die Kumpels nicht helfen. Nach längerer Suche mit Booten und Tauchern wurde der junge Mann in der Nähe des Ufers geborgen. „Offensichtlich ist das für einige Kinder und Jugendlichen eine Mutprobe, zu dem Ponton hinauszuschwimmen“, sagt Schweers. „Ursprünglich hatten wir mal eine Sprunganlage dicht am Strand. Als die abgängig war, haben wir den neuen Ponton weiter ins Wasser verlegt, damit Nichtschwimmer erst gar nicht in Versuchung kommen, da raufzugehen.“

„Mit Schildern wäre uns am meisten geholfen“

Detlef Ferling, der technische Leiter der DLRG-Ortsgruppe, erinnert sich zudem an einen Unfall auf der Badeinsel im vergangenen Jahr. Damals sei ein Kind einem anderen auf den Rücken gesprungen. „So etwas kann passieren.“ Auf die Badeinsel allerdings würde er ungern verzichten, zumal sich das jüngste Unglück anders ereignet habe als zunächst angenommen. „Mir erscheint es logischer, dass der Junge am Ufer gespielt und sich dann im Wurzelwerk verheddert hat. Er konnte gar nicht schwimmen“, sagt Ferling. Der Ponton sei eine Attraktion des Silbersees. „Mit Schildern wäre uns am meisten geholfen.“

Wachdienst noch nicht eingerichtet

Ferling ist Camper am Silbersee und hat sowohl den internen DLRG-Notruf „Adler 100“ abgesetzt als auch die Rettungsstelle verständigt. „Das kann eigentlich jeder machen“, sagt er mit einem Seitenhieb in Richtung Badegäste. 10 bis 20 Menschen hätten sich am Samstag am Strand aufgehalten. „Die Hauptkampfzeit beginnt gerade erst. Deshalb hatten wir noch keinen Wachdienst eingerichtet.“ Gleichwohl habe die Rettungskette reibungslos funktioniert. Binnen weniger Minuten habe er Rettungsschwimmer im Wasser gehabt. Polizei und Feuerwehr seien ebenfalls schnell vor Ort gewesen. Lediglich die Besatzung des Rettungswagens habe in einer ersten Bilanz gewünscht, künftig an der Schranke eingewiesen zu werden. „Aber das geht nicht. Ich brauche meine Leute im Wasser.“

17 DLRG-Mitglieder im Einsatz

Laut Ferling haben „sechs, sieben“ Rettungsschwimmer zuerst am Ponton gesucht. Erst später hat ein Mädchen den im Wurzelwerk verhedderten Jungen kurz zu packen bekommen, ihn aber nicht herausziehen können. Dies gelang erst einem Taucher der Bremer Feuerwehr. Derweil kümmerte sich die Jugendwartin Nicole Barnickel um die Mutter des verunglückten Jungen.

Insgesamt waren 17 DLRG-Mitglieder im Einsatz. „Plus die, die zum Beispiel für die Feuerwehr Kaffee gekocht und Schaulustige von der Unfallstelle ferngehalten haben.“

Für die Freunde und die Familie des Ertrunkenen standen zwei Seelsorger zur Verfügung. „Ich selbst“, sagt Ferling, „habe die vergangenen beiden Nächte nicht richtig geschlafen. Man hat ständig die Bilder im Kopf.“