Internet: Stuhrer Haushalte unterversorgt

Von: Andreas Hapke

Teilen

Für die Anwohner des Kiefernwegs setzt die Bundesnetzagentur den Anspruch auf eine Grundversorgung mit Internet und Telefonie durch. © Andreas Hapke

Die Bundesnetzagentur schreitet erstmals ein, weil in Stuhr nicht die rechtlich vorgeschriebene Mindestversorgung mit Telekommunikationsdiensten zur Verfügung steht. Telekommunikationsanbieter müssen nun tätig werden.

Stuhr – Die Bundesnetzagentur macht Ernst: Zum ersten Mal hat sie förmlich festgestellt, dass einigen niedersächsischen Haushalten nicht die rechtlich vorgeschriebene Mindestversorgung mit Telekommunikationsdiensten zur Verfügung steht. Von der Unterversorgung sind Haushalte in vier Gemeinden betroffen. Dazu zählt neben Mittelstenahe, Halvesbostel und Brackel auch Stuhr. Nach eigener Auskunft will die Agentur nun dafür sorgen, dass die betroffenen Haushalte „möglichst bald eine Mindestbandbreite erhalten“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Nach dem seit Dezember vergangenen Jahres gültigen Telekommunikationsgesetz haben Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch auf eine Grundversorgung mit Internet und Telefonie für eine „angemessene wirtschaftliche und soziale Teilhabe“. Davon kann Familie Wrede am Kiefernweg in Alt-Stuhr nur träumen. Sie und ihre Nachbarn haben noch nicht einmal einen Festnetzanschluss. Dies hatte die Bundesnetzagentur bereits während eines Vor-Ort-Termins im Mai registriert.

Wie lange es dauert, bis ein Anschluss zur Verfügung steht, hängt zum Beispiel davon ab, ob erhebliche Baumaßnahmen erforderlich sind.

Seinerzeit besuchte die Behörde das kleine Neubaugebiet am Kiefernweg sowie ein einzelnes Haus an der Straße Spohnberg in Neukrug (wir berichteten). Auch das war eine Premiere: Die beiden Termine zählten zu den ersten Besichtigungen der Agentur in Folge des neuen Gesetzes überhaupt. Anlass waren jeweils Eingaben von Bürgern.

„Weder aktuell noch in objektiv absehbarer Zeit“ werde dort die Grundversorgung angemessen oder ausreichend erbracht, teilt die Bundesnetzagentur jetzt mit. Deshalb schreitet sie ein. Innerhalb eines Monats können sich Anbieter gegenüber der Behörde freiwillig verpflichten, diesen Missstand zu beseitigen. Die Grundversorgung müsse zu einem erschwinglichen Preis erfolgen. Die einmonatige Frist hat mit Veröffentlichung der förmlichen Feststellung am 7. September begonnen.

Innerhalb von vier Wochen soll Mindestversorgung bereitgestellt werden

Wie geht es weiter, sollte sich kein Unternehmen zum Anschluss der unterversorgten Haushalte bereit erklären? Auf Nachfrage teilt die Bundesnetzagentur mit, dass sie innerhalb von spätestens vier Monaten eine oder mehrere Firmen verpflichten werde, die Mindestversorgung bereitzustellen. Dazu prüfe sie „sämtliche Umstände des Einzelfalls, die für eine Verpflichtungsentscheidung von Bedeutung sein können“.

Die betreffenden Anbieter müssten spätestens nach drei weiteren Monaten beginnen, die konkreten Voraussetzungen für die Anbindung zu schaffen, schreibt die Behörde. In der Regel müsste die Mindestverfügbarkeit dann innerhalb von weiteren drei Monaten erzielt sein. „Wie lange es dauert, bis ein Anschluss zur Verfügung steht, hängt zum Beispiel davon ab, ob erhebliche Baumaßnahmen erforderlich sind.“

Den verpflichteten Unternehmen stehe zwar der Klageweg offen. Doch die Bundesnetzagentur geht nach eigener Auskunft davon aus, dass ihre „bisherigen umfangreichen Aufklärungen dazu beitragen, dass der Rechts- beziehungsweise Klageweg seitens der Telekommunikationsunternehmen nicht beschritten wird“.

Kein WLAN im Erdgeschoss

Zählt man alle Fristen zusammen, könnte es also noch fast ein Jahr dauern, bis die Wredes und ihre Nachbarn an die Datenautobahn angeschlossen sind. Zurzeit behilft sich Johannes Wrede im Homeoffice mit einer Hotspotbox, die im oberen Geschoss ganz gut funktioniere. Im Erdgeschoss verfüge er aber nicht über WLAN.

Wrede befürchtet, dass ihm der Breitbandanschluss nicht weiterhilft. Grund: Laut Agentur muss die Download-Geschwindigkeit mindestens zehn Megabit pro Sekunde betragen und die Upload-Rate bei mindestens 1,7 Megabit pro Sekunde liegen. „Das bringt keinen Mehrwert“, stellt er fest. Über eine größere Übertragungsrate könnten sich Verbraucher und Unternehmen vertraglich einigen, teilt die Behörde mit. Die Mindestanforderung könnte sich in Zukunft ändern, da die Bundesnetzagentur die Werte jährlich überprüft. Für Wrede dürfte ein Nachbessern aber zu spät kommen.

Dass die Agentur letztlich zu dem Ergebnis gekommen ist, sein Haus sei unterversorgt, überrascht Wrede nicht. „Das wurde doch eigentlich schon beim Vor-Ort-Termin festgestellt.“ Warum bis zur förmlichen Feststellung noch knapp vier Monate ins Land zogen, begründet die Behörde ebenfalls förmlich: mit Verwaltungsverfahren, in denen den Beteiligten, unter anderem auch den für eine Versorgung in Betracht kommenden Unternehmen, Gelegenheit zur Stellungnahme zu gewähren sei. Sowohl die Anhörung als auch die gerichtsfeste Verifizierung einer tatsächlichen Unterversorgung bedürfe eines angemessenen Zeitrahmens.