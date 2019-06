Interessengruppen gründen, um in Stuhr etwas zu bewegen

Brinkum - Von Andreas Hapke. In seinem Bemühen um eine wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde lässt Bernd-Artin Wessels nicht locker. Als Vorsitzender des Ortsverbands Stuhr der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) hatte er für Dienstagabend in der Reihe Unternehmersicht eine weitere Paneldiskussion organisiert. Deren Teilnehmer diskutierten im Bremer Tor über das etwas sperrige Thema „Welche Fakten sollten Kommunen ebenso wie mittelständische Betriebe motivieren, damit alle Betroffenen nachhaltig erfolgreich und zufrieden bleiben?“

Wessels jedenfalls macht gar keinen Hehl daraus, dass er nicht zufrieden ist. „In den letzten drei Jahren hat sich in Stuhr zu wenig bewegt“, sagt er. Für ihn steht fest: „Fraktionstreffen reichen nicht mehr aus. Wir müssen Interessengruppen gründen.“ Über diese Gruppen seien Meinungen und Fakten in den Rat zu tragen. Er wolle eine Diskussion haben, den Finger in die Wunde legen.

Diesen Tatendrang legten seine Gäste nicht an den Tag. Wie auch? Als Bremer fehlten Andreas Greve von der Beratungsfirma GF Nextpractice und dem Moderator Hans-August Kruse die Kenntnisse über Begebenheiten vor Ort. Philipp Leymann vom gleichnamigen Baustoffhandel schien mit dem Standort Stuhr sehr zufrieden und lobte die Wirtschaftsförderung für deren Kompetenz und ständige Erreichbarkeit. „Da haben wir in Hannover-Garbsen andere Erfahrungen gemacht.“ Das Panel komplettierte Constantin von Kuszkowski, der sich als Leiter des Geschäftsbereichs Syke der Industrie- und Handelskammer (IHK) noch am besten mit Stuhr auskannte. In Sachen Infrastruktur wusste er von früheren Gesprächen zwischen Bremen und Stuhr zu berichten. „Aber die sind wohl eingeschlafen.“

Kommunikation – darauf konnten sich alle Teilnehmer verständigen, um schneller ans Ziel zu gelangen. In Sachen „B6 neu“ etwa forderte Kruse, offensiver das Gespräch mit Bremen zu suchen. „Die Bremer selbst kommen nicht. Für die sind die Dinge an der Landesgrenze erledigt.“ Auch Kruse sprach sich für die Gründung von Interessengruppen aus. Er selbst ist Vorstandsvorsitzender des Vereins „Bremen kommt“, der nach eigenem Bekunden dafür sorgen will, dass jeder einzelne Mensch noch besser wahrgenommen wird und Gehör findet.

Kuszkowski forderte, die Jugend anzusprechen, um eine „Gründungskultur“ zu entwickeln.

„Wir müssen das Miteinander neu erfinden“, sagte Greve. „Wie kriegen wir eine Diskursqualität, damit wir gute Lösungen bekommen? Wie bekommt man intelligente Ideen?“ Mit einer konkreten Idee und einer „unternehmerischen Wette auf die Zukunft“ könne man die Bürger mit einbeziehen.

Für Wessels gibt es „keine Alternative, als in irgendeiner Form zu wachsen“. Nachhaltigkeit ohne Wachstum funktioniere nicht. Über die Gründung von Interessengruppen hinaus regte er an, mit anderen Kommunen zusammenzuarbeiten. Wie das konkret aussehen könnte, ließ er offen.